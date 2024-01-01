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Автоматизация тестирования - Самые популярные приложения - Боливия Самые популярные Недавно добавленные

Инструменты автоматизации тестирования управляют выполнением тестов программного обеспечения, оптимизируя процесс тестирования для инженеров-программистов за счет минимального использования сценариев. Такой подход экономит время и деньги их команд. Эти инструменты, обычно используемые крупными предприятиями, позволяют командам выполнять заранее подготовленные тесты своих приложений перед их развертыванием в рабочей среде. После выполнения инструменты могут генерировать отчеты и сравнивать результаты с предыдущими тестами. Программное обеспечение для автоматизации тестирования может выполнять тесты неоднократно и в любое время суток, что важно для непрерывной доставки и непрерывного тестирования.