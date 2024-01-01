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Автоматизация тестирования - Самые популярные приложения
Инструменты автоматизации тестирования управляют выполнением тестов программного обеспечения, оптимизируя процесс тестирования для инженеров-программистов за счет минимального использования сценариев. Такой подход экономит время и деньги их команд. Эти инструменты, обычно используемые крупными предприятиями, позволяют командам выполнять заранее подготовленные тесты своих приложений перед их развертыванием в рабочей среде. После выполнения инструменты могут генерировать отчеты и сравнивать результаты с предыдущими тестами. Программное обеспечение для автоматизации тестирования может выполнять тесты неоднократно и в любое время суток, что важно для непрерывной доставки и непрерывного тестирования.
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BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack — это облачная платформа для веб- и мобильного тестирования, которая позволяет разработчикам тестировать свои веб-сайты и мобильные приложения в браузерах по требованию, операционных системах и реальных мобильных устройствах, не требуя от пользователей установки или обслуживания внутрен...
Qase
qase.io
Единое рабочее пространство для ручных и автоматизированных тестов. Система управления тестированием для команд разработчиков и контроля качества, которая помогает активизировать усилия по тестированию программного обеспечения.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Создавайте или записывайте автоматические тесты для своего веб-сайта или приложения прямо в браузере. Запускайте их постоянно, чтобы выявить ошибки и регрессии. Кодирование не требуется.
Sauce Labs
saucelabs.com
Крупнейшее в мире облако непрерывного тестирования веб- и мобильных приложений. Получите доступ к веб-браузерам, мобильным эмуляторам, симуляторам и реальным мобильным устройствам.
Virtuoso
virtuoso.qa
Функциональный пользовательский интерфейс и инструмент комплексного тестирования. Сочетание роботизированной автоматизации процессов, искусственного интеллекта и машинного обучения и программирования на естественном языке обеспечивает непревзойденный опыт разработки, одновременно сводя обслуживание...
TestProject
testproject.io
Бесплатная автоматизация тестирования для всех. Работает сообщество. TestProject — это бесплатная комплексная платформа автоматизации тестирования для веб-тестирования, мобильного тестирования и тестирования API, поддерживаемая сообществом автоматизации тестирования №1.
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
LambdaTest
app.lambdatest.com
Мобильные приложения нового поколения и облако для кроссбраузерного тестирования Обеспечьте беспрецедентный цифровой опыт с нашим новым поколением Облачная платформа для тестирования на базе искусственного интеллекта. Обеспечьте исключительный пользовательский опыт на всех устройствах и в браузера...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Платформа контроля качества Rainforest сочетает в себе автоматизацию тестирования без кода и профессиональный контроль качества, чтобы помочь вам выпускать качественное программное обеспечение.
Waldo
waldo.com
Waldo — единственное решение для тестирования без кода, созданное с нуля, без использования сценариев, позволяющее эффективно масштабировать автоматизацию тестирования и избавиться от необходимости выбирать между скоростью выпуска и качеством продукта.
Reflect
reflect.run
Невероятно быстрое автоматизированное тестирование. Reflect упрощает создание регрессионных тестов и упрощает их обслуживание. Быстрорастущие команды используют Reflect для выявления ошибок без снижения скорости разработки.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma — это мощная платформа автоматизации тестирования с открытым исходным кодом, которая работает «из коробки» и позволяет создавать тесты для веб-приложений, мобильных приложений и API за считанные минуты. Полная платформа Testsigma объединяет все возможности традиционного фрагментированного ...
Meticulous
meticulous.ai
Автоматически выявляйте визуальные регрессии в своем веб-приложении, воспроизводя пользовательский трафик. Тестирование «из коробки» без необходимости обслуживания.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur — это программное обеспечение для тестирования электронной почты, которое позволяет собирать и тестировать электронную почту, помогая создавать, тестировать и представлять свой продукт.
Semaphore
semaphoreci.com
Semaphore — это самая быстрая платформа непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) на рынке, обеспечивающая работу лучших инженерных команд мира. Наша цель — сделать методы CI/CD более доступными для разработчиков, обеспечить отличный пользовательский опыт и относиться к нашим клиентам так, как мы хо...
Endtest
endtest.io
Создание, поддержка и выполнение тестов могут быть сложными и отнимать много времени. Платформа Endtest low-code позволяет любому члену вашей команды создавать тесты с широким охватом для веб- и мобильных приложений, не имея передового опыта в области обеспечения качества.
Testomat.io
testomat.io
Testomat.io — это система управления тестированием нового поколения, предназначенная в первую очередь для автоматизированных тестов. Это мощное решение для синхронизации автоматических и ручных тестов в одном месте и эффективного сотрудничества с командой. Это делает деятельность по тестированию пол...
Keysight
keysight.com
Keysight дает новаторам возможность исследовать, проектировать и воплощать в жизнь технологии, меняющие мир. Являясь ведущим глобальным партнером в области инноваций, компания Keysight, ориентированная на программное обеспечение, служит инженерам в сфере проектирования и разработки, позволяя им сове...
Witbe
witbe.net
Будучи ведущей инновацией в индустрии качества взаимодействия (QoE), Witbe предлагает отмеченный наградами подход к мониторингу QoE, предоставляемого пользователям любых интерактивных услуг (телефония, видео, Интернет), на любом устройстве (ПК, смартфон, STB) и через любую сеть (фиксированную, мобил...
Autify
autify.com
Autify — это платформа автоматизации тестирования без кода, которая позволяет любому выполнять автоматизированное тестирование. Он использует искусственный интеллект (ИИ) для поддержки сценариев тестирования.
DoesQA
does.qa
Автоматизация тестирования без кода с помощью простого, интуитивно понятного пользовательского интерфейса с возможностью перетаскивания. Любой член вашей команды может легко создавать и поддерживать сложные тесты, что позволяет отделу контроля качества идти в ногу с разработкой и одновременно сокращ...
QATTS
qatts.com
Комплексное программное обеспечение для автоматизации тестирования следующего поколения, созданное для предприятий. «Ускорьте работу, максимально увеличьте охват тестированием и получите максимальную окупаемость от автоматизации тестирования с помощью QATTS — самой комплексной в отрасли платформы ко...
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ — это комплексное решение TAAS (автоматизация тестирования как услуга). Ее облачная платформа автоматизации тестирования без кода, основанная на НЛП, идеально подходит для гибкой разработки. Любой член agile-команды может разработать автоматизацию тестирования In-Sprint на простом англ...
Sofy.ai
sofy.ai
Sofy изначально создавался как платформа автоматизации тестирования без программирования, которая использует тестирование на основе искусственного интеллекта, что позволяет создавать тесты один раз и запускать их где угодно, не написав ни единой строки кода. Используя нашу библиотеку реальных устрой...
CloudQA
cloudqa.io
CloudQA позволяет создавать и автоматизировать тесты без единой строчки кода! Вы можете создавать многоразовые кроссбраузерные тестовые сценарии для регрессионного тестирования и синтетического мониторинга.
Stack Moxie
stackmoxie.com
Автоматический мониторинг без кода со спермой. Stack Moxie работает со всем вашим технологическим стеком, чтобы дать специалистам по маркетингу и продажам уверенность в том, что системы работают безупречно, и заранее предупредить, если это не так. - Stack Moxie контролирует систему, либо создавая те...
BiG EVAL
bigeval.com
BiG EVAL — ведущий автоматизатор тестирования для проектов, ориентированных на данные, таких как хранилища данных, ETL/ELT, миграция данных и внедрения ERP или CRM. Благодаря способности автоматически тестировать и проверять точность данных он помогает организациям избежать дорогостоящих ошибок и сн...
ContextQA
contextqa.com
ContextQA — это новаторский продукт, который позволяет организациям расширить охват автоматизированного тестирования, повысить качество программного обеспечения, ускорить доставку продуктов и значительно сократить расходы, связанные с поддержанием качества программного обеспечения, за счет использов...
Functionize
functionize.com
Functionize предоставляет интеллектуальную платформу тестирования, которая включает в себя технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации кропотливого процесса тестирования программного обеспечения. Мы работаем с командами всех размеров и навыков, чтобы улучшить создание...
TestGrid
testgrid.io
Инфраструктура тестирования и комплексное тестирование Облако TestGrid предлагает безопасную и масштабируемую инфраструктуру тестирования, размещающую реальные мобильные устройства и браузеры в облаке или локально. С помощью TestGrid пользователи также могут выполнять комплексную автоматизацию тести...
Kobiton
kobiton.com
Kobiton — это ведущая платформа для тестирования мобильных приложений для предприятий, позволяющая им предоставлять своим клиентам безупречный мобильный опыт. Гибкое управление лабораторией устройств Kobiton и интеллектуальный пакет контроля качества на основе искусственного интеллекта используются ...
ProdPerfect
prodperfect.com
ProdPerfect — это первое автономное комплексное (E2E) решение для регрессионного тестирования, которое непрерывно создает, поддерживает и развивает наборы тестов E2E посредством машинного анализа данных о поведении пользователей в реальном времени. Это единственное полностью управляемое решение, кот...
BugBug
bugbug.io
BugBug — это решение для автоматизации тестирования с минимальным количеством кода для тестировщиков, тестировщиков, разработчиков и менеджеров по продуктам. Он предлагает полную автоматизацию сквозного тестирования веб-сайтов и веб-приложений. Этот инструмент позволяет пользователям автоматизироват...
Loadmill
loadmill.com
Упрощение автоматизации тестирования с помощью подхода на основе AI API: новое определение веб-, мобильного и нагрузочного тестирования. КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ Использование ИИ в рамках жизненного цикла автоматизации тестирования. Loadmill — идеальное решение для автоматизации тестирования. Наша платфо...
HeadSpin
headspin.io
HeadSpin — это первая в мире платформа искусственного интеллекта для цифрового опыта, которая сочетает в себе облачную и локальную глобальную инфраструктуру устройств, автоматизацию тестирования, а также аналитику производительности и качества взаимодействия на основе машинного обучения для мобильны...
QA Touch
qatouch.com
QA Touch — это сложный инструмент управления тестированием для команд контроля качества по всему миру. Мы верим в то, что ваша работа станет проще и мы предоставим все необходимое на одной платформе. Благодаря нашему комплексному инструменту управления тестовыми примерами ускорить тестирование и про...
mabl
mabl.com
mabl — это унифицированная платформа автоматизации тестирования на базе искусственного интеллекта, которая позволяет командам гарантировать качество и эффективность своих самых инновационных функций, в том числе тех, которые основаны на генеративном искусственном интеллекте. Благодаря комплексному т...
TestQuality
testquality.com
TestQuality — это современный инструмент управления тестированием, созданный экспертами по разработке и обеспечению качества, который расширяет возможности таких подходов к тестированию, как сдвиг влево, BDD, TDD/ATDD и непрерывное тестирование. Он быстрый, удобный, надежный и легко интегрируется с ...
Applitools
applitools.com
Applitools — это платформа автоматизации тестирования, которая использует искусственный интеллект, чтобы помочь командам создавать безупречные цифровые решения без хлопот, связанных с традиционными методами тестирования. С помощью Applitools Eyes и нашего облака для тестирования нового поколения Ult...
Cyara
cyara.com
Отмеченная наградами платформа Cyara CX Assurance помогает компаниям ускорить развитие клиентского опыта, повысить качество по всем цифровым и голосовым каналам и обеспечить непрерывность взаимодействия с клиентами. Платформа Cyara поддерживает весь жизненный цикл разработки программного обеспечения...
Perfecto
perfecto.io
Perfecto от Perforce — это платформа для тестирования веб-сайтов и мобильных приложений, пользующаяся наибольшим доверием в отрасли. Стратегии лоскутного тестирования ушли в прошлое, поскольку с Perfecto пользователи получают возможность беспрепятственного и комплексного тестирования из любой точки ...
Testlio
testlio.com
Testlio — глобальная компания по тестированию программного обеспечения, предлагающая проверенные решения в области ручного тестирования, автоматизации тестирования и комплексного тестирования программного обеспечения. Наш уникальный подход к тестированию объединяет людей и машины, чтобы помочь цифро...
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf создает автоматизированные комплексные тесты для 80% ваших пользовательских потоков всего за 4 месяца, поддерживает их 24 часа в сутки и обеспечивает неограниченное количество параллельных тестовых запусков в нашей инфраструктуре. Мы упоминали, что гарантируем отсутствие хлопьев? Мы тоже это...