Автоматизация тестирования - Самые популярные приложения - Таиланд

LambdaTest

app.lambdatest.com

LambdaTest — это ведущее облако для цифрового тестирования, которое помогает разработчикам и тестировщикам быстрее выпускать код. Имея более 10 000 корпоративных клиентов и более 2 000 000 пользователей в 130 странах, разработчики и тестировщики полагаются на LambdaTest, чтобы ускорить процесс обеспечения качества и предоставлять продукты с лучшими в своем классе цифровыми возможностями. - Облако непрерывного тестирования. Облако непрерывного тестирования LambdaTest позволяет предприятиям быстро тестировать и развертывать изменения в своих веб- и мобильных приложениях до 70 % быстрее, что помогает ускорить процесс разработки и сократить время выхода на рынок. - Облако для кроссбраузерного тестирования Наше облако для кроссбраузерного тестирования позволяет пользователям тестировать свои веб-сайты и веб-приложения в самых разных браузерах, операционных системах и устройствах. Благодаря таким функциям, как тестирование в реальном времени, тестирование адаптивного дизайна и инструменты отладки, он позволяет разработчикам гарантировать, что их веб-сайты и веб-приложения совместимы с различными браузерами, тем самым обеспечивая удобство работы с пользователем. - Реальное облако устройств. Благодаря реальному облаку устройств тестировщики/разработчики могут выявлять ошибки еще до того, как их мобильные приложения будут запущены в эксплуатацию. С помощью облака для тестирования реальных устройств LambdaTest команды могут тестировать необработанные ошибки, пользовательский интерфейс, производительность и функциональность своих приложений, прежде чем они будут выпущены в производство. Команды также могут тестировать на самом широком спектре мобильных и OTT-устройств (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV и Apple TV). - Облако визуальной регрессии на базе искусственного интеллекта. Обеспечение единообразия макетов, дизайна и функциональности приложений имеет решающее значение для обеспечения визуально идеального цифрового опыта. Облако визуальной регрессии LambdaTest гарантирует, что внешний вид и функциональность веб-приложений организации остаются единообразными и безошибочными, что в конечном итоге улучшает цифровой опыт и эффективность бизнеса. Команды могут получить раннюю информацию об ошибках визуального пользовательского интерфейса еще до того, как выпустят свои приложения заказчику. Тестировщики/разработчики могут запускать автоматические тесты визуальной регрессии на более чем 3000 комбинациях браузеров и реальных устройств для выявления визуальных отклонений. - Интегрированная аналитика тестирования на базе искусственного интеллекта. Анализ выполнения тестов имеет решающее значение для цифровой трансформации, поскольку позволяет предприятиям получить более глубокое представление о качестве выпусков и тенденциях. Анализируя данные выполнения тестов, интегрированная аналитика тестирования LambdaTest предоставляет предприятиям представление о закономерностях и тенденциях, которые могут привести к принятию обоснованных решений о будущей разработке и улучшению качества приложений. Это может предоставить командам разработчиков подробные и полезные данные о выполнении тестов и сократить разрыв между данными, пониманием и действиями для более эффективного и быстрого принятия решений.