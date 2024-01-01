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Автоматизация тестирования - Самые популярные приложения - Албания

Инструменты автоматизации тестирования управляют выполнением тестов программного обеспечения, оптимизируя процесс тестирования для инженеров-программистов за счет минимального использования сценариев. Такой подход экономит время и деньги их команд. Эти инструменты, обычно используемые крупными предприятиями, позволяют командам выполнять заранее подготовленные тесты своих приложений перед их развертыванием в рабочей среде. После выполнения инструменты могут генерировать отчеты и сравнивать результаты с предыдущими тестами. Программное обеспечение для автоматизации тестирования может выполнять тесты неоднократно и в любое время суток, что важно для непрерывной доставки и непрерывного тестирования.

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BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack — это облачная платформа для веб- и мобильного тестирования, которая позволяет разработчикам тестировать свои веб-сайты и мобильные приложения в браузерах по требованию, операционных системах и реальных мобильных устройствах, не требуя от пользователей установки или обслуживания внутрен...

Qase

Qase

qase.io

Qase — это современный инструмент управления тестированием, созданный для команд контроля качества и разработчиков, с современным и простым интерфейсом и мощными функциями. Именно поэтому тысячи организаций со всего мира переходят на Qase. Это комплексное решение для управления тестированием. Он вкл...

Ghost Inspector

Ghost Inspector

ghostinspector.com

Ghost Inspector — это служба автоматического тестирования браузеров, которая позволяет вам отслеживать и тестировать ваши веб-сайты с помощью реальных браузеров из облака. Мы предлагаем комплексное решение для простого создания, записи, управления и проведения тестов. Просматривайте подробные резуль...

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

В мире, который полагается на код, Sauce Labs стремится заставить его работать для всех, везде и всегда. Это цифровая уверенность. Sauce Labs — ведущий поставщик решений для непрерывного тестирования и отчетности об ошибках, которые дают компаниям уверенность в предоставлении своим клиентам надежног...

Virtuoso

Virtuoso

virtuoso.qa

Функциональный пользовательский интерфейс и инструмент комплексного тестирования. Сочетание роботизированной автоматизации процессов, искусственного интеллекта и машинного обучения и программирования на естественном языке обеспечивает непревзойденный опыт разработки, одновременно сводя обслуживани...

TestProject

TestProject

testproject.io

TestProject — это первая в мире 100% бесплатная платформа для автоматизации тестирования веб-сайтов, Android, iOS и API, которой доверяют более 150 000 пользователей сообщества тестировщиков. TestProject помогает тестировщикам и разработчикам обеспечивать качество и скорость, устраняя проблемы с обс...

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...

LambdaTest

LambdaTest

app.lambdatest.com

LambdaTest — это ведущее облако для цифрового тестирования, которое помогает разработчикам и тестировщикам быстрее выпускать код. Имея более 10 000 корпоративных клиентов и более 2 000 000 пользователей в 130 странах, разработчики и тестировщики полагаются на LambdaTest, чтобы ускорить процесс обесп...

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

Rainforest QA — это платформа автоматизации тестирования без кода, основанная на искусственном интеллекте. Опционально он включает в себя услугу автоматизации тестирования, позволяющую полностью исключить создание и обслуживание тестов из вашей команды — менее чем за четверть стоимости найма инженер...

Testsigma

Testsigma

testsigma.com

Testsigma — это инструмент автоматизации тестирования на основе искусственного интеллекта, который предлагает подход с минимальным использованием кода, позволяющий создавать тесты на простом английском языке. Эта платформа автоматизации тестирования описывается как стабильная и надежная и, как утвер...

Waldo

Waldo

waldo.com

Waldo ускоряет процесс разработки инновационных продуктов для разработчиков мобильных устройств. Мобильные приложения повсюду страдают от ошибок в функциях и сбоев приложений, которые ухудшают качество обслуживания пользователей. Запатентованная технология Waldo позволяет командам инженеров выявлять...

Reflect

Reflect

reflect.run

Reflect обеспечивает самый быстрый рабочий процесс для создания автоматизированных комплексных тестов для вашего веб-приложения. Чтобы создать тест в Reflect, мы запускаем инструментированный сеанс браузера в нашем облаке и демонстрируем его вам в нашем веб-приложении. Такой подход позволяет нам пол...

QA Wolf

QA Wolf

qawolf.com

QA Wolf создает автоматизированные комплексные тесты для 80% ваших пользовательских потоков всего за 4 месяца, поддерживает их 24 часа в сутки и обеспечивает неограниченное количество параллельных тестовых запусков в нашей инфраструктуре. Мы упоминали, что гарантируем отсутствие хлопьев? Мы тоже это...

Witbe

Witbe

witbe.net

Будучи ведущей инновацией в отрасли качества взаимодействия (QoE), Witbe предлагает отмеченный наградами подход к мониторингу QoE, предоставляемого пользователям любых интерактивных услуг (телефония, видео, Интернет), на любом устройстве (ПК, смартфон, STB) и через любую сеть (фиксированную, мобильн...

Mailosaur

Mailosaur

mailosaur.com

Mailosaur — это платформа для тестирования связи, которую компании используют для сбора, тестирования, разработки и анализа сообщений электронной почты и SMS. Убедитесь, что каждое сообщение, отправляемое вашей компанией, выглядит, воспринимается и работает именно так, как вы планировали. Быстро соз...

Keysight

Keysight

keysight.com

Keysight дает новаторам возможность исследовать, проектировать и воплощать в жизнь технологии, меняющие мир. Являясь ведущим глобальным партнером в области инноваций, компания Keysight, ориентированная на программное обеспечение, служит инженерам в сфере проектирования и разработки, позволяя им сове...

Meticulous

Meticulous

meticulous.ai

Дотошный ИИ создает и поддерживает набор комплексных тестов на основе записанных пользовательских сеансов. Meticulous постоянно добавляет новые тесты по мере появления новых функций или крайних случаев и удаляет старые тесты по мере их устаревания, гарантируя, что ваш набор тестов всегда будет актуа...

Perfecto

Perfecto

perfecto.io

Perfecto от Perforce — это платформа для тестирования веб-сайтов и мобильных приложений, пользующаяся наибольшим доверием в отрасли. Стратегии лоскутного тестирования ушли в прошлое, поскольку с Perfecto пользователи получают возможность беспрепятственного и комплексного тестирования из любой точки ...

Semaphore

Semaphore

semaphoreci.com

Semaphore — это самая быстрая платформа непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) на рынке, обеспечивающая работу лучших инженерных команд мира. Наша цель — сделать методы CI/CD более доступными для разработчиков, обеспечить отличный пользовательский опыт и относиться к нашим клиентам так, как мы хо...

Kobiton

Kobiton

kobiton.com

Kobiton — это ведущая платформа для тестирования мобильных приложений для предприятий, позволяющая им предоставлять своим клиентам безупречный мобильный опыт. Гибкое управление лабораторией устройств Kobiton и интеллектуальный пакет контроля качества на основе искусственного интеллекта используются ...

BugBug

BugBug

bugbug.io

BugBug — это решение для автоматизации тестирования с минимальным количеством кода для тестировщиков, тестировщиков, разработчиков и менеджеров по продуктам. Он предлагает полную автоматизацию сквозного тестирования веб-сайтов и веб-приложений. Этот инструмент позволяет пользователям автоматизироват...

Endtest

Endtest

endtest.io

Создание, поддержка и выполнение тестов могут быть сложными и отнимать много времени. Платформа Endtest low-code позволяет любому члену вашей команды создавать тесты с широким охватом для веб- и мобильных приложений, не имея передового опыта в области обеспечения качества.

Testomat.io

Testomat.io

testomat.io

Testomat.io — это система управления тестированием нового поколения, предназначенная в первую очередь для автоматизированных тестов. Это мощное решение для синхронизации автоматических и ручных тестов в одном месте и эффективного сотрудничества с командой. Это делает деятельность по тестированию пол...

Autify

Autify

autify.com

Autify позволяет любому автоматизировать E2E-тесты для веб- и мобильных приложений, просто записывая их взаимодействия с помощью расширения Chrome, а затем автоматически запуская эти тесты на различных ПК и мобильных браузерах, включая реальные устройства. Хотя обычно обслуживание тестов E2E может б...

DoesQA

DoesQA

does.qa

Автоматизация тестирования без кода с помощью простого, интуитивно понятного пользовательского интерфейса с возможностью перетаскивания. Любой член вашей команды может легко создавать и поддерживать сложные тесты, что позволяет отделу контроля качества идти в ногу с разработкой и одновременно сокращ...

QATTS

QATTS

qatts.com

Комплексное программное обеспечение для автоматизации тестирования следующего поколения, созданное для предприятий. «Ускорьте работу, максимально увеличьте охват тестированием и получите максимальную окупаемость от автоматизации тестирования с помощью QATTS — самой комплексной в отрасли платформы ко...

AutomationHQ

AutomationHQ

automationhq.ai

AutomationHQ™ — это комплексное решение TAAS (автоматизация тестирования как услуга). Ее облачная платформа автоматизации тестирования без кода, основанная на НЛП, идеально подходит для гибкой разработки. Любой член agile-команды может разработать автоматизацию тестирования In-Sprint на простом англ...

Sofy.ai

Sofy.ai

sofy.ai

Sofy с самого начала создавался как платформа автоматизации тестирования без программирования, которая использует тестирование на основе искусственного интеллекта, что позволяет создавать тесты один раз и запускать их где угодно, не написав ни единой строки кода. Используя нашу библиотеку реальных у...

CloudQA

CloudQA

cloudqa.io

CloudQA позволяет создавать и автоматизировать тесты без единой строчки кода! Вы можете создавать многоразовые кроссбраузерные тестовые сценарии для регрессионного тестирования и синтетического мониторинга.

Stack Moxie

Stack Moxie

stackmoxie.com

Автоматический мониторинг без кода со спермой. Stack Moxie работает со всем вашим технологическим стеком, чтобы дать специалистам по маркетингу и продажам уверенность в том, что системы работают безупречно, и заранее предупредить, если это не так. - Stack Moxie контролирует систему, либо создавая те...

BiG EVAL

BiG EVAL

bigeval.com

BiG EVAL — ведущий автоматизатор тестирования для проектов, ориентированных на данные, таких как хранилища данных, ETL/ELT, миграция данных и внедрения ERP или CRM. Благодаря способности автоматически тестировать и проверять точность данных он помогает организациям избежать дорогостоящих ошибок и сн...

ContextQA

ContextQA

contextqa.com

ContextQA — это революционный продукт, который позволяет организациям расширить охват автоматизированного тестирования, повысить качество программного обеспечения, ускорить доставку продуктов и значительно сократить расходы, связанные с поддержанием качества программного обеспечения, за счет использ...

Functionize

Functionize

functionize.com

Functionize предоставляет интеллектуальную платформу тестирования, которая включает в себя технологии искусственного интеллекта и машинного обучения для автоматизации кропотливого процесса тестирования программного обеспечения. Мы работаем с командами всех размеров и навыков, чтобы улучшить создание...

TestGrid

TestGrid

testgrid.io

Инфраструктура тестирования и комплексное тестирование Облако TestGrid предлагает безопасную и масштабируемую инфраструктуру тестирования, размещающую реальные мобильные устройства и браузеры в облаке или локально. С помощью TestGrid пользователи также могут выполнять комплексную автоматизацию тести...

ProdPerfect

ProdPerfect

prodperfect.com

ProdPerfect — это первое автономное комплексное (E2E) решение для регрессионного тестирования, которое непрерывно создает, поддерживает и развивает наборы тестов E2E посредством машинного анализа данных о поведении пользователей в реальном времени. Это единственное полностью управляемое решение, кот...

Loadmill

Loadmill

loadmill.com

Упрощение автоматизации тестирования с помощью подхода на основе AI API: новое определение веб-, мобильного и нагрузочного тестирования. КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ Использование ИИ в рамках жизненного цикла автоматизации тестирования. Loadmill — идеальное решение для автоматизации тестирования. Наша платфо...

HeadSpin

HeadSpin

headspin.io

HeadSpin — это первая в мире платформа искусственного интеллекта для цифрового опыта, которая сочетает в себе облачную и локальную глобальную инфраструктуру устройств, автоматизацию тестирования, а также аналитику производительности и качества взаимодействия на основе машинного обучения для мобильны...

QA Touch

QA Touch

qatouch.com

QA Touch — это сложный инструмент управления тестированием для команд контроля качества по всему миру. Мы верим в то, что ваша работа станет проще и мы предоставим все необходимое на одной платформе. Благодаря нашему комплексному инструменту управления тестовыми примерами ускорить тестирование и про...

mabl

mabl

mabl.com

mabl — это унифицированная платформа автоматизации тестирования на базе искусственного интеллекта, которая позволяет командам гарантировать качество и эффективность своих самых инновационных функций, в том числе тех, которые основаны на генеративном искусственном интеллекте. Благодаря комплексному т...

TestQuality

TestQuality

testquality.com

TestQuality — это современный инструмент управления тестированием, созданный экспертами по разработке и обеспечению качества, который расширяет возможности таких подходов к тестированию, как сдвиг влево, BDD, TDD/ATDD и непрерывное тестирование. Он быстрый, удобный, надежный и легко интегрируется с ...

Applitools

Applitools

applitools.com

Applitools — это платформа автоматизации тестирования, которая использует искусственный интеллект, чтобы помочь командам создавать безупречные цифровые решения без хлопот, связанных с традиционными методами тестирования. С помощью Applitools Eyes и нашего облака для тестирования нового поколения Ult...

Cyara

Cyara

cyara.com

Отмеченная наградами платформа Cyara CX Assurance помогает компаниям ускорить развитие клиентского опыта, повысить качество по всем цифровым и голосовым каналам и обеспечить непрерывность взаимодействия с клиентами. Платформа Cyara поддерживает весь жизненный цикл разработки программного обеспечения...

Testlio

Testlio

testlio.com

Testlio — глобальная компания по тестированию программного обеспечения, предлагающая проверенные решения в области ручного тестирования, автоматизации тестирования и комплексного тестирования программного обеспечения. Наш уникальный подход к тестированию объединяет людей и машины, чтобы помочь цифро...

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