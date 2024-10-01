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Автоматизация тестирования - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва
Инструменты автоматизации тестирования управляют выполнением тестов программного обеспечения, оптимизируя процесс тестирования для инженеров-программистов за счет минимального использования сценариев. Такой подход экономит время и деньги их команд. Эти инструменты, обычно используемые крупными предприятиями, позволяют командам выполнять заранее подготовленные тесты своих приложений перед их развертыванием в рабочей среде. После выполнения инструменты могут генерировать отчеты и сравнивать результаты с предыдущими тестами. Программное обеспечение для автоматизации тестирования может выполнять тесты неоднократно и в любое время суток, что важно для непрерывной доставки и непрерывного тестирования.
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BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — это облачная платформа для веб- и мобильного тестирования, которая позволяет разработчикам тестировать свои веб-сайты и мобильные приложения в браузерах по требованию, операционных системах и реальных мобильных устройствах, не требуя от пользователей установки или обслуживания внутрен...
Qase
qase.io
Qase — это современный инструмент управления тестированием, созданный для команд контроля качества и разработчиков, с современным и простым интерфейсом и мощными функциями. Именно поэтому тысячи организаций со всего мира переходят на Qase. Это комплексное решение для управления тестированием. Он вкл...
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector — это служба автоматического тестирования браузеров, которая позволяет вам отслеживать и тестировать ваши веб-сайты с помощью реальных браузеров из облака. Мы предлагаем комплексное решение для простого создания, записи, управления и проведения тестов. Просматривайте подробные резуль...
Sauce Labs
saucelabs.com
В мире, который полагается на код, Sauce Labs стремится заставить его работать для всех, везде и всегда. Это цифровая уверенность. Sauce Labs — ведущий поставщик решений для непрерывного тестирования и отчетности об ошибках, которые дают компаниям уверенность в предоставлении своим клиентам надежног...
TestProject
testproject.io
TestProject — это первая в мире 100% бесплатная платформа для автоматизации тестирования веб-сайтов, Android, iOS и API, которой доверяют более 150 000 пользователей сообщества тестировщиков. TestProject помогает тестировщикам и разработчикам обеспечивать качество и скорость, устраняя проблемы с обс...
Virtuoso
virtuoso.qa
Функциональный пользовательский интерфейс и инструмент комплексного тестирования. Сочетание роботизированной автоматизации процессов, искусственного интеллекта и машинного обучения и программирования на естественном языке обеспечивает непревзойденный опыт разработки, одновременно сводя обслуживани...
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest — это ведущее облако для цифрового тестирования, которое помогает разработчикам и тестировщикам быстрее выпускать код. Имея более 10 000 корпоративных клиентов и более 2 000 000 пользователей в 130 странах, разработчики и тестировщики полагаются на LambdaTest, чтобы ускорить процесс обесп...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA — это платформа автоматизации тестирования без кода, основанная на искусственном интеллекте. Опционально он включает в себя услугу автоматизации тестирования, позволяющую полностью исключить создание и обслуживание тестов из вашей команды — менее чем за четверть стоимости найма инженер...
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — это инструмент автоматизации тестирования на основе искусственного интеллекта, который предлагает подход с минимальным использованием кода, позволяющий создавать тесты на простом английском языке. Эта платформа автоматизации тестирования описывается как стабильная и надежная и, как утвер...
Waldo
waldo.com
Waldo ускоряет процесс разработки инновационных продуктов для разработчиков мобильных устройств. Мобильные приложения повсюду страдают от ошибок в функциях и сбоев приложений, которые ухудшают качество обслуживания пользователей. Запатентованная технология Waldo позволяет командам инженеров выявлять...
Witbe
witbe.net
Будучи ведущей инновацией в отрасли качества взаимодействия (QoE), Witbe предлагает отмеченный наградами подход к мониторингу QoE, предоставляемого пользователям любых интерактивных услуг (телефония, видео, Интернет), на любом устройстве (ПК, смартфон, STB) и через любую сеть (фиксированную, мобильн...
Reflect
reflect.run
Reflect обеспечивает самый быстрый рабочий процесс для создания автоматизированных комплексных тестов для вашего веб-приложения. Чтобы создать тест в Reflect, мы запускаем инструментированный сеанс браузера в нашем облаке и демонстрируем его вам в нашем веб-приложении. Такой подход позволяет нам пол...
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf создает автоматизированные комплексные тесты для 80% ваших пользовательских потоков всего за 4 месяца, поддерживает их 24 часа в сутки и обеспечивает неограниченное количество параллельных тестовых запусков в нашей инфраструктуре. Мы упоминали, что гарантируем отсутствие хлопьев? Мы тоже это...
Autify
autify.com
Autify позволяет любому автоматизировать E2E-тесты для веб- и мобильных приложений, просто записывая их взаимодействия с помощью расширения Chrome, а затем автоматически запуская эти тесты на различных ПК и мобильных браузерах, включая реальные устройства. Хотя обычно обслуживание тестов E2E может б...
Perfecto
perfecto.io
Perfecto от Perforce — это платформа для тестирования веб-сайтов и мобильных приложений, пользующаяся наибольшим доверием в отрасли. Стратегии лоскутного тестирования ушли в прошлое, поскольку с Perfecto пользователи получают возможность беспрепятственного и комплексного тестирования из любой точки ...
Keysight
keysight.com
Keysight дает новаторам возможность исследовать, проектировать и воплощать в жизнь технологии, меняющие мир. Являясь ведущим глобальным партнером в области инноваций, компания Keysight, ориентированная на программное обеспечение, служит инженерам в сфере проектирования и разработки, позволяя им сове...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — это платформа для тестирования связи, которую компании используют для сбора, тестирования, разработки и анализа сообщений электронной почты и SMS. Убедитесь, что каждое сообщение, отправляемое вашей компанией, выглядит, воспринимается и работает именно так, как вы планировали. Быстро соз...
Applitools
applitools.com
Applitools — это платформа автоматизации тестирования, которая использует искусственный интеллект, чтобы помочь командам создавать безупречные цифровые решения без хлопот, связанных с традиционными методами тестирования. С помощью Applitools Eyes и нашего облака для тестирования нового поколения Ult...
Meticulous
meticulous.ai
Дотошный ИИ создает и поддерживает набор комплексных тестов на основе записанных пользовательских сеансов. Meticulous постоянно добавляет новые тесты по мере появления новых функций или крайних случаев и удаляет старые тесты по мере их устаревания, гарантируя, что ваш набор тестов всегда будет актуа...
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — это самая быстрая платформа непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) на рынке, обеспечивающая работу лучших инженерных команд мира. Наша цель — сделать методы CI/CD более доступными для разработчиков, обеспечить отличный пользовательский опыт и относиться к нашим клиентам так, как мы хо...
Kobiton
kobiton.com
Kobiton — это ведущая платформа для тестирования мобильных приложений для предприятий, позволяющая им предоставлять своим клиентам безупречный мобильный опыт. Гибкое управление лабораторией устройств Kobiton и интеллектуальный пакет контроля качества на основе искусственного интеллекта используются ...
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin — это первая в мире платформа искусственного интеллекта для цифрового опыта, которая сочетает в себе облачную и локальную глобальную инфраструктуру устройств, автоматизацию тестирования, а также аналитику производительности и качества взаимодействия на основе машинного обучения для мобильны...
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io — это система управления тестированием нового поколения, предназначенная в первую очередь для автоматизированных тестов. Это мощное решение для синхронизации автоматических и ручных тестов в одном месте и эффективного сотрудничества с командой. Это делает деятельность по тестированию пол...
DoesQA
does.qa
Автоматизация тестирования без кода с помощью простого, интуитивно понятного пользовательского интерфейса с возможностью перетаскивания. Любой член вашей команды может легко создавать и поддерживать сложные тесты, что позволяет отделу контроля качества идти в ногу с разработкой и одновременно сокращ...
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ — это комплексное решение TAAS (автоматизация тестирования как услуга). Ее облачная платформа автоматизации тестирования без кода, основанная на НЛП, идеально подходит для гибкой разработки. Любой член agile-команды может разработать автоматизацию тестирования In-Sprint на простом англ...
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy с самого начала создавался как платформа автоматизации тестирования без программирования, которая использует тестирование на основе искусственного интеллекта, что позволяет создавать тесты один раз и запускать их где угодно, не написав ни единой строки кода. Используя нашу библиотеку реальных у...
Functionize
functionize.com
Functionize предоставляет интеллектуальную платформу тестирования, которая включает в себя технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации кропотливого процесса тестирования программного обеспечения. Мы работаем с командами всех размеров и навыков, чтобы улучшить создание...
TestGrid
testgrid.io
Инфраструктура тестирования и комплексное тестирование Облако TestGrid предлагает безопасную и масштабируемую инфраструктуру тестирования, размещающую реальные мобильные устройства и браузеры в облаке или локально. С помощью TestGrid пользователи также могут выполнять комплексную автоматизацию тести...
BugBug
bugbug.io
BugBug — это решение для автоматизации тестирования с минимальным количеством кода для тестировщиков, тестировщиков, разработчиков и менеджеров по продуктам. Он предлагает полную автоматизацию сквозного тестирования веб-сайтов и веб-приложений. Этот инструмент позволяет пользователям автоматизироват...
TestQuality
testquality.com
TestQuality — это современный инструмент управления тестированием, созданный экспертами по разработке и обеспечению качества, который расширяет возможности таких подходов к тестированию, как сдвиг влево, BDD, TDD/ATDD и непрерывное тестирование. Он быстрый, удобный, надежный и легко интегрируется с ...
Endtest
endtest.io
Создание, поддержка и выполнение тестов могут быть сложными и отнимать много времени. Платформа Endtest low-code позволяет любому члену вашей команды создавать тесты с широким охватом для веб- и мобильных приложений, не имея передового опыта в области обеспечения качества.
Cyara
cyara.com
Отмеченная наградами платформа Cyara CX Assurance помогает компаниям ускорить развитие клиентского опыта, повысить качество по всем цифровым и голосовым каналам и обеспечить непрерывность взаимодействия с клиентами. Платформа Cyara поддерживает весь жизненный цикл разработки программного обеспечения...
QATTS
qatts.com
Комплексное программное обеспечение для автоматизации тестирования следующего поколения, созданное для предприятий. «Ускорьте работу, максимально увеличьте охват тестированием и получите максимальную окупаемость от автоматизации тестирования с помощью QATTS — самой комплексной в отрасли платформы ко...
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA позволяет создавать и автоматизировать тесты без единой строчки кода! Вы можете создавать многоразовые кроссбраузерные тестовые сценарии для регрессионного тестирования и синтетического мониторинга.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Автоматический мониторинг без кода со спермой. Stack Moxie работает со всем вашим технологическим стеком, чтобы дать специалистам по маркетингу и продажам уверенность в том, что системы работают безупречно, и заранее предупредить, если это не так. - Stack Moxie контролирует систему, либо создавая те...
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL — ведущий автоматизатор тестирования для проектов, ориентированных на данные, таких как хранилища данных, ETL/ELT, миграция данных и внедрения ERP или CRM. Благодаря способности автоматически тестировать и проверять точность данных он помогает организациям избежать дорогостоящих ошибок и сн...
ContextQA
contextqa.com
ContextQA — это революционный продукт, который позволяет организациям расширить охват автоматизированного тестирования, повысить качество программного обеспечения, ускорить доставку продуктов и значительно сократить расходы, связанные с поддержанием качества программного обеспечения, за счет использ...
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect — это первое автономное комплексное (E2E) решение для регрессионного тестирования, которое непрерывно создает, поддерживает и развивает наборы тестов E2E посредством машинного анализа данных о поведении пользователей в реальном времени. Это единственное полностью управляемое решение, кот...
Loadmill
loadmill.com
Упрощение автоматизации тестирования с помощью подхода на основе AI API: новое определение веб-, мобильного и нагрузочного тестирования. КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ Использование ИИ в рамках жизненного цикла автоматизации тестирования. Loadmill — идеальное решение для автоматизации тестирования. Наша платфо...
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — это сложный инструмент управления тестированием для команд контроля качества по всему миру. Мы верим в то, что ваша работа станет проще и мы предоставим все необходимое на одной платформе. Благодаря нашему комплексному инструменту управления тестовыми примерами ускорить тестирование и про...
Mabl
mabl.com
mabl — это унифицированная платформа автоматизации тестирования на базе искусственного интеллекта, которая позволяет командам гарантировать качество и эффективность своих самых инновационных функций, в том числе тех, которые основаны на генеративном искусственном интеллекте. Благодаря комплексному т...
Testlio
testlio.com
Testlio — глобальная компания по тестированию программного обеспечения, предлагающая проверенные решения в области ручного тестирования, автоматизации тестирования и комплексного тестирования программного обеспечения. Наш уникальный подход к тестированию объединяет людей и машины, чтобы помочь цифро...