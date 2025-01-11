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Автоматизация тестирования - Самые популярные приложения - Польша
Инструменты автоматизации тестирования управляют выполнением тестов программного обеспечения, оптимизируя процесс тестирования для инженеров-программистов за счет минимального использования сценариев. Такой подход экономит время и деньги их команд. Эти инструменты, обычно используемые крупными предприятиями, позволяют командам выполнять заранее подготовленные тесты своих приложений перед их развертыванием в рабочей среде. После выполнения инструменты могут генерировать отчеты и сравнивать результаты с предыдущими тестами. Программное обеспечение для автоматизации тестирования может выполнять тесты неоднократно и в любое время суток, что важно для непрерывной доставки и непрерывного тестирования.
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Virtuoso
virtuoso.qa
Функциональный пользовательский интерфейс и инструмент комплексного тестирования. Сочетание роботизированной автоматизации процессов, искусственного интеллекта и машинного обучения и программирования на естественном языке обеспечивает непревзойденный опыт разработки, одновременно сводя обслуживание тестирования практически к нулю.
Applitools
applitools.com
Applitools — это платформа автоматизации тестирования, которая использует искусственный интеллект, чтобы помочь командам создавать безупречные цифровые решения без хлопот, связанных с традиционными методами тестирования. С помощью Applitools Eyes и нашего облака для тестирования нового поколения Ultrafast Grid разработчики и инженеры по контролю качества могут запускать тесты для быстрой проверки функциональности внешнего интерфейса, доступности и визуальной корректности с беспрецедентной скоростью и точностью. Наша технология Visual AI меняет подход организаций к качеству, обеспечивая внешний вид и работу веб- и мобильных приложений точно так, как задумано, на любом устройстве, в браузере, ОС или собственном приложении. Applitools быстр, легко интегрируется с любой средой DevOps, прост в использовании любым членом команды и масштабируем для организаций любого размера, желающих повышать скорость и качество с каждым выпуском — результат, необходимый для конкуренции в современной сложной бизнес-среде.
Perfecto
perfecto.io
Perfecto от Perforce — это платформа для тестирования веб-сайтов и мобильных приложений, пользующаяся наибольшим доверием в отрасли. Стратегии лоскутного тестирования ушли в прошлое, поскольку с Perfecto пользователи получают возможность беспрепятственного и комплексного тестирования из любой точки мира. Используйте облако корпоративного уровня для тестирования на реальных устройствах, виртуальных устройствах или их комбинации — в зависимости от того, что лучше всего соответствует вашим потребностям. Обнаружение ошибок происходит быстрее, чем когда-либо, и позволяет пользователям обнаруживать и исправлять их гораздо раньше. Надежные функции интеллектуальных отчетов Perfecto помогают быстро выявлять проблемы посредством анализа неудачных тестов и фильтрации ложноотрицательных результатов. Автоматизируйте тестирование с помощью CI и синхронизируйте все ваши отчеты в одном месте. Быстро устраняйте дефекты с помощью самых полных в отрасли средств тестирования. Виртуализация сети и моделирование пользователей позволяют проводить тестирование так же, как ваши пользователи, и снижают вероятность возникновения дефектов. Расширьте охват тестирования и полностью интегрируйтесь со всей вашей цепочкой инструментов. Непрерывное тестирование никогда не было более достижимым благодаря непревзойденным расширенным возможностям Perfecto, включая BDD и автоматизацию без использования кода, параллельное выполнение тестов и возможности пакетной обработки, открытую интеграцию с ведущими инструментами DevOps и платформами автоматизации, информационные панели CI, тепловые карты, обширную коллекцию артефактов и возможности машинного обучения. тестовая аналитика. Измените свою стратегию тестирования и узнайте, почему более половины компаний из списка Fortune 500 доверяют Perfecto как своему партнеру по тестированию. Время безотказной работы 99,9 % означает лучшее тестирование, экономию времени и денег и получение превосходного приложения в качестве конечного результата. Чтобы получить дополнительную информацию или начать 14-дневную бесплатную пробную версию, посетите www.perfecto.io.
TestProject
testproject.io
TestProject — это первая в мире 100% бесплатная платформа для автоматизации тестирования веб-сайтов, Android, iOS и API, которой доверяют более 150 000 пользователей сообщества тестировщиков. TestProject помогает тестировщикам и разработчикам обеспечивать качество и скорость, устраняя проблемы с обслуживанием и настройкой, а также расширяя возможности Selenium и Appium с помощью технологии самовосстановления искусственного интеллекта. Независимо от вашего набора навыков, TestProject имеет все инструменты, необходимые для обеспечения первоклассного опыта автоматизации, используя расширенные функции без кода или SDK с открытым исходным кодом, совместимый с собственными API Selenium. В довершение всего, вы также можете использовать их полезную библиотеку дополнений, готовые к использованию красивые отчеты о тестировании, плавную интеграцию в ваши конвейеры CI/CD, возможности совместной работы групп по всему миру для повышения эффективности, и все это бесплатно. . Создавая совместное сообщество, которое может объединяться как индивидуально, так и в группах, TestProject формирует будущее тестирования программного обеспечения и помогает командам с легкостью преодолевать трудности тестирования и создавать безупречные продукты. Основана в 2015 году и приобретена Tricentis в 2019 году. Чтобы узнать больше, посетите https://testproject.io/.
TestGrid
testgrid.io
Инфраструктура тестирования и комплексное тестирование Облако TestGrid предлагает безопасную и масштабируемую инфраструктуру тестирования, размещающую реальные мобильные устройства и браузеры в облаке или локально. С помощью TestGrid пользователи также могут выполнять комплексную автоматизацию тестирования, включая тестирование без кода на базе искусственного интеллекта, тестирование мобильных приложений, кроссбраузерность, визуальное тестирование пользовательского интерфейса и многое другое. Тестируйте любое приложение/веб-сайт в любом масштабе, гарантируя безупречную цифровую работу каждый раз.
TestQuality
testquality.com
TestQuality — это современный инструмент управления тестированием, созданный экспертами по разработке и обеспечению качества, который расширяет возможности таких подходов к тестированию, как сдвиг влево, BDD, TDD/ATDD и непрерывное тестирование. Он быстрый, удобный, надежный и легко интегрируется с Jira, GitHub, Selenium, Jenkins и другими. TestQuality предлагает: - Веб-платформу управления тестированием для эффективного тестирования программного обеспечения. - Бесшовную интеграцию с системами отслеживания проблем и требований, системами CI/CD и платформами автоматизации тестирования, включая GitHub, Jira, Jenkins и Selenium. - Упрощенное создание тестовых примеров и управление ими. Тестовые запуски - Оптимизированная координация всего процесса тестирования - Информационные панели и отчеты о деятельности для удобного управления и отслеживания тестов, этапов и проектов - Индивидуальные списки дел, фильтры и уведомления по электронной почте для получения аналитической информации в режиме реального времени и повышения производительности.
Cyara
cyara.com
Отмеченная наградами платформа Cyara CX Assurance помогает компаниям ускорить развитие клиентского опыта, повысить качество по всем цифровым и голосовым каналам и обеспечить непрерывность взаимодействия с клиентами. Платформа Cyara поддерживает весь жизненный цикл разработки программного обеспечения для удобства клиентов: от проектирования до функционального и регрессионного тестирования, приемочного тестирования пользователей, нагрузочного тестирования и мониторинга производства. Мы тестируем с точки зрения клиента, гарантируя, что вы выявите проблемы, которые влияют на качество обслуживания клиента, в сложном наборе технологий, используемых для предоставления этого опыта. www.cyara.com Преимущества платформы CX Assurance Platform Единая платформа Обеспечивает полный спектр потребностей в разработке и обеспечении качества CX — от проектирования до мониторинга. Выполняйте проектирование CX, обнаружение CX, функциональное регрессионное тестирование, тестирование производительности, мониторинг и устранение неполадок. Работайте в среде для совместной работы, которая фиксирует проекты и тесты, позволяя всем членам команды обмениваться сценариями и данными и повторно использовать их в различных функциях. Максимальная производительность Максимизируйте производительность за счет полной автоматизации. Автоматически обнаруживайте существующие CX, автоматически создавайте и обслуживайте тестовые сценарии, выполняйте простые в использовании тестовые сценарии, повторно используйте тестовые сценарии для разных типов тестирования и повторно используйте тестовые данные в тестовых сценариях и кампаниях. Cyara использует роботизированную автоматизацию процессов (RPA) в качестве ботов, чтобы автоматически генерировать тысячи взаимодействий с клиентами и имитировать контакты с реальными клиентами. Наиболее комплексная поддержка самых широких потребностей в обеспечении CX, гарантируя полный омниканальный путь клиента, от самообслуживания до обслуживания с помощью агента и рабочего стола агента. Протестируйте самый широкий спектр цифровых и голосовых каналов, включая IVR, чат, SMS, электронную почту и другие. Позволяет использовать Agile и DevOps. Ускорьте разработку и повысьте качество, используя методы Agile и DevOps. Сместитесь влево, создав тестовые примеры на этапе проектирования. Содействуйте сотрудничеству посредством визуализации и возможностей, предназначенных для разных команд.
Mabl
mabl.com
mabl — это унифицированная платформа автоматизации тестирования на базе искусственного интеллекта, которая позволяет командам гарантировать качество и эффективность своих самых инновационных функций, в том числе тех, которые основаны на генеративном искусственном интеллекте. Благодаря комплексному тестированию веб-приложений, мобильных устройств, API, доступности и производительности mabl обеспечивает надежную основу, необходимую для перехода к разработке программного обеспечения следующего поколения.
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — это сложный инструмент управления тестированием для команд контроля качества по всему миру. Мы верим в то, что ваша работа станет проще и мы предоставим все необходимое на одной платформе. Благодаря нашему комплексному инструменту управления тестовыми примерами ускорить тестирование и проекты станет проще простого. QA Touch предлагает естественный и интуитивно понятный метод выполнения. Мы знаем, что приспосабливаться к новым процессам раздражает, и создали инструмент, который адаптируется к вашим системам и способу работы. Распределение и отслеживание проблем — это встроенная функция, которая позволяет публиковать проблемы во время выполнения тестового примера, устраняя необходимость переключения между программами. Копировать и перемещать тестовые примеры из одного проекта в другой или между модулями внутри проекта еще никогда не было так просто. Этот инструмент был создан, чтобы помочь выровнять правила игры и предложить компаниям возможность по-настоящему конкурировать с гигантами в своей отрасли, не прожигая при этом дыру в их карманах. Благодаря QA Touch вы получаете: 1. Единый общий репозиторий для всех ваших тестовых ресурсов. 2. Корпоративные функции включают производительность проекта и журналы аудита для отслеживания вашего рабочего прогресса и проекта. 3. Управление проблемами стало проще благодаря бесшовной двусторонней интеграции с JIRA. 4. Доски Microsoft Azure упрощают управление проектами, как никогда. 5. Управление тестированием превратилось в легкую прогулку благодаря нашим интуитивно понятным функциям, таким как возможность закрепления проекта, обновления статуса, справка, журналы и отчеты прямо с панели управления. 6. Одним из моментов является интеграция с Jenkin для выполнения всех действий CI/CD. 7. Удобная интеграция репортера QA Touch-Cypress для синхронизации результатов автоматизированных тестов cypress.io с QA Touch. 8. Простой в использовании Reporter для комплексного бесплатного инструмента автоматизации с открытым исходным кодом Test Cafe. 9. Используйте сенсорные панели контроля качества, чтобы упростить гибкое управление проектами. Доски Организуйте, настраивайте, визуализируйте и отслеживайте ход своей работы. QA Touch предлагает доступное решение для тестирования с простыми возможностями создания тестовых примеров, объединения наборов тестов, выполнения тестовых прогонов, интеграции сторонних инструментов и создания безупречных отчетов о тестировании, требований, встроенного отслеживания ошибок, интеллектуальных карт, досок, производительности. и люди могут управлять своими операциями по тестированию из единого интерфейса (панели мониторинга). Пользователям понравится широкий спектр доступных удобных функций, которые варьируются от картографирования и разработки тестовых примеров до отслеживания действий команды. QA Touch способствует совершенству в реализации высококачественных проектов.
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin — это первая в мире платформа искусственного интеллекта для цифрового опыта, которая сочетает в себе облачную и локальную глобальную инфраструктуру устройств, автоматизацию тестирования, а также аналитику производительности и качества взаимодействия на основе машинного обучения для мобильных устройств, Интернета, аудио и видео. HeadSpin дает командам разработчиков, контроля качества, эксплуатации и продуктов возможность обеспечить оптимальные цифровые возможности по всем каналам доставки на протяжении всего жизненного цикла разработки. Узнайте больше на сайте www.HeadSpin.io. Глобальная инфраструктура устройств. Обеспечивает комплексное тестирование и мониторинг тысяч устройств в сотнях мест реальных операторов связи и сетей Wi-Fi по всему миру. SDK не требуется. Автоматизация тестирования и API. Легко интегрируется в рабочие процессы CI/CD, обеспечивая функциональное тестирование и тестирование производительности до и после выпуска. Поддержка всех фреймворков тестирования. Производительность, качество качества и машинное обучение Автоматически выявляет проблемы и указывает на основные причины на всех уровнях стека — от количественной оценки качества звука/видео до видимости кода и пакетов. Insights-to-Actions Предоставляет аналитические сведения о регрессии и агрегировании на протяжении всего жизненного цикла цифровых технологий: от планирования и разработки до регистрации неполадок и операций. Тенденции, оповещения и аналитика.
Loadmill
loadmill.com
Упрощение автоматизации тестирования с помощью подхода на основе AI API: новое определение веб-, мобильного и нагрузочного тестирования. КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ Использование ИИ в рамках жизненного цикла автоматизации тестирования. Loadmill — идеальное решение для автоматизации тестирования. Наша платформа устраняет необходимость в физических устройствах, делая процесс более эффективным и экономичным. С помощью Loadmill менеджеры по контролю качества могут легко автоматизировать свое мобильное, веб- и нагрузочное тестирование и гарантировать высочайшее качество результатов. Попрощайтесь с зависимостью от устройства и приветствуйте оптимизированную автоматизацию тестирования с помощью Loadmill. Узнайте больше: https://www.loadmill.com Закажите демо-версию: https://www.loadmill.com/schedule-demo/ Веб-сайт https://www.loadmill.com
BugBug
bugbug.io
BugBug — это решение для автоматизации тестирования с минимальным количеством кода для тестировщиков, тестировщиков, разработчиков и менеджеров по продуктам. Он предлагает полную автоматизацию сквозного тестирования веб-сайтов и веб-приложений. Этот инструмент позволяет пользователям автоматизировать регрессионные тесты и сократить расходы, обычно связанные с ИТ-инфраструктурой. Его интуитивно понятный интерфейс записи и простой пользовательский интерфейс позволяют пользователям создавать автоматические тесты менее чем за 5 минут. План Freemium предлагает неограниченное количество локальных тестовых запусков и неограниченное количество пользователей. BugBug предоставляет вам расширенные функции, которые вы можете использовать, когда они вам нужны: запускайте собственный JavaScript, создавайте пользовательские переменные, используйте автоматические переключатели, интеллектуальное ожидание, интеллектуальное нажатие и прокрутку и многое другое. Ускорьте весь процесс тестирования с помощью BugBug!
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect — это первое автономное комплексное (E2E) решение для регрессионного тестирования, которое непрерывно создает, поддерживает и развивает наборы тестов E2E посредством машинного анализа данных о поведении пользователей в реальном времени. Это единственное полностью управляемое решение, которое устраняет критические пробелы в тестовом покрытии, устраняет длительное время выполнения наборов тестов и дорогостоящие ошибки в производстве, а также устраняет нагрузку по обеспечению качества, которая потребляет огромные инженерные ресурсы.
Kobiton
kobiton.com
Kobiton — это ведущая платформа для тестирования мобильных приложений для предприятий, позволяющая им предоставлять своим клиентам безупречный мобильный опыт. Гибкое управление лабораторией устройств Kobiton и интеллектуальный пакет контроля качества на основе искусственного интеллекта используются более чем 60 000 разработчиками и тестировщиками по всему миру для предоставления наиболее быстрого и надежного анализа мобильных приложений.
Functionize
functionize.com
Functionize предоставляет интеллектуальную платформу тестирования, которая включает в себя технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации кропотливого процесса тестирования программного обеспечения. Мы работаем с командами всех размеров и навыков, чтобы улучшить создание тестов, устранить нестабильность тестов и ускорить выпуск релизов с помощью эластичного масштабируемого тестирования в облаке. Используя подход машинного обучения к качеству, Functionize позволяет предприятиям быстрее создавать более качественное программное обеспечение. Functionize включена Gartner в список крутых поставщиков в области Agile и DevOps за инновации, и ей доверяют ведущие компании, включая Zillow, Hewlett Packard, Farmers Insurance, Honeywell и Logitech.
ContextQA
contextqa.com
ContextQA — это революционный продукт, который позволяет организациям расширить охват автоматизированного тестирования, повысить качество программного обеспечения, ускорить доставку продуктов и значительно сократить расходы, связанные с поддержанием качества программного обеспечения, за счет использования SaaS-решений на основе искусственного интеллекта. Предлагая подход с минимальным использованием кода или без него, ContextQA упрощает процесс включения тестовых примеров с минимальными усилиями, позволяя быстро расширить охват автоматизации для ваших продуктов и услуг. Это облегчает бесшовное регрессионное тестирование как отдельных функций, так и целых процессов разработки, тем самым уменьшая выгорание команды.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — это самая быстрая платформа непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) на рынке, обеспечивающая работу лучших инженерных команд мира. Наша цель — сделать методы CI/CD более доступными для разработчиков, обеспечить отличный пользовательский опыт и относиться к нашим клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. После того, как вы отправите код на GitHub или Bitbucket, он быстро запустит ваши тесты на платформе с первоклассным Docker, Kubernetes, поддержкой iOS и более чем 100 предустановленными инструментами. Автоматизируйте любой конвейер непрерывной доставки. Получите полный контроль с помощью настраиваемых этапов, параллельного выполнения, переключения потоков управления, секретов и управления зависимостями. Используйте Semaphore CLI для запуска сборок, проверки журналов, SSH непосредственно в заданиях или создания пользовательских панелей мониторинга. Ему уже доверяют тысячи компаний по всему миру, и он также может помочь вашей команде работать быстрее. Доступно в облаке, локально или в виде гибридного решения через локальные агенты.
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL — ведущий автоматизатор тестирования для проектов, ориентированных на данные, таких как хранилища данных, ETL/ELT, миграция данных и внедрения ERP или CRM. Благодаря способности автоматически тестировать и проверять точность данных он помогает организациям избежать дорогостоящих ошибок и снизить риск недовольства клиентов и конечных пользователей. BiG EVAL устраняет трудоемкие ручные проверки, на которые в настоящее время полагаются многие компании, высвобождая драгоценное время и ресурсы. Кроме того, удобный интерфейс и готовые шаблоны упрощают создание тестов даже для новичков в этом инструменте. А для тех, кому нужна дополнительная настройка, доступны варианты сценариев. Используя BiG EVAL, компании могут избежать рисков, вызванных неточными данными, и обеспечить бесперебойность и эффективность процессов, легко достигая 300% рентабельности инвестиций.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Автоматический мониторинг без кода со спермой. Stack Moxie работает со всем вашим технологическим стеком, чтобы дать специалистам по маркетингу и продажам уверенность в том, что системы работают безупречно, и заранее предупредить, если это не так. - Stack Moxie контролирует систему, либо создавая тестовые данные, либо отслеживая данные, чтобы убедиться, что она ведет себя должным образом. Например, наблюдаемость для технологических стеков без кода. - Stack Moxie предупреждает вас в случае сбоя по электронной почте или через Slack. - Затем мы регистрируем результаты, чтобы доказать соблюдение требований, а затем позволяем вам поделиться подробной информацией журнала, чтобы быстрее исправить сбои, по электронной почте, по общим ссылкам или PagerDuty.
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA позволяет создавать и автоматизировать тесты без единой строчки кода! Вы можете создавать многоразовые кроссбраузерные тестовые сценарии для регрессионного тестирования и синтетического мониторинга.
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy с самого начала создавался как платформа автоматизации тестирования без программирования, которая использует тестирование на основе искусственного интеллекта, что позволяет создавать тесты один раз и запускать их где угодно, не написав ни единой строки кода. Используя нашу библиотеку реальных устройств, вы можете запускать ручное, автоматизированное тестирование пользовательского интерфейса и исследовательские тесты, а также обеспечивать соответствие между тестовой и производственной средами. Благодаря возможностям инструментов тестирования искусственного интеллекта Sofy вы можете быть уверены в результатах своей команды и в конечном итоге выпускать отличные продукты.
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ — это комплексное решение TAAS (автоматизация тестирования как услуга). Ее облачная платформа автоматизации тестирования без кода, основанная на НЛП, идеально подходит для гибкой разработки. Любой член agile-команды может разработать автоматизацию тестирования In-Sprint на простом английском языке. Тестовые сценарии могут быть выполнены на более чем 2000 различных комбинациях ОС и браузеров. Запуск TestBots можно запланировать на определенный день/время, а отчет по электронной почте будет отправлен механизмом AHQ. AHQ имеет встроенный модуль советника, который предлагает полное решение для автоматизации тестирования.
QATTS
qatts.com
Комплексное программное обеспечение для автоматизации тестирования следующего поколения, созданное для предприятий. «Ускорьте работу, максимально увеличьте охват тестированием и получите максимальную окупаемость от автоматизации тестирования с помощью QATTS — самой комплексной в отрасли платформы комплексной автоматизации тестирования. Мы — универсальное решение для всех задач автоматизации тестирования. Возможности QATTS включает в себя: Стратегию, управляемую данными. Наш инструмент предоставляет стратегии, основанные на данных. Единая автоматизация — ваше универсальное решение для автоматизации тестирования. Функциональное тестирование — с помощью QATTS вы достигаете функционального тестирования. Тестирование API — QATTS поддерживает тестирование API. Управление тестовыми данными — вы можете управлять своим тестом. данные из инструмента Agile - Интеграция CI/CD - Наш инструмент интегрирован с CI/CD Тестирование базы данных - Вы можете выполнять тестирование базы данных Аналитика в реальном времени - Аналитика в реальном времени Веб-интерфейс - Веб-интерфейс для легкого доступа Гибкое выполнение - Выполнение будет быть гибким даже без глубоких знаний в области кодирования. Автоматизация с низким уровнем кода. Автоматизация с использованием нашего инструмента требует минимального кода. Поддержка нескольких ветвей.
DoesQA
does.qa
Автоматизация тестирования без кода с помощью простого, интуитивно понятного пользовательского интерфейса с возможностью перетаскивания. Любой член вашей команды может легко создавать и поддерживать сложные тесты, что позволяет отделу контроля качества идти в ногу с разработкой и одновременно сокращать затраты.
Autify
autify.com
Autify позволяет любому автоматизировать E2E-тесты для веб- и мобильных приложений, просто записывая их взаимодействия с помощью расширения Chrome, а затем автоматически запуская эти тесты на различных ПК и мобильных браузерах, включая реальные устройства. Хотя обычно обслуживание тестов E2E может быть сложной задачей, искусственный интеллект Autify автоматически обновляет сценарий тестирования, когда разработчик вносит изменения в приложение. Autify — это полноценный инструмент тестирования, который создает, управляет, выполняет, обслуживает тесты и составляет отчеты о них с помощью искусственного интеллекта, встроенного в функции создания тестов без кода и автоматического самовосстановления. С Autify: -307% быстрее выпускаются функции -охват до 98% -устранение 97% усилий по автоматизации тестирования -быстрая окупаемость инвестиций -47 минут кривая обучения работе с Autify -нулевые низкие затраты на обслуживание благодаря самовосстановлению ИИ -95% время разработки тестов сокращение Autify — это не только инструмент для автоматизации тестирования программного обеспечения, но и бизнес-партнер с замечательными людьми, поддерживающими вашу команду. 99% новых клиентов, которые сотрудничают с нами, остаются с нами. Попробуйте нашу 14-дневную бесплатную пробную версию или запланируйте демо-версию с одним из наших экспертов, чтобы узнать о ваших уникальных потребностях!
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector — это служба автоматического тестирования браузеров, которая позволяет вам отслеживать и тестировать ваши веб-сайты с помощью реальных браузеров из облака. Мы предлагаем комплексное решение для простого создания, записи, управления и проведения тестов. Просматривайте подробные результаты испытаний и получайте уведомления при возникновении сбоев. Убедитесь, что ваши веб-сайты и приложения работают должным образом, протестировав их комплексно с точки зрения пользователя в браузере.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — это платформа для тестирования связи, которую компании используют для сбора, тестирования, разработки и анализа сообщений электронной почты и SMS. Убедитесь, что каждое сообщение, отправляемое вашей компанией, выглядит, воспринимается и работает именно так, как вы планировали. Быстро создавайте автоматические тесты, охватывающие наиболее важные коммуникации: от уведомлений и оповещений учетной записи до рекламных предложений и объявлений. Предварительно просматривайте то, что увидят ваши клиенты, делая снимки экрана с помощью реальных почтовых клиентов на различных настольных и мобильных устройствах. Команды контроля качества и разработки используют Mailosaur для тестирования двухфакторной аутентификации (2FA/MFA), сброса паролей и персонализации. Обеспечение того, чтобы доступность ваших услуг и доступ пользователей никогда не прерывались из-за изменения кода или ошибки. Изолируйте промежуточную среду и среду разработки от производственной, используя почтовые серверы Mailosaur для сбора всей информации без ошибочной отправки остальных тестовых сообщений реальным клиентам. Постоянно отслеживайте качество и согласованность сообщений, которые ваши системы отправляют клиентам. Обеспечение постоянной работы предложений, промокодов и персонализированного контента. С Mailosaur ваша команда получит безопасный и мгновенный доступ к неограниченному количеству централизованно управляемых адресов электронной почты и почтовых серверов для тестирования. Кроме того, телефонные номера по всему миру имитируют реальные пользовательские устройства, и ваша команда не будет использовать свои личные телефоны. Mailosaur доверяют как стартапы, так и предприятия: самые известные мировые бренды во всех секторах (включая здравоохранение, финансовые технологии, программное обеспечение и розничную торговлю) используют платформу для улучшения качества и повышения доверия.
Qase
qase.io
Qase — это современный инструмент управления тестированием, созданный для команд контроля качества и разработчиков, с современным и простым интерфейсом и мощными функциями. Именно поэтому тысячи организаций со всего мира переходят на Qase. Это комплексное решение для управления тестированием. Он включает в себя управление тестовыми примерами, управление дефектами, планы тестирования, тестовые прогоны с информативными отчетами, богатый API и веб-перехватчики. Qase предлагает интеграцию с самыми популярными системами отслеживания проблем, такими как Jira, Redmine, Trello и многими другими. Вы создаете задачу, не выходя из приложения – она будет опубликована автоматически. Интеграция со Slack полезна, если вы хотите получать уведомления о начале тестовых запусков. Он предназначен как для ручного, так и для автоматического тестирования. С помощью REST API вы можете интегрироваться со своими автоматическими тестами и публиковать результаты непосредственно в приложении. Вебхуки помогут запускать сборки в вашей CI.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA — это платформа автоматизации тестирования без кода, основанная на искусственном интеллекте. Опционально он включает в себя услугу автоматизации тестирования, позволяющую полностью исключить создание и обслуживание тестов из вашей команды — менее чем за четверть стоимости найма инженера по контролю качества. Поговорите с нами о настройке плана в соответствии с вашими потребностями.
Reflect
reflect.run
Reflect обеспечивает самый быстрый рабочий процесс для создания автоматизированных комплексных тестов для вашего веб-приложения. Чтобы создать тест в Reflect, мы запускаем инструментированный сеанс браузера в нашем облаке и демонстрируем его вам в нашем веб-приложении. Такой подход позволяет нам полностью контролировать тестовую среду, а это значит, что мы можем обнаруживать и точно записывать множество различных действий, которые вы можете предпринять при тестировании вашего сайта; даже сложные действия, такие как перетаскивание, загрузка файлов и визуальные тесты, выполняются интуитивно и не требуют дополнительной настройки. Каждый тест, выполняемый в Reflect, получает HD-видео, показывающее, что именно произошло во время выполнения, которое синхронизируется с этапами теста на английском языке, которые мы генерируем автоматически, когда вы записываете свои действия. Мы также предоставляем ключевую диагностическую информацию, такую как сетевые журналы и журналы Javascript, чтобы не только помочь разработчикам воспроизвести ошибку, но и определить ее первопричину.
Sauce Labs
saucelabs.com
В мире, который полагается на код, Sauce Labs стремится заставить его работать для всех, везде и всегда. Это цифровая уверенность. Sauce Labs — ведущий поставщик решений для непрерывного тестирования и отчетности об ошибках, которые дают компаниям уверенность в предоставлении своим клиентам надежного цифрового бренда. Облако непрерывного тестирования Sauce Labs определяет сигналы качества в процессе разработки и производства, ускоряя выпуск и обновление веб- и мобильных приложений, которые каждый раз выглядят, функционируют и работают точно так, как должны, в каждом браузере, операционной системе и устройстве. Для получения дополнительной информации посетите https://saucelabs.com.
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повторяющихся задач фронт- и бэк-офиса, в том числе выполняемых с использованием другого бизнес-программного обеспечения, такого как программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами или планирования ресурсов предприятия (ERP). В декабре 2020 года компания конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций и стала публичной 21 апреля 2021 года.
Waldo
waldo.com
Waldo ускоряет процесс разработки инновационных продуктов для разработчиков мобильных устройств. Мобильные приложения повсюду страдают от ошибок в функциях и сбоев приложений, которые ухудшают качество обслуживания пользователей. Запатентованная технология Waldo позволяет командам инженеров выявлять и исправлять ошибки на ранних этапах жизненного цикла разработки. Лидеры отрасли, в том числе Lemonade, Truebill и Doximity, используют Waldo, поэтому им больше не приходится выбирать между скоростью выпуска и качеством продукции.
Meticulous
meticulous.ai
Дотошный ИИ создает и поддерживает набор комплексных тестов на основе записанных пользовательских сеансов. Meticulous постоянно добавляет новые тесты по мере появления новых функций или крайних случаев и удаляет старые тесты по мере их устаревания, гарантируя, что ваш набор тестов всегда будет актуальным и полным без какого-либо вмешательства со стороны разработчиков. Добавьте тег сценария в локальную среду URL-адресов разработки, промежуточного размещения и предварительного просмотра для записи сеансов (необязательно: записывайте также рабочие сеансы для дополнительного охвата). Построенный на уровне Chromium с детерминированным механизмом планирования, что делает его единственным инструментом тестирования, который устраняет флейки. Тесты сильно распараллелены в вычислительном кластере, что позволяет тестировать тысячи экранов и получать результаты менее чем за 120 секунд.
Endtest
endtest.io
Создание, поддержка и выполнение тестов могут быть сложными и отнимать много времени. Платформа Endtest low-code позволяет любому члену вашей команды создавать тесты с широким охватом для веб- и мобильных приложений, не имея передового опыта в области обеспечения качества.
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest — это ведущее облако для цифрового тестирования, которое помогает разработчикам и тестировщикам быстрее выпускать код. Имея более 10 000 корпоративных клиентов и более 2 000 000 пользователей в 130 странах, разработчики и тестировщики полагаются на LambdaTest, чтобы ускорить процесс обеспечения качества и предоставлять продукты с лучшими в своем классе цифровыми возможностями. - Облако непрерывного тестирования. Облако непрерывного тестирования LambdaTest позволяет предприятиям быстро тестировать и развертывать изменения в своих веб- и мобильных приложениях до 70 % быстрее, что помогает ускорить процесс разработки и сократить время выхода на рынок. - Облако для кроссбраузерного тестирования Наше облако для кроссбраузерного тестирования позволяет пользователям тестировать свои веб-сайты и веб-приложения в самых разных браузерах, операционных системах и устройствах. Благодаря таким функциям, как тестирование в реальном времени, тестирование адаптивного дизайна и инструменты отладки, он позволяет разработчикам гарантировать, что их веб-сайты и веб-приложения совместимы с различными браузерами, тем самым обеспечивая удобство работы с пользователем. - Реальное облако устройств. Благодаря реальному облаку устройств тестировщики/разработчики могут выявлять ошибки еще до того, как их мобильные приложения будут запущены в эксплуатацию. С помощью облака для тестирования реальных устройств LambdaTest команды могут тестировать необработанные ошибки, пользовательский интерфейс, производительность и функциональность своих приложений, прежде чем они будут выпущены в производство. Команды также могут тестировать на самом широком спектре мобильных и OTT-устройств (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV и Apple TV). - Облако визуальной регрессии на базе искусственного интеллекта. Обеспечение единообразия макетов, дизайна и функциональности приложений имеет решающее значение для обеспечения визуально идеального цифрового опыта. Облако визуальной регрессии LambdaTest гарантирует, что внешний вид и функциональность веб-приложений организации остаются единообразными и безошибочными, что в конечном итоге улучшает цифровой опыт и эффективность бизнеса. Команды могут получить раннюю информацию об ошибках визуального пользовательского интерфейса еще до того, как выпустят свои приложения заказчику. Тестировщики/разработчики могут запускать автоматические тесты визуальной регрессии на более чем 3000 комбинациях браузеров и реальных устройств для выявления визуальных отклонений. - Интегрированная аналитика тестирования на базе искусственного интеллекта. Анализ выполнения тестов имеет решающее значение для цифровой трансформации, поскольку позволяет предприятиям получить более глубокое представление о качестве выпусков и тенденциях. Анализируя данные выполнения тестов, интегрированная аналитика тестирования LambdaTest предоставляет предприятиям представление о закономерностях и тенденциях, которые могут привести к принятию обоснованных решений о будущей разработке и улучшению качества приложений. Это может предоставить командам разработчиков подробные и полезные данные о выполнении тестов и сократить разрыв между данными, пониманием и действиями для более эффективного и быстрого принятия решений.
Witbe
witbe.net
Будучи ведущей инновацией в отрасли качества взаимодействия (QoE), Witbe предлагает отмеченный наградами подход к мониторингу QoE, предоставляемого пользователям любых интерактивных услуг (телефония, видео, Интернет), на любом устройстве (ПК, смартфон, STB) и через любую сеть (фиксированную, мобильную, OTT). С момента своего основания в 2000 году компания Witbe постоянно росла, и теперь ей доверяют более 300 клиентов в 50 разных странах. Вещательные компании, операторы, поставщики контента и разработчики приложений — все полагаются на Witbe Robots, чтобы обеспечить безупречные услуги. Witbe — публичная компания, котирующаяся на Euronext Growth (ALTWIT.PA), и имеющая офисы по всему миру, в том числе в Париже, Нью-Йорке, Сан-Хосе, Денвере, Монреале, Лондоне и Сингапуре.
Keysight
keysight.com
Keysight дает новаторам возможность исследовать, проектировать и воплощать в жизнь технологии, меняющие мир. Являясь ведущим глобальным партнером в области инноваций, компания Keysight, ориентированная на программное обеспечение, служит инженерам в сфере проектирования и разработки, позволяя им совершать прорывы будущего быстрее и с меньшими рисками. Компания Keysight использует свои преимущества в качестве ведущего мирового поставщика средств тестирования и измерений и сегодня позволяет инноваторам расширять границы проектирования, быстро решая задачи проектирования, эмуляции и тестирования, помогая создавать лучшие продукты. Если вы хотите улучшить процесс проектирования и разработки, оптимизировать и защитить свою сеть или использовать искусственный интеллект и цифровые двойники, чтобы получить преимущество в таких технологиях, как 6G, AV и EV, Интернет вещей или квантовые вычисления — компания Keysight ускоряет инновации во всем мире. рабочий процесс с интеллектуальной аналитикой, основанной на самых точных измерениях. Наше сочетание технологических знаний, опыта в области измерений и индивидуальных решений поможет вам уверенно двигаться вперед в нашем взаимосвязанном и динамичном мире. Keysight Technologies (NYSE: KEYS) — технологическая компания, входящая в индекс S&P 500, со штаб-квартирой в Санта-Розе, Калифорния, с офисами и производством по всему миру. Keysight владеет более чем 2000 патентами, а около 15 000 наших сотрудников работают почти с 32 000 клиентами по всему миру, чтобы начать технологические революции. Клиенты Keysight охватывают рынки коммуникаций, промышленной автоматизации, аэрокосмической и оборонной промышленности, автомобилестроения, энергетики, полупроводников и общей электроники.
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf создает автоматизированные комплексные тесты для 80% ваших пользовательских потоков всего за 4 месяца, поддерживает их 24 часа в сутки и обеспечивает неограниченное количество параллельных тестовых запусков в нашей инфраструктуре. Мы упоминали, что гарантируем отсутствие хлопьев? Мы тоже это делаем. Начните с 90-дневного пилотного проекта, который включает в себя: комплексный план тестирования, автоматизированные тесты, написанные на языке Playwright с открытым исходным кодом, которые вы можете сохранить, и неограниченное количество тестовых запусков в среде по вашему выбору. Вот полезный список всего, что вы получаете прямо из коробки — будь то 100 тестов или 100 000. • Сквозное тестирование 80% пользовательских потоков автоматизировано за 4 месяца. Тесты написаны на языке Playwright с открытым исходным кодом, который вы можете скачать, поэтому нет привязки к поставщику. • Подробная матрица и схемы испытаний в рамках AAA. • Неограниченное количество параллельных тестовых запусков в любой выбранной вами среде. • 100% параллельная инфраструктура, которую мы размещаем и поддерживаем. • Круглосуточное обслуживание нестабильных и сломанных тестов. • Гарантия 100% надежного результата — отсутствие хлопьев. • Подтвержденные человеком отчеты об ошибках, отправляемые через ваше приложение для обмена сообщениями и в виде заявок на ошибки. • Интеграция CI/CD с вашим конвейером развертывания и средствами отслеживания проблем. • Круглосуточный доступ к штатным инженерам по обеспечению качества в QA Wolf. ... это решение для контроля качества, о котором вы всегда мечтали.
Testlio
testlio.com
Testlio — глобальная компания по тестированию программного обеспечения, предлагающая проверенные решения в области ручного тестирования, автоматизации тестирования и комплексного тестирования программного обеспечения. Наш уникальный подход к тестированию объединяет людей и машины, чтобы помочь цифровым новаторам создавать качественные продукты в больших масштабах. В любом месте. На любом устройстве. На любом языке. Через любой способ оплаты. В число наших клиентов входят ведущие мировые компании, такие как Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, PayPal, Uber, Match, Wayfair и другие. Самые инновационные и быстрорастущие компании в мире также сотрудничают с Testlio для тестирования программного обеспечения, включая Away, BigCommerce, Clari, Strava, Thrive Market и многие другие. Наши решения на базе искусственного интеллекта предлагают вам гибкость, инновации и проверенное качество, необходимые для достижения успеха: от решения сложных задач до достижения исключительных результатов. Автоматизация тестирования: если вам нужно производительное, надежное и широкое автоматизированное тестирование, Testlio — ваш партнер. Благодаря распределенной сети реальных устройств, сложной модели управления, переносимой и основанной на стандартах структуре, а также глобальной команде инженеров по качеству, Testlio предоставляет наиболее гибкое решение для автоматизации тестирования, доступное на сегодняшний день. Нашими основными методами автоматизации тестирования являются разработка автоматизированных тестов и управление автоматизацией тестирования. Ручное тестирование: если ваше цифровое приложение, потоковое событие, локализованный интерфейс и/или платежная система должны работать безупречно, Testlio — ваш выбор. Testlio, охватывающий более 1200 устройств, более 400 способов оплаты, более 150 стран и более 100 языков, является наиболее проверенным решением для ваших самых требовательных требований к качеству. Нашими основными методами ручного тестирования являются исследовательское тестирование, скриптовое тестирование, дымовое тестирование и проверка проблем. Тестирование программного обеспечения Fuesd. Если ваша стратегия выпуска программного обеспечения требует сочетания автоматического и ручного тестирования, Testlio обладает уникальными возможностями для этого. Используя подход, основанный на сигналах, который обеспечивает интеграцию искусственного интеллекта и DevOps и обеспечивает соответствие работ по тестированию правильному сочетанию людей и машин, Fused Software Testing оказывается самым инновационным решением на рынке. Помогаем руководителям контроля качества преодолевать проблемы, связанные с качеством, производительностью и своевременными выпусками. Чтобы узнать больше, посетите: testlio.com
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io — это система управления тестированием нового поколения, предназначенная в первую очередь для автоматизированных тестов. Это мощное решение для синхронизации автоматических и ручных тестов в одном месте и эффективного сотрудничества с командой. Это делает деятельность по тестированию полностью видимой и прозрачной для всех членов команды: разработчиков, менеджеров по проектам и бакалавров. Он сосредоточил множество подходов к тестированию со смещением влево с глубокой интеграцией с автоматическими тестами и CI\CD. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет легко создавать тестовые сценарии, организовывать планы тестирования, управлять выполнением тестов и координировать гибкие процессы непрерывного тестирования. Встроенная встроенная интеграция автоматизации тестирования позволяет очень быстро импортировать тесты в систему управления тестированием. Встроенная живая документация и возможности совместной работы обеспечивают прозрачную видимость для всех одним щелчком мыши. Легко отслеживайте статус и охват тестирования и делайте правильные указания, просматривая расширенные аналитические отчеты. Testomat.io поддерживает классические тестовые сценарии и сценарии BDD (разработка на основе поведения) / Gherkin. Краткий обзор и основные функции: - Интеграция с современными платформами автоматического тестирования js - Ветвление и управление версиями для тестовых случаев, таких как git - Расширенная поддержка BDD с базой данных шагов и автодополнением - Расширенные готовые интеграции CI\CD (GitHub, GitLab, Бамбук, Дженкинс) - Отчеты и аналитика в режиме реального времени, включая ненадежные тесты, уведомления по электронной почте и в мессенджерах - Автоматически создаваемая живая документация и инструменты для совместной работы - Jira, встроенные интеграции Confluence - Импортеры из других TMS с возможностью конвертировать тесты в формат BDD и многое другое. .. Создайте мощное пространство для совместной работы без каких-либо барьеров. Получите управление тестированием благодаря простой интеграции автоматизации тестирования. Начните сегодня с системы управления тестированием testomat.io.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — это инструмент автоматизации тестирования на основе искусственного интеллекта, который предлагает подход с минимальным использованием кода, позволяющий создавать тесты на простом английском языке. Эта платформа автоматизации тестирования описывается как стабильная и надежная и, как утверждается, значительно снижает нестабильность тестов. Возможности платформы включают веб-приложение, мобильное приложение и тестирование API. Поддерживаются различные варианты использования: от регрессии до визуального тестирования. Платформа предназначена для разработки и выполнения тестов, составления отчетов и аналитики, управления тестовыми данными и автоматизации тестирования на основе искусственного интеллекта. Он обеспечивает интеграцию, дополнения и обширный набор функций. Тесты можно создавать с использованием обработки естественного языка (NLP), что делает написание сценариев более интуитивным. Testsigma также предлагает тесты «автовосстановления», автоматически корректирующие отображение элементов приложения по мере их изменения. Его механизм предложений на основе искусственного интеллекта помогает отлаживать неудачные тесты, выявляя возможные первопричины, а его способность прогнозировать дефекты предвидит области приложения, на которые могут повлиять неудачные тесты. Платформа предлагает возможность запускать тесты в облаке или локально в различных средах устройств. Он поддерживает непрерывное тестирование и тесно взаимодействует с платформами CI/CD. Testsigma предоставляет унифицированную платформу, которая способна управлять тестированием, создавать, выполнять, составлять отчеты и использовать расширенные функции, такие как механизм предложений AI и визуальное тестирование.
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — это облачная платформа для веб- и мобильного тестирования, которая позволяет разработчикам тестировать свои веб-сайты и мобильные приложения в браузерах по требованию, операционных системах и реальных мобильных устройствах, не требуя от пользователей установки или обслуживания внутренней лаборатории виртуальных машин, устройств или эмуляторов. У них есть четыре основных продукта: Live, App Live, Automate и App Automate. Пользователи могут выбирать из более чем 1200 реальных мобильных устройств, браузеров и операционных систем по требованию и полагаться на безопасную, стабильную и масштабируемую инфраструктуру для поддержки тысяч одновременных ручных и автоматических тестов. Служба на основе подписки была основана Ритешем Аророй и Накулом Аггарвалом в 2011 году в Мумбаи, Индия, и с тех пор она получила широкое признание в сообществе веб-разработчиков во всем мире, позволяя тестировать макет и производительность веб-сайта в настольных браузерах. BrowserStack имеет более 25 000 платных клиентов и 2 000 000 зарегистрированных разработчиков в более чем 135 странах. Глобальные компании полагаются на BrowserStack для своего веб- и мобильного тестирования, в том числе такие лидеры отрасли, как Microsoft, ING, Mastercard, Dow Jones, Garmin, National Geographic, Volvo, NRK, HubSpot, Walt Disney и AngularJS. Имея офисы в Сан-Франциско, Мумбаи и Дублин, BrowserStack является частной собственностью. В январе 2018 года BrowserStack привлек $50 млн в серии A от Accel. В октябре 2015 года BrowserStack был признан чемпионом по Bootstrap по версии Economic Times Startup Awards. В мае 2019 года Ритеш Арора дал интервью Ананду Дэниелу из Accel Partners в серии #InsightsPodcast.