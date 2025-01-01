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Программное обеспечение для автоматического дозвона
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Программное обеспечение для автоматического дозвона - Самые популярные приложения

Программное обеспечение автоматического дозвона работает путем набора телефонных номеров, взятых из списка, и установления соединения либо с живым агентом, либо с помощью заранее записанного сообщения. Эта технология исключает необходимость ручного набора отдельных номеров, позволяя представителям сосредоточиться на совершенствовании содержания и доставке своих сообщений. Автодозвонщики находят применение в различных секторах, таких как продажи, здравоохранение, образование и гостиничный бизнес. Реализация программного обеспечения автоматического дозвона обычно включает в себя компьютер, голосовой модем и активную телефонную линию, хотя также доступны облачные альтернативы. В то время как некоторые решения требуют от предприятий самостоятельно приобретать необходимое оборудование и управлять им, другие включают аппаратный хостинг в пакет своих продуктов или предлагают его через дополнительную подписку. Необходимое оборудование не всегда конкретное, поскольку приложение может работать на компьютере или мобильном телефоне.

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ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.

Five9

Five9

five9.com

Five9 — облачное решение для контакт-центров, улучшающее взаимодействие с клиентами через многоканальную поддержку и аналитику в реальном времени.

Vonage

Vonage

vonage.com

Приложение Vonage - это платформа для общения, позволяющая совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться сообщениями и интегрировать коммуникации с CRM-системами.

Adversus

Adversus

adversus.io

Adversus - это автонаборщик, который автоматизирует исходящие звонки, улучшает процессы связи и предоставляет аналитические данные для бизнеса.

Dialpad

Dialpad

dialpad.com

Dialpad - облачная платформа для бизнес-коммуникаций с функциями VoIP, видеозвонков и AI-инструментами для повышения эффективности и улучшения обслуживания клиентов.

Cloudtalk

Cloudtalk

cloudtalk.com

CloudTalk - облачное программное обеспечение для бизнес-звонков, обеспечивающее интеграцию CRM, автоматизацию задач и управление вызовами.

Convoso

Convoso

convoso.com

Convoso — облачное ПО для центров вызовов, оптимизирующее продажи и генерацию лидов с помощью интеллектуального набора и многоканального взаимодействия.

PhoneBurner

PhoneBurner

phoneburner.com

PhoneBurner - это приложение для автоматизации телефонных звонков, позволяющее эффективно управлять коммуникацией с клиентами и повышать производительность команд продаж.

LeadDesk

LeadDesk

leaddesk.com

LeadDesk - облачное ПО для колл-центров, обеспечивающее эффективное управление продажами и обслуживанием клиентов с аналитикой и интеграцией с CRM.

Voiso

Voiso

voiso.com

Voiso — облачное решение для контактных центров, обеспечивающее поддержку различных каналов связи и управления агентами. Доступна круглосуточная поддержка.

smrtPhone

smrtPhone

smrtphone.io

smrtPhone — облачная телефонная система для бизнеса, объединяющая голосовую связь, сообщения и управление лидами с интеграцией в CRM.

CallTools.com

CallTools.com

calltools.com

CallTools.com — облачное решение для колл-центров, оптимизирующее управление вызовами и повышающее производительность через интеграцию с CRM и аналитику в реальном времени.

TCN

TCN

tcn.com

TCN – облачная платформа для колл-центров с интегрированными инструментами, поддерживающая взаимодействия с клиентами и агентами.

Squaretalk

Squaretalk

squaretalk.com

Squaretalk - это облачная платформа для бизнес-коммуникаций, обеспечивающая интеграцию с CRM и инструменты для управления вызовами и поддержкой клиентов.

ProspectBoss

ProspectBoss

prospectboss.com

Приложение ProspectBoss позволяет управлять контактами, звонками, электронными письмами и задачами из любого места с мобильного устройства.

Selmo

Selmo

selmo.io

Selmo — облачное ПО для колл-центров и команд продаж. Автоматизация звонков увеличивает скорость общения и эффективность работы агентов.

BatchDialer

BatchDialer

batchdialer.com

BatchDialer — это решение для автоматизации исходящих вызовов, позволяющее компаниям эффективно управлять коммуникацией и увеличивать производительность.

NeoDove

NeoDove

neodove.com

NeoDove – это CRM и диалер для управления взаимоотношениями с клиентами и повышения продуктивности общения в компаниях.

Kixie

Kixie

kixie.com

Kixie — платформа для продаж, автоматизирующая звонки и SMS, интегрируется с CRM и предоставляет функции для повышения эффективности работы команд.

Aloware

Aloware

aloware.com

Aloware — облачная платформа для связи и взаимодействия с клиентами, идеально подходит для малых и средних компаний, интегрируется с CRM и поддерживает VoIP, SMS и электронную почту.

Genesys Cloud

Genesys Cloud

genesys.com

Genesys Cloud CX — облачная платформа контакт-центра для управления взаимодействиями с клиентами через различные каналы и повышения их удовлетворенности.

Convolo AI

Convolo AI

convolo.ai

Convolo AI - приложение для оптимизации коммуникации с помощью ИИ, содержащее инструменты для управления звонками и анализа разговоров.

CommPeak

CommPeak

commpeak.com

CommPeak - облачная платформа для бизнес-коммуникаций, предлагающая услуги VoIP, центр обработки вызовов и инструменты для оптимизации взаимодействия с клиентами.

FrontSpin

FrontSpin

frontspin.com

FrontSpin - программное обеспечение для продаж, автоматизирующее взаимодействия и управление потенциальными клиентами с интеграцией в CRM.

Nooks

Nooks

nooks.ai

Nooks — это виртуальный наборщик и платформа для виртуальных продаж, помогающая командам SDR увеличить количество разговоров и повысить продуктивность.

DCDial

DCDial

dcdial.com

DCDial - облачное решение для контакт-центров, позволяющее компаниям общаться с клиентами через текст и голосовые сообщения.

TalkChief

TalkChief

talkchief.io

TalkChief - это приложение для командной коммуникации, объединяющее чаты, видеозвонки и обмен файлами на одной платформе.

Intelliverse

Intelliverse

intelliverse.com

Intelliverse предлагает услуги бизнес-коммуникаций и программное обеспечение для ускорения продаж, генерации лидов, колл-центров и автоответчиков.

CallFire

CallFire

callfire.com

CallFire - платформа для управления голосовой и текстовой коммуникацией, предлагающая услуги автоматизации взаимодействия с клиентами для предприятий и организаций.

FreJun

FreJun

frejun.com

FreJun — облачная платформа телефонии, автоматизирующая бизнес-звонки с поддержкой виртуальных номеров, записи и аналитики вызовов.

PersistIQ

PersistIQ

persistiq.com

PersistIQ - платформа для автоматизации продаж, которая упрощает процесс поиска клиентов, отправки писем и управления звонками.

Megacall

Megacall

megacall.uk

MegaCall - приложение для оптимизации голосовых вызовов, улучшения управления звонками для бизнеса и частных пользователей.

Salesfinity

Salesfinity

salesfinity.co

Salesfinity - платформа для автоматизации продаж с ИИ, которая упрощает процесс набора звонков и управления данными клиентов.

ClickPoint

ClickPoint

clickpointsoftware.com

ClickPoint - веб-приложение для управления продажами и взаимодействия с клиентами, оптимизирующее процесс работы с потенциальными клиентами.

DialShree

DialShree

webrtc.elisiontec.com

DialShree - решение для контакт-центров, обеспечивающее управление взаимодействиями с клиентами через несколько каналов связи с надежными функциями и высокой масштабируемостью.

DandyDialer

DandyDialer

dandydialer.com

DandyDialer — облачный инструмент для автоматизированного набора и управления вызовами, интегрирующийся с SIP/VoIP системами. Удобен для личного и профессионального использования.

Teliqon

Teliqon

teliqon.io

Приложение Teliqon предлагает облачные решения для телефонной связи, включая виртуальные номера, SIP-транкинг и создание облачной АТС для бизнеса.

AI Rudder

AI Rudder

airudder.com

AI Rudder - приложение для автоматизации голосовых вызовов, позволяющее колл-центрам улучшить обслуживание клиентов и снизить затраты за счет автоматизации рутинных задач.

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