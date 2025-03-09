Автоматизация тестирования - Самые популярные приложения - Ватикан

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Инструменты автоматизации тестирования управляют выполнением тестов программного обеспечения, оптимизируя процесс тестирования для инженеров-программистов за счет минимального использования сценариев. Такой подход экономит время и деньги их команд. Эти инструменты, обычно используемые крупными предприятиями, позволяют командам выполнять заранее подготовленные тесты своих приложений перед их развертыванием в рабочей среде. После выполнения инструменты могут генерировать отчеты и сравнивать результаты с предыдущими тестами. Программное обеспечение для автоматизации тестирования может выполнять тесты неоднократно и в любое время суток, что важно для непрерывной доставки и непрерывного тестирования.
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TestGrid
testgrid.io
Инфраструктура тестирования и комплексное тестирование Облако TestGrid предлагает безопасную и масштабируемую инфраструктуру тестирования, размещающую реальные мобильные устройства и браузеры в облаке или локально. С помощью TestGrid пользователи также могут выполнять комплексную автоматизацию тестирования, включая тестирование без кода на базе искусственного интеллекта, тестирование мобильных приложений, кроссбраузерность, визуальное тестирование пользовательского интерфейса и многое другое. Тестируйте любое приложение/веб-сайт в любом масштабе, гарантируя безупречную цифровую работу каждый раз.
Applitools
applitools.com
Applitools - платформа автоматизации тестирования, использующая ИИ для проверки визуального соответствия и функциональности веб- и мобильных приложений на различных устройствах.
Endtest
endtest.io
Создание, поддержка и выполнение тестов могут быть сложными и отнимать много времени. Платформа Endtest low-code позволяет любому члену вашей команды создавать тесты с широким охватом для веб- и мобильных приложений, не имея передового опыта в области обеспечения качества.
TestQuality
testquality.com
TestQuality — это современный инструмент управления тестированием, созданный экспертами по разработке и обеспечению качества, который расширяет возможности таких подходов к тестированию, как сдвиг влево, BDD, TDD/ATDD и непрерывное тестирование. Он быстрый, удобный, надежный и легко интегрируется с Jira, GitHub, Selenium, Jenkins и другими. TestQuality предлагает: - Веб-платформу управления тестированием для эффективного тестирования программного обеспечения. - Бесшовную интеграцию с системами отслеживания проблем и требований, системами CI/CD и платформами автоматизации тестирования, включая GitHub, Jira, Jenkins и Selenium. - Упрощенное создание тестовых примеров и управление ими. Тестовые запуски - Оптимизированная координация всего процесса тестирования - Информационные панели и отчеты о деятельности для удобного управления и отслеживания тестов, этапов и проектов - Индивидуальные списки дел, фильтры и уведомления по электронной почте для получения аналитической информации в режиме реального времени и повышения производительности.
Mabl
mabl.com
mabl — это унифицированная платформа автоматизации тестирования на базе искусственного интеллекта, которая позволяет командам гарантировать качество и эффективность своих самых инновационных функций, в том числе тех, которые основаны на генеративном искусственном интеллекте. Благодаря комплексному тестированию веб-приложений, мобильных устройств, API, доступности и производительности mabl обеспечивает надежную основу, необходимую для перехода к разработке программного обеспечения следующего поколения.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — это сложный инструмент управления тестированием для команд контроля качества по всему миру. Мы верим в то, что ваша работа станет проще и мы предоставим все необходимое на одной платформе. Благодаря нашему комплексному инструменту управления тестовыми примерами ускорить тестирование и проекты станет проще простого. QA Touch предлагает естественный и интуитивно понятный метод выполнения. Мы знаем, что приспосабливаться к новым процессам раздражает, и создали инструмент, который адаптируется к вашим системам и способу работы. Распределение и отслеживание проблем — это встроенная функция, которая позволяет публиковать проблемы во время выполнения тестового примера, устраняя необходимость переключения между программами. Копировать и перемещать тестовые примеры из одного проекта в другой или между модулями внутри проекта еще никогда не было так просто. Этот инструмент был создан, чтобы помочь выровнять правила игры и предложить компаниям возможность по-настоящему конкурировать с гигантами в своей отрасли, не прожигая при этом дыру в их карманах. Благодаря QA Touch вы получаете: 1. Единый общий репозиторий для всех ваших тестовых ресурсов. 2. Корпоративные функции включают производительность проекта и журналы аудита для отслеживания вашего рабочего прогресса и проекта. 3. Управление проблемами стало проще благодаря бесшовной двусторонней интеграции с JIRA. 4. Доски Microsoft Azure упрощают управление проектами, как никогда. 5. Управление тестированием превратилось в легкую прогулку благодаря нашим интуитивно понятным функциям, таким как возможность закрепления проекта, обновления статуса, справка, журналы и отчеты прямо с панели управления. 6. Одним из моментов является интеграция с Jenkin для выполнения всех действий CI/CD. 7. Удобная интеграция репортера QA Touch-Cypress для синхронизации результатов автоматизированных тестов cypress.io с QA Touch. 8. Простой в использовании Reporter для комплексного бесплатного инструмента автоматизации с открытым исходным кодом Test Cafe. 9. Используйте сенсорные панели контроля качества, чтобы упростить гибкое управление проектами. Доски Организуйте, настраивайте, визуализируйте и отслеживайте ход своей работы. QA Touch предлагает доступное решение для тестирования с простыми возможностями создания тестовых примеров, объединения наборов тестов, выполнения тестовых прогонов, интеграции сторонних инструментов и создания безупречных отчетов о тестировании, требований, встроенного отслеживания ошибок, интеллектуальных карт, досок, производительности. и люди могут управлять своими операциями по тестированию из единого интерфейса (панели мониторинга). Пользователям понравится широкий спектр доступных удобных функций, которые варьируются от картографирования и разработки тестовых примеров до отслеживания действий команды. QA Touch способствует совершенству в реализации высококачественных проектов.
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin — это первая в мире платформа искусственного интеллекта для цифрового опыта, которая сочетает в себе облачную и локальную глобальную инфраструктуру устройств, автоматизацию тестирования, а также аналитику производительности и качества взаимодействия на основе машинного обучения для мобильных устройств, Интернета, аудио и видео. HeadSpin дает командам разработчиков, контроля качества, эксплуатации и продуктов возможность обеспечить оптимальные цифровые возможности по всем каналам доставки на протяжении всего жизненного цикла разработки. Узнайте больше на сайте www.HeadSpin.io. Глобальная инфраструктура устройств. Обеспечивает комплексное тестирование и мониторинг тысяч устройств в сотнях мест реальных операторов связи и сетей Wi-Fi по всему миру. SDK не требуется. Автоматизация тестирования и API. Легко интегрируется в рабочие процессы CI/CD, обеспечивая функциональное тестирование и тестирование производительности до и после выпуска. Поддержка всех фреймворков тестирования. Производительность, качество качества и машинное обучение Автоматически выявляет проблемы и указывает на основные причины на всех уровнях стека — от количественной оценки качества звука/видео до видимости кода и пакетов. Insights-to-Actions Предоставляет аналитические сведения о регрессии и агрегировании на протяжении всего жизненного цикла цифровых технологий: от планирования и разработки до регистрации неполадок и операций. Тенденции, оповещения и аналитика.
Loadmill
loadmill.com
Упрощение автоматизации тестирования с помощью подхода на основе AI API: новое определение веб-, мобильного и нагрузочного тестирования. КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ Использование ИИ в рамках жизненного цикла автоматизации тестирования. Loadmill — идеальное решение для автоматизации тестирования. Наша платформа устраняет необходимость в физических устройствах, делая процесс более эффективным и экономичным. С помощью Loadmill менеджеры по контролю качества могут легко автоматизировать свое мобильное, веб- и нагрузочное тестирование и гарантировать высочайшее качество результатов. Попрощайтесь с зависимостью от устройства и приветствуйте оптимизированную автоматизацию тестирования с помощью Loadmill. Узнайте больше: https://www.loadmill.com Закажите демо-версию: https://www.loadmill.com/schedule-demo/ Веб-сайт https://www.loadmill.com
BugBug
bugbug.io
BugBug — это решение для автоматизации тестирования с минимальным количеством кода для тестировщиков, тестировщиков, разработчиков и менеджеров по продуктам. Он предлагает полную автоматизацию сквозного тестирования веб-сайтов и веб-приложений. Этот инструмент позволяет пользователям автоматизировать регрессионные тесты и сократить расходы, обычно связанные с ИТ-инфраструктурой. Его интуитивно понятный интерфейс записи и простой пользовательский интерфейс позволяют пользователям создавать автоматические тесты менее чем за 5 минут. План Freemium предлагает неограниченное количество локальных тестовых запусков и неограниченное количество пользователей. BugBug предоставляет вам расширенные функции, которые вы можете использовать, когда они вам нужны: запускайте собственный JavaScript, создавайте пользовательские переменные, используйте автоматические переключатели, интеллектуальное ожидание, интеллектуальное нажатие и прокрутку и многое другое. Ускорьте весь процесс тестирования с помощью BugBug!
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect — это первое автономное комплексное (E2E) решение для регрессионного тестирования, которое непрерывно создает, поддерживает и развивает наборы тестов E2E посредством машинного анализа данных о поведении пользователей в реальном времени. Это единственное полностью управляемое решение, которое устраняет критические пробелы в тестовом покрытии, устраняет длительное время выполнения наборов тестов и дорогостоящие ошибки в производстве, а также устраняет нагрузку по обеспечению качества, которая потребляет огромные инженерные ресурсы.
Kobiton
kobiton.com
Kobiton — это ведущая платформа для тестирования мобильных приложений для предприятий, позволяющая им предоставлять своим клиентам безупречный мобильный опыт. Гибкое управление лабораторией устройств Kobiton и интеллектуальный пакет контроля качества на основе искусственного интеллекта используются более чем 60 000 разработчиками и тестировщиками по всему миру для предоставления наиболее быстрого и надежного анализа мобильных приложений.
Cyara
cyara.com
Отмеченная наградами платформа Cyara CX Assurance помогает компаниям ускорить развитие клиентского опыта, повысить качество по всем цифровым и голосовым каналам и обеспечить непрерывность взаимодействия с клиентами. Платформа Cyara поддерживает весь жизненный цикл разработки программного обеспечения для удобства клиентов: от проектирования до функционального и регрессионного тестирования, приемочного тестирования пользователей, нагрузочного тестирования и мониторинга производства. Мы тестируем с точки зрения клиента, гарантируя, что вы выявите проблемы, которые влияют на качество обслуживания клиента, в сложном наборе технологий, используемых для предоставления этого опыта. www.cyara.com Преимущества платформы CX Assurance Platform Единая платформа Обеспечивает полный спектр потребностей в разработке и обеспечении качества CX — от проектирования до мониторинга. Выполняйте проектирование CX, обнаружение CX, функциональное регрессионное тестирование, тестирование производительности, мониторинг и устранение неполадок. Работайте в среде для совместной работы, которая фиксирует проекты и тесты, позволяя всем членам команды обмениваться сценариями и данными и повторно использовать их в различных функциях. Максимальная производительность Максимизируйте производительность за счет полной автоматизации. Автоматически обнаруживайте существующие CX, автоматически создавайте и обслуживайте тестовые сценарии, выполняйте простые в использовании тестовые сценарии, повторно используйте тестовые сценарии для разных типов тестирования и повторно используйте тестовые данные в тестовых сценариях и кампаниях. Cyara использует роботизированную автоматизацию процессов (RPA) в качестве ботов, чтобы автоматически генерировать тысячи взаимодействий с клиентами и имитировать контакты с реальными клиентами. Наиболее комплексная поддержка самых широких потребностей в обеспечении CX, гарантируя полный омниканальный путь клиента, от самообслуживания до обслуживания с помощью агента и рабочего стола агента. Протестируйте самый широкий спектр цифровых и голосовых каналов, включая IVR, чат, SMS, электронную почту и другие. Позволяет использовать Agile и DevOps. Ускорьте разработку и повысьте качество, используя методы Agile и DevOps. Сместитесь влево, создав тестовые примеры на этапе проектирования. Содействуйте сотрудничеству посредством визуализации и возможностей, предназначенных для разных команд.
Functionize
functionize.com
Functionize – облачная платформа тестирования, использующая AI и машинное обучение для автоматизации тестирования программного обеспечения и ускорения развертывания.
ContextQA
contextqa.com
ContextQA — это революционный продукт, который позволяет организациям расширить охват автоматизированного тестирования, повысить качество программного обеспечения, ускорить доставку продуктов и значительно сократить расходы, связанные с поддержанием качества программного обеспечения, за счет использования SaaS-решений на основе искусственного интеллекта. Предлагая подход с минимальным использованием кода или без него, ContextQA упрощает процесс включения тестовых примеров с минимальными усилиями, позволяя быстро расширить охват автоматизации для ваших продуктов и услуг. Это облегчает бесшовное регрессионное тестирование как отдельных функций, так и целых процессов разработки, тем самым уменьшая выгорание команды.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — это самая быстрая платформа непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) на рынке, обеспечивающая работу лучших инженерных команд мира. Наша цель — сделать методы CI/CD более доступными для разработчиков, обеспечить отличный пользовательский опыт и относиться к нашим клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. После того, как вы отправите код на GitHub или Bitbucket, он быстро запустит ваши тесты на платформе с первоклассным Docker, Kubernetes, поддержкой iOS и более чем 100 предустановленными инструментами. Автоматизируйте любой конвейер непрерывной доставки. Получите полный контроль с помощью настраиваемых этапов, параллельного выполнения, переключения потоков управления, секретов и управления зависимостями. Используйте Semaphore CLI для запуска сборок, проверки журналов, SSH непосредственно в заданиях или создания пользовательских панелей мониторинга. Ему уже доверяют тысячи компаний по всему миру, и он также может помочь вашей команде работать быстрее. Доступно в облаке, локально или в виде гибридного решения через локальные агенты.
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL — ведущий автоматизатор тестирования для проектов, ориентированных на данные, таких как хранилища данных, ETL/ELT, миграция данных и внедрения ERP или CRM. Благодаря способности автоматически тестировать и проверять точность данных он помогает организациям избежать дорогостоящих ошибок и снизить риск недовольства клиентов и конечных пользователей. BiG EVAL устраняет трудоемкие ручные проверки, на которые в настоящее время полагаются многие компании, высвобождая драгоценное время и ресурсы. Кроме того, удобный интерфейс и готовые шаблоны упрощают создание тестов даже для новичков в этом инструменте. А для тех, кому нужна дополнительная настройка, доступны варианты сценариев. Используя BiG EVAL, компании могут избежать рисков, вызванных неточными данными, и обеспечить бесперебойность и эффективность процессов, легко достигая 300% рентабельности инвестиций.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Автоматический мониторинг без кода со спермой. Stack Moxie работает со всем вашим технологическим стеком, чтобы дать специалистам по маркетингу и продажам уверенность в том, что системы работают безупречно, и заранее предупредить, если это не так. - Stack Moxie контролирует систему, либо создавая тестовые данные, либо отслеживая данные, чтобы убедиться, что она ведет себя должным образом. Например, наблюдаемость для технологических стеков без кода. - Stack Moxie предупреждает вас в случае сбоя по электронной почте или через Slack. - Затем мы регистрируем результаты, чтобы доказать соблюдение требований, а затем позволяем вам поделиться подробной информацией журнала, чтобы быстрее исправить сбои, по электронной почте, по общим ссылкам или PagerDuty.
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA позволяет создавать и автоматизировать тесты без единой строчки кода! Вы можете создавать многоразовые кроссбраузерные тестовые сценарии для регрессионного тестирования и синтетического мониторинга.
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy с самого начала создавался как платформа автоматизации тестирования без программирования, которая использует тестирование на основе искусственного интеллекта, что позволяет создавать тесты один раз и запускать их где угодно, не написав ни единой строки кода. Используя нашу библиотеку реальных устройств, вы можете запускать ручное, автоматизированное тестирование пользовательского интерфейса и исследовательские тесты, а также обеспечивать соответствие между тестовой и производственной средами. Благодаря возможностям инструментов тестирования искусственного интеллекта Sofy вы можете быть уверены в результатах своей команды и в конечном итоге выпускать отличные продукты.
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ — это комплексное решение TAAS (автоматизация тестирования как услуга). Ее облачная платформа автоматизации тестирования без кода, основанная на НЛП, идеально подходит для гибкой разработки. Любой член agile-команды может разработать автоматизацию тестирования In-Sprint на простом английском языке. Тестовые сценарии могут быть выполнены на более чем 2000 различных комбинациях ОС и браузеров. Запуск TestBots можно запланировать на определенный день/время, а отчет по электронной почте будет отправлен механизмом AHQ. AHQ имеет встроенный модуль советника, который предлагает полное решение для автоматизации тестирования.
QATTS
qatts.com
Комплексное программное обеспечение для автоматизации тестирования следующего поколения, созданное для предприятий. «Ускорьте работу, максимально увеличьте охват тестированием и получите максимальную окупаемость от автоматизации тестирования с помощью QATTS — самой комплексной в отрасли платформы комплексной автоматизации тестирования. Мы — универсальное решение для всех задач автоматизации тестирования. Возможности QATTS включает в себя: Стратегию, управляемую данными. Наш инструмент предоставляет стратегии, основанные на данных. Единая автоматизация — ваше универсальное решение для автоматизации тестирования. Функциональное тестирование — с помощью QATTS вы достигаете функционального тестирования. Тестирование API — QATTS поддерживает тестирование API. Управление тестовыми данными — вы можете управлять своим тестом. данные из инструмента Agile - Интеграция CI/CD - Наш инструмент интегрирован с CI/CD Тестирование базы данных - Вы можете выполнять тестирование базы данных Аналитика в реальном времени - Аналитика в реальном времени Веб-интерфейс - Веб-интерфейс для легкого доступа Гибкое выполнение - Выполнение будет быть гибким даже без глубоких знаний в области кодирования. Автоматизация с низким уровнем кода. Автоматизация с использованием нашего инструмента требует минимального кода. Поддержка нескольких ветвей.
DoesQA
does.qa
Автоматизация тестирования без кода с помощью простого, интуитивно понятного пользовательского интерфейса с возможностью перетаскивания. Любой член вашей команды может легко создавать и поддерживать сложные тесты, что позволяет отделу контроля качества идти в ногу с разработкой и одновременно сокращать затраты.
Autify
autify.com
Autify позволяет автоматизировать тестирование веб- и мобильных приложений без кода, упрощая создание, выполнение и управление тестами с помощью ИИ.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector - это сервис автоматического тестирования веб-приложений, позволяющий создавать, запускать и управлять тестами через облачные браузеры.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur - платформа для тестирования электронной почты и SMS, позволяющая автоматизировать и анализировать сообщения, избегая ошибок при разработке.
Qase
qase.io
Qase - облачный инструмент для управления тестированием, поддерживающий ручное и автоматическое тестирование, интеграции с популярными трекерами ошибок и CI/CD.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA — это платформа автоматизации тестирования без кода, которая использует ИИ для создания и поддержки тестов, поддерживая различные браузеры и мобильные платформы.
Reflect
reflect.run
Reflect обеспечивает самый быстрый рабочий процесс для создания автоматизированных комплексных тестов для вашего веб-приложения. Чтобы создать тест в Reflect, мы запускаем инструментированный сеанс браузера в нашем облаке и демонстрируем его вам в нашем веб-приложении. Такой подход позволяет нам полностью контролировать тестовую среду, а это значит, что мы можем обнаруживать и точно записывать множество различных действий, которые вы можете предпринять при тестировании вашего сайта; даже сложные действия, такие как перетаскивание, загрузка файлов и визуальные тесты, выполняются интуитивно и не требуют дополнительной настройки. Каждый тест, выполняемый в Reflect, получает HD-видео, показывающее, что именно произошло во время выполнения, которое синхронизируется с этапами теста на английском языке, которые мы генерируем автоматически, когда вы записываете свои действия. Мы также предоставляем ключевую диагностическую информацию, такую как сетевые журналы и журналы Javascript, чтобы не только помочь разработчикам воспроизвести ошибку, но и определить ее первопричину.
Sauce Labs
saucelabs.com
Sauce Labs - платформа для тестирования веб и мобильных приложений на совместимость в различных браузерах и устройствах, поддерживающая как ручное, так и автоматизированное тестирование.
UiPath
uipath.com
UiPath - это платформа для автоматизации бизнес-процессов, позволяющая создавать и управлять рабочими процессами с использованием роботов.
Waldo
waldo.com
Waldo - платформа автоматизации тестирования для мобильных приложений, позволяющая выявлять и исправлять ошибки на ранних этапах разработки.
Meticulous
meticulous.ai
Дотошный ИИ создает и поддерживает набор комплексных тестов на основе записанных пользовательских сеансов. Meticulous постоянно добавляет новые тесты по мере появления новых функций или крайних случаев и удаляет старые тесты по мере их устаревания, гарантируя, что ваш набор тестов всегда будет актуальным и полным без какого-либо вмешательства со стороны разработчиков. Добавьте тег сценария в локальную среду URL-адресов разработки, промежуточного размещения и предварительного просмотра для записи сеансов (необязательно: записывайте также рабочие сеансы для дополнительного охвата). Построенный на уровне Chromium с детерминированным механизмом планирования, что делает его единственным инструментом тестирования, который устраняет флейки. Тесты сильно распараллелены в вычислительном кластере, что позволяет тестировать тысячи экранов и получать результаты менее чем за 120 секунд.
TestProject
testproject.io
TestProject - платформа для автоматизации тестирования веб, мобильных приложений и API, предлагающая инструменты для создания и управления тестами без затрат.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack - облачная платформа для тестирования веб-сайтов и мобильных приложений на реальных устройствах и браузерах.
Virtuoso
virtuoso.qa
Virtuoso - это инструмент для функционального UI и end-to-end тестирования, который упрощает создание и поддержку тестов в реальном времени.
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest - облачная платформа для тестирования веб и мобильных приложений на различных устройствах, обеспечивающая кросс-браузерную совместимость и функциональность.
Witbe
witbe.net
Witbe — приложение для мониторинга качества опыта пользователей различных цифровых услуг на разных устройствах и сетях.
Keysight
keysight.com
Keysight дает новаторам возможность исследовать, проектировать и воплощать в жизнь технологии, меняющие мир. Являясь ведущим глобальным партнером в области инноваций, компания Keysight, ориентированная на программное обеспечение, служит инженерам в сфере проектирования и разработки, позволяя им совершать прорывы будущего быстрее и с меньшими рисками. Компания Keysight использует свои преимущества в качестве ведущего мирового поставщика средств тестирования и измерений и сегодня позволяет инноваторам расширять границы проектирования, быстро решая задачи проектирования, эмуляции и тестирования, помогая создавать лучшие продукты. Если вы хотите улучшить процесс проектирования и разработки, оптимизировать и защитить свою сеть или использовать искусственный интеллект и цифровые двойники, чтобы получить преимущество в таких технологиях, как 6G, AV и EV, Интернет вещей или квантовые вычисления — компания Keysight ускоряет инновации во всем мире. рабочий процесс с интеллектуальной аналитикой, основанной на самых точных измерениях. Наше сочетание технологических знаний, опыта в области измерений и индивидуальных решений поможет вам уверенно двигаться вперед в нашем взаимосвязанном и динамичном мире. Keysight Technologies (NYSE: KEYS) — технологическая компания, входящая в индекс S&P 500, со штаб-квартирой в Санта-Розе, Калифорния, с офисами и производством по всему миру. Keysight владеет более чем 2000 патентами, а около 15 000 наших сотрудников работают почти с 32 000 клиентами по всему миру, чтобы начать технологические революции. Клиенты Keysight охватывают рынки коммуникаций, промышленной автоматизации, аэрокосмической и оборонной промышленности, автомобилестроения, энергетики, полупроводников и общей электроники.
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf - облачная платформа для автоматизации тестирования, предлагающая создание и поддержку сквозных тестов с гарантией надежности и параллельным выполнением.
Testlio
testlio.com
Testlio — глобальная компания по тестированию программного обеспечения, предлагающая проверенные решения в области ручного тестирования, автоматизации тестирования и комплексного тестирования программного обеспечения. Наш уникальный подход к тестированию объединяет людей и машины, чтобы помочь цифровым новаторам создавать качественные продукты в больших масштабах. В любом месте. На любом устройстве. На любом языке. Через любой способ оплаты. В число наших клиентов входят ведущие мировые компании, такие как Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair и другие. Самые инновационные и быстрорастущие компании в мире также сотрудничают с Testlio для тестирования программного обеспечения, включая Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market и многие другие. Наши решения на базе искусственного интеллекта предлагают вам гибкость, инновации и проверенное качество, необходимые для достижения успеха: от решения сложных задач до достижения исключительных результатов. Автоматизация тестирования: если вам нужно производительное, надежное и широкое автоматизированное тестирование, Testlio — ваш партнер. Благодаря распределенной сети реальных устройств, сложной модели управления, переносимой и основанной на стандартах структуре, а также глобальной команде инженеров по качеству, Testlio предоставляет наиболее гибкое решение для автоматизации тестирования, доступное на сегодняшний день. Нашими основными методами автоматизации тестирования являются разработка автоматизированных тестов и управление автоматизацией тестирования. Ручное тестирование: если ваше цифровое приложение, потоковое событие, локализованный интерфейс и/или платежная система должны работать безупречно, Testlio — ваш выбор. Testlio, охватывающий более 1200 устройств, более 400 способов оплаты, более 150 стран и более 100 языков, является наиболее проверенным решением для ваших самых требовательных требований к качеству. Нашими основными методами ручного тестирования являются исследовательское тестирование, скриптовое тестирование, дымовое тестирование и проверка проблем. Тестирование программного обеспечения Fuesd. Если ваша стратегия выпуска программного обеспечения требует сочетания автоматического и ручного тестирования, Testlio обладает уникальными возможностями для этого. Используя подход, основанный на сигналах, который обеспечивает интеграцию искусственного интеллекта и DevOps и обеспечивает соответствие работ по тестированию правильному сочетанию людей и машин, Fused Software Testing оказывается самым инновационным решением на рынке. Помогаем руководителям контроля качества преодолевать проблемы, связанные с качеством, производительностью и своевременными выпусками. Чтобы узнать больше, посетите: testlio.com
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io — это система управления тестированием нового поколения, предназначенная в первую очередь для автоматизированных тестов. Это мощное решение для синхронизации автоматических и ручных тестов в одном месте и эффективного сотрудничества с командой. Это делает деятельность по тестированию полностью видимой и прозрачной для всех членов команды: разработчиков, менеджеров по проектам и бакалавров. Он сосредоточил множество подходов к тестированию со смещением влево с глубокой интеграцией с автоматическими тестами и CI\CD. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет легко создавать тестовые сценарии, организовывать планы тестирования, управлять выполнением тестов и координировать гибкие процессы непрерывного тестирования. Встроенная встроенная интеграция автоматизации тестирования позволяет очень быстро импортировать тесты в систему управления тестированием. Встроенная живая документация и возможности совместной работы обеспечивают прозрачную видимость для всех одним щелчком мыши. Легко отслеживайте статус и охват тестирования и делайте правильные указания, просматривая расширенные аналитические отчеты. Testomat.io поддерживает классические тестовые сценарии и сценарии BDD (разработка на основе поведения) / Gherkin. Краткий обзор и основные функции: - Интеграция с современными платформами автоматического тестирования js - Ветвление и управление версиями для тестовых случаев, таких как git - Расширенная поддержка BDD с базой данных шагов и автодополнением - Расширенные готовые интеграции CI\CD (GitHub, GitLab, Бамбук, Дженкинс) - Отчеты и аналитика в режиме реального времени, включая ненадежные тесты, уведомления по электронной почте и в мессенджерах - Автоматически создаваемая живая документация и инструменты для совместной работы - Jira, встроенные интеграции Confluence - Импортеры из других TMS с возможностью конвертировать тесты в формат BDD и многое другое. .. Создайте мощное пространство для совместной работы без каких-либо барьеров. Получите управление тестированием благодаря простой интеграции автоматизации тестирования. Начните сегодня с системы управления тестированием testomat.io.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma - это инструмент автоматизации тестирования с низким кодом, позволяющий создавать тесты на простом английском и поддерживающий разные виды тестирования.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto — облачная платформа для тестирования мобильных и веб-приложений на реальных и виртуальных устройствах с поддержкой автоматизации и интеграции CI/CD.
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