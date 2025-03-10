Автоматизация тестирования - Самые популярные приложения

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Инструменты автоматизации тестирования управляют выполнением тестов программного обеспечения, оптимизируя процесс тестирования для инженеров-программистов за счет минимального использования сценариев. Такой подход экономит время и деньги их команд. Эти инструменты, обычно используемые крупными предприятиями, позволяют командам выполнять заранее подготовленные тесты своих приложений перед их развертыванием в рабочей среде. После выполнения инструменты могут генерировать отчеты и сравнивать результаты с предыдущими тестами. Программное обеспечение для автоматизации тестирования может выполнять тесты неоднократно и в любое время суток, что важно для непрерывной доставки и непрерывного тестирования.
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Qase
qase.io
Qase - облачный инструмент для управления тестированием, поддерживающий ручное и автоматическое тестирование, интеграции с популярными трекерами ошибок и CI/CD.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack - облачная платформа для тестирования веб-сайтов и мобильных приложений на реальных устройствах и браузерах.
TestProject
testproject.io
TestProject - платформа для автоматизации тестирования веб, мобильных приложений и API, предлагающая инструменты для создания и управления тестами без затрат.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector - это сервис автоматического тестирования веб-приложений, позволяющий создавать, запускать и управлять тестами через облачные браузеры.
Virtuoso
virtuoso.qa
Virtuoso - это инструмент для функционального UI и end-to-end тестирования, который упрощает создание и поддержку тестов в реальном времени.
Sauce Labs
saucelabs.com
Sauce Labs - платформа для тестирования веб и мобильных приложений на совместимость в различных браузерах и устройствах, поддерживающая как ручное, так и автоматизированное тестирование.
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest - облачная платформа для тестирования веб и мобильных приложений на различных устройствах, обеспечивающая кросс-браузерную совместимость и функциональность.
UiPath
uipath.com
UiPath - это платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая создавать и управлять рабочими процессами с использованием роботов.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA — это платформа автоматизации тестирования без кода, которая использует ИИ для создания и поддержки тестов, поддерживая различные браузеры и мобильные платформы.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto — облачная платформа для тестирования мобильных и веб-приложений на реальных и виртуальных устройствах с поддержкой автоматизации и интеграции CI/CD.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma - это инструмент автоматизации тестирования с низким кодом, позволяющий создавать тесты на простом английском и поддерживающий разные виды тестирования.
Witbe
witbe.net
Witbe — приложение для мониторинга качества опыта пользователей различных цифровых услуг на разных устройствах и сетях.
Autify
autify.com
Autify позволяет автоматизировать тестирование веб- и мобильных приложений без кода, упрощая создание, выполнение и управление тестами с помощью ИИ.
Functionize
functionize.com
Functionize – облачная платформа тестирования, использующая AI и машинное обучение для автоматизации тестирования программного обеспечения и ускорения развертывания.
Applitools
applitools.com
Applitools - платформа автоматизации тестирования, использующая ИИ для проверки визуального соответствия и функциональности веб- и мобильных приложений на различных устройствах.
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf - облачная платформа для автоматизации тестирования, предлагающая создание и поддержку сквозных тестов с гарантией надежности и параллельным выполнением.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur - платформа для тестирования электронной почты и SMS, позволяющая автоматизировать и анализировать сообщения, избегая ошибок при разработке.
Waldo
waldo.com
Waldo - платформа автоматизации тестирования для мобильных приложений, позволяющая выявлять и исправлять ошибки на ранних этапах разработки.
Reflect
reflect.run
Reflect — это приложение для создания автоматизированных тестов для веб-приложений. Оно записывает действия в браузере и предоставляет видео, логи и диагностику.
TestGrid
testgrid.io
TestGrid предлагает тестовую инфраструктуру для сквозного тестирования мобильных приложений и веб-сайтов на реальных устройствах и браузерах в облаке и локально.
Keysight
keysight.com
Приложение Keysight предоставляет доступ к решениям для разработки и тестирования электронных проектов в различных отраслях.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore - это платформа для автоматизации процессов непрерывной интеграции и доставки, позволяющая разработчикам эффективно тестировать и развертывать приложения.
Kobiton
kobiton.com
Kobiton - платформа для тестирования мобильных и веб-приложений на реальных устройствах с поддержкой автоматизации и интеграцией с CI/CD.
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io - система управления тестированием, объединяющая автоматизированные и ручные тесты с поддержкой реального времени и интеграцией в CI/CD.
Loadmill
loadmill.com
Loadmill - инструмент для автоматизации тестирования веб-приложений, мобильных приложений и нагрузочного тестирования, улучшая производительность без использования физических устройств.
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin - платформа для тестирования и мониторинга мобильных приложений с доступом к реальным устройствам и аналитикой производительности.
BugBug
bugbug.io
BugBug - это инструмент для автоматизации тестирования веб-приложений с низким уровнем кода, позволяющий быстро создавать и выполнять тесты без глубоких технических знаний.
Endtest
endtest.io
EndTest - облачная платформа для автоматизации тестирования веб и мобильных приложений без кода, поддерживающая CI/CD и параллельное тестирование.
DoesQA
does.qa
Автоматизация тестирования без кода с помощью простого, интуитивно понятного пользовательского интерфейса с возможностью перетаскивания. Любой член вашей команды может легко создавать и поддерживать сложные тесты, что позволяет отделу контроля качества идти в ногу с разработкой и одновременно сокращать затраты.
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ — это комплексное решение TAAS (автоматизация тестирования как услуга). Ее облачная платформа автоматизации тестирования без кода, основанная на НЛП, идеально подходит для гибкой разработки. Любой член agile-команды может разработать автоматизацию тестирования In-Sprint на простом английском языке. Тестовые сценарии могут быть выполнены на более чем 2000 различных комбинациях ОС и браузеров. Запуск TestBots можно запланировать на определенный день/время, а отчет по электронной почте будет отправлен механизмом AHQ. AHQ имеет встроенный модуль советника, который предлагает полное решение для автоматизации тестирования.
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy с самого начала создавался как платформа автоматизации тестирования без программирования, которая использует тестирование на основе искусственного интеллекта, что позволяет создавать тесты один раз и запускать их где угодно, не написав ни единой строки кода. Используя нашу библиотеку реальных устройств, вы можете запускать ручное, автоматизированное тестирование пользовательского интерфейса и исследовательские тесты, а также обеспечивать соответствие между тестовой и производственной средами. Благодаря возможностям инструментов тестирования искусственного интеллекта Sofy вы можете быть уверены в результатах своей команды и в конечном итоге выпускать отличные продукты.
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL — ведущий автоматизатор тестирования для проектов, ориентированных на данные, таких как хранилища данных, ETL/ELT, миграция данных и внедрения ERP или CRM. Благодаря способности автоматически тестировать и проверять точность данных он помогает организациям избежать дорогостоящих ошибок и снизить риск недовольства клиентов и конечных пользователей. BiG EVAL устраняет трудоемкие ручные проверки, на которые в настоящее время полагаются многие компании, высвобождая драгоценное время и ресурсы. Кроме того, удобный интерфейс и готовые шаблоны упрощают создание тестов даже для новичков в этом инструменте. А для тех, кому нужна дополнительная настройка, доступны варианты сценариев. Используя BiG EVAL, компании могут избежать рисков, вызванных неточными данными, и обеспечить бесперебойность и эффективность процессов, легко достигая 300% рентабельности инвестиций.
ContextQA
contextqa.com
ContextQA — это революционный продукт, который позволяет организациям расширить охват автоматизированного тестирования, повысить качество программного обеспечения, ускорить доставку продуктов и значительно сократить расходы, связанные с поддержанием качества программного обеспечения, за счет использования SaaS-решений на основе искусственного интеллекта. Предлагая подход с минимальным использованием кода или без него, ContextQA упрощает процесс включения тестовых примеров с минимальными усилиями, позволяя быстро расширить охват автоматизации для ваших продуктов и услуг. Это облегчает бесшовное регрессионное тестирование как отдельных функций, так и целых процессов разработки, тем самым уменьшая выгорание команды.
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect — это первое автономное комплексное (E2E) решение для регрессионного тестирования, которое непрерывно создает, поддерживает и развивает наборы тестов E2E посредством машинного анализа данных о поведении пользователей в реальном времени. Это единственное полностью управляемое решение, которое устраняет критические пробелы в тестовом покрытии, устраняет длительное время выполнения наборов тестов и дорогостоящие ошибки в производстве, а также устраняет нагрузку по обеспечению качества, которая потребляет огромные инженерные ресурсы.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — это сложный инструмент управления тестированием для команд контроля качества по всему миру. Мы верим в то, что ваша работа станет проще и мы предоставим все необходимое на одной платформе. Благодаря нашему комплексному инструменту управления тестовыми примерами ускорить тестирование и проекты станет проще простого. QA Touch предлагает естественный и интуитивно понятный метод выполнения. Мы знаем, что приспосабливаться к новым процессам раздражает, и создали инструмент, который адаптируется к вашим системам и способу работы. Распределение и отслеживание проблем — это встроенная функция, которая позволяет публиковать проблемы во время выполнения тестового примера, устраняя необходимость переключения между программами. Копировать и перемещать тестовые примеры из одного проекта в другой или между модулями внутри проекта еще никогда не было так просто. Этот инструмент был создан, чтобы помочь выровнять правила игры и предложить компаниям возможность по-настоящему конкурировать с гигантами в своей отрасли, не прожигая при этом дыру в их карманах. Благодаря QA Touch вы получаете: 1. Единый общий репозиторий для всех ваших тестовых ресурсов. 2. Корпоративные функции включают производительность проекта и журналы аудита для отслеживания вашего рабочего прогресса и проекта. 3. Управление проблемами стало проще благодаря бесшовной двусторонней интеграции с JIRA. 4. Доски Microsoft Azure упрощают управление проектами, как никогда. 5. Управление тестированием превратилось в легкую прогулку благодаря нашим интуитивно понятным функциям, таким как возможность закрепления проекта, обновления статуса, справка, журналы и отчеты прямо с панели управления. 6. Одним из моментов является интеграция с Jenkin для выполнения всех действий CI/CD. 7. Удобная интеграция репортера QA Touch-Cypress для синхронизации результатов автоматизированных тестов cypress.io с QA Touch. 8. Простой в использовании Reporter для комплексного бесплатного инструмента автоматизации с открытым исходным кодом Test Cafe. 9. Используйте сенсорные панели контроля качества, чтобы упростить гибкое управление проектами. Доски Организуйте, настраивайте, визуализируйте и отслеживайте ход своей работы. QA Touch предлагает доступное решение для тестирования с простыми возможностями создания тестовых примеров, объединения наборов тестов, выполнения тестовых прогонов, интеграции сторонних инструментов и создания безупречных отчетов о тестировании, требований, встроенного отслеживания ошибок, интеллектуальных карт, досок, производительности. и люди могут управлять своими операциями по тестированию из единого интерфейса (панели мониторинга). Пользователям понравится широкий спектр доступных удобных функций, которые варьируются от картографирования и разработки тестовых примеров до отслеживания действий команды. QA Touch способствует совершенству в реализации высококачественных проектов.
Mabl
mabl.com
mabl — это унифицированная платформа автоматизации тестирования на базе искусственного интеллекта, которая позволяет командам гарантировать качество и эффективность своих самых инновационных функций, в том числе тех, которые основаны на генеративном искусственном интеллекте. Благодаря комплексному тестированию веб-приложений, мобильных устройств, API, доступности и производительности mabl обеспечивает надежную основу, необходимую для перехода к разработке программного обеспечения следующего поколения.
TestQuality
testquality.com
TestQuality — это современный инструмент управления тестированием, созданный экспертами по разработке и обеспечению качества, который расширяет возможности таких подходов к тестированию, как сдвиг влево, BDD, TDD/ATDD и непрерывное тестирование. Он быстрый, удобный, надежный и легко интегрируется с Jira, GitHub, Selenium, Jenkins и другими. TestQuality предлагает: - Веб-платформу управления тестированием для эффективного тестирования программного обеспечения. - Бесшовную интеграцию с системами отслеживания проблем и требований, системами CI/CD и платформами автоматизации тестирования, включая GitHub, Jira, Jenkins и Selenium. - Упрощенное создание тестовых примеров и управление ими. Тестовые запуски - Оптимизированная координация всего процесса тестирования - Информационные панели и отчеты о деятельности для удобного управления и отслеживания тестов, этапов и проектов - Индивидуальные списки дел, фильтры и уведомления по электронной почте для получения аналитической информации в режиме реального времени и повышения производительности.
Cyara
cyara.com
Отмеченная наградами платформа Cyara CX Assurance помогает компаниям ускорить развитие клиентского опыта, повысить качество по всем цифровым и голосовым каналам и обеспечить непрерывность взаимодействия с клиентами. Платформа Cyara поддерживает весь жизненный цикл разработки программного обеспечения для удобства клиентов: от проектирования до функционального и регрессионного тестирования, приемочного тестирования пользователей, нагрузочного тестирования и мониторинга производства. Мы тестируем с точки зрения клиента, гарантируя, что вы выявите проблемы, которые влияют на качество обслуживания клиента, в сложном наборе технологий, используемых для предоставления этого опыта. www.cyara.com Преимущества платформы CX Assurance Platform Единая платформа Обеспечивает полный спектр потребностей в разработке и обеспечении качества CX — от проектирования до мониторинга. Выполняйте проектирование CX, обнаружение CX, функциональное регрессионное тестирование, тестирование производительности, мониторинг и устранение неполадок. Работайте в среде для совместной работы, которая фиксирует проекты и тесты, позволяя всем членам команды обмениваться сценариями и данными и повторно использовать их в различных функциях. Максимальная производительность Максимизируйте производительность за счет полной автоматизации. Автоматически обнаруживайте существующие CX, автоматически создавайте и обслуживайте тестовые сценарии, выполняйте простые в использовании тестовые сценарии, повторно используйте тестовые сценарии для разных типов тестирования и повторно используйте тестовые данные в тестовых сценариях и кампаниях. Cyara использует роботизированную автоматизацию процессов (RPA) в качестве ботов, чтобы автоматически генерировать тысячи взаимодействий с клиентами и имитировать контакты с реальными клиентами. Наиболее комплексная поддержка самых широких потребностей в обеспечении CX, гарантируя полный омниканальный путь клиента, от самообслуживания до обслуживания с помощью агента и рабочего стола агента. Протестируйте самый широкий спектр цифровых и голосовых каналов, включая IVR, чат, SMS, электронную почту и другие. Позволяет использовать Agile и DevOps. Ускорьте разработку и повысьте качество, используя методы Agile и DevOps. Сместитесь влево, создав тестовые примеры на этапе проектирования. Содействуйте сотрудничеству посредством визуализации и возможностей, предназначенных для разных команд.
Testlio
testlio.com
Testlio — глобальная компания по тестированию программного обеспечения, предлагающая проверенные решения в области ручного тестирования, автоматизации тестирования и комплексного тестирования программного обеспечения. Наш уникальный подход к тестированию объединяет людей и машины, чтобы помочь цифровым новаторам создавать качественные продукты в больших масштабах. В любом месте. На любом устройстве. На любом языке. Через любой способ оплаты. В число наших клиентов входят ведущие мировые компании, такие как Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair и другие. Самые инновационные и быстрорастущие компании в мире также сотрудничают с Testlio для тестирования программного обеспечения, включая Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market и многие другие. Наши решения на базе искусственного интеллекта предлагают вам гибкость, инновации и проверенное качество, необходимые для достижения успеха: от решения сложных задач до достижения исключительных результатов. Автоматизация тестирования: если вам нужно производительное, надежное и широкое автоматизированное тестирование, Testlio — ваш партнер. Благодаря распределенной сети реальных устройств, сложной модели управления, переносимой и основанной на стандартах структуре, а также глобальной команде инженеров по качеству, Testlio предоставляет наиболее гибкое решение для автоматизации тестирования, доступное на сегодняшний день. Нашими основными методами автоматизации тестирования являются разработка автоматизированных тестов и управление автоматизацией тестирования. Ручное тестирование: если ваше цифровое приложение, потоковое событие, локализованный интерфейс и/или платежная система должны работать безупречно, Testlio — ваш выбор. Testlio, охватывающий более 1200 устройств, более 400 способов оплаты, более 150 стран и более 100 языков, является наиболее проверенным решением для ваших самых требовательных требований к качеству. Нашими основными методами ручного тестирования являются исследовательское тестирование, скриптовое тестирование, дымовое тестирование и проверка проблем. Тестирование программного обеспечения Fuesd. Если ваша стратегия выпуска программного обеспечения требует сочетания автоматического и ручного тестирования, Testlio обладает уникальными возможностями для этого. Используя подход, основанный на сигналах, который обеспечивает интеграцию искусственного интеллекта и DevOps и обеспечивает соответствие работ по тестированию правильному сочетанию людей и машин, Fused Software Testing оказывается самым инновационным решением на рынке. Помогаем руководителям контроля качества преодолевать проблемы, связанные с качеством, производительностью и своевременными выпусками. Чтобы узнать больше, посетите: testlio.com
Meticulous
meticulous.ai
Meticulous AI создает и поддерживает набор тестов на основе записанных пользовательских сессий, обновляя их автоматически при изменении функций.
QATTS
qatts.com
Комплексное программное обеспечение для автоматизации тестирования следующего поколения, созданное для предприятий. «Ускорьте работу, максимально увеличьте охват тестированием и получите максимальную окупаемость от автоматизации тестирования с помощью QATTS — самой комплексной в отрасли платформы комплексной автоматизации тестирования. Мы — универсальное решение для всех задач автоматизации тестирования. Возможности QATTS включает в себя: Стратегию, управляемую данными. Наш инструмент предоставляет стратегии, основанные на данных. Единая автоматизация — ваше универсальное решение для автоматизации тестирования. Функциональное тестирование — с помощью QATTS вы достигаете функционального тестирования. Тестирование API — QATTS поддерживает тестирование API. Управление тестовыми данными — вы можете управлять своим тестом. данные из инструмента Agile - Интеграция CI/CD - Наш инструмент интегрирован с CI/CD Тестирование базы данных - Вы можете выполнять тестирование базы данных Аналитика в реальном времени - Аналитика в реальном времени Веб-интерфейс - Веб-интерфейс для легкого доступа Гибкое выполнение - Выполнение будет быть гибким даже без глубоких знаний в области кодирования. Автоматизация с низким уровнем кода. Автоматизация с использованием нашего инструмента требует минимального кода. Поддержка нескольких ветвей.
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA позволяет создавать и автоматизировать тесты без единой строчки кода! Вы можете создавать многоразовые кроссбраузерные тестовые сценарии для регрессионного тестирования и синтетического мониторинга.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Автоматический мониторинг без кода со спермой. Stack Moxie работает со всем вашим технологическим стеком, чтобы дать специалистам по маркетингу и продажам уверенность в том, что системы работают безупречно, и заранее предупредить, если это не так. - Stack Moxie контролирует систему, либо создавая тестовые данные, либо отслеживая данные, чтобы убедиться, что она ведет себя должным образом. Например, наблюдаемость для технологических стеков без кода. - Stack Moxie предупреждает вас в случае сбоя по электронной почте или через Slack. - Затем мы регистрируем результаты, чтобы доказать соблюдение требований, а затем позволяем вам поделиться подробной информацией журнала, чтобы быстрее исправить сбои, по электронной почте, по общим ссылкам или PagerDuty.
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