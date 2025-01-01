Программное обеспечение для авторемонта - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для ремонта автомобилей включает в себя инструменты, которые помогают автомеханикам как в процессах ремонта автомобилей, так и в административных задачах. Предприятия сферы обслуживания, такие как кузовные мастерские, техцентры и центры аварийного ремонта, используют эти решения для управления базами данных транспортных средств и отслеживания важной информации, включая историю ремонтов, графики технического обслуживания, смету работ, диагностику, картирование ремонта и заказ запчастей. Менеджеры могут использовать определенные функции для оптимизации общения и организации внутри своих команд. Кроме того, многие системы авторемонта интегрируются с программным обеспечением для выставления счетов, учета и управления запасами. Некоторые решения также позволяют водителям оценивать затраты на ремонт личного автомобиля и получать расценки от местных механиков.
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ALLDATA
alldata.com
Приложение Alldata предоставляет информацию о ремонте автомобилей, включая руководства и диагностические коды, для поддержки специалистов в обслуживании транспортных средств.
Fullbay
fullbay.com
Fullbay - облачное ПО для управления обслуживанием автопарков, отслеживания технического обслуживания и управления запасами запчастей.
PartsTech
partstech.com
PartsTech помогает ремонтным мастерским быстро находить и заказывать автозапчасти, показывая актуальные запасы и цены от всех поставщиков.
TruVideo
truvideo.com
TruVideo - приложение для создания и обмена видео, помогающее дилерам об организации и улучшении взаимодействия с клиентами перед покупкой автомобиля.
Shop-Ware
shop-ware.com
Shop-Ware - система управления магазинами для ремонта автомобилей, упрощающая процессы, улучшая общение с клиентами и эффективность работы техников.
Orderry
orderry.com
Orderry - приложение для автоматизации бизнес-операций, включая управление задачами, клиентами, финансами и аналитикой для повышения эффективности.
FixIQ Pro
fixiq.pro
FixIQ Pro — инструмент для управления автосервисом, автоматизирующий рабочие процессы и позволяющий управлять задачами и анализировать производительность компании.
AutoLeap
autoleap.com
AutoLeap - облачное ПО для автосервисов, оптимизирующее управление процессами, общение с клиентами и учет, повышая эффективность и прибыльность бизнеса.
Shopgenie
shopgenie.io
Shopgenie — это универсальная платформа для маркетинга, CRM и онлайн-записи для автосервисов. Основной продукт — бесплатный инструмент для онлайн-записи.
WebbRes
webbres.com
WebbRes - это программная система для интеграции продаж, аренды и сервисных операций в одной платформе, упрощая управление и сокращая административные затраты.
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