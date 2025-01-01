Программное обеспечение для автоматического дозвона - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение автоматического дозвона работает путем набора телефонных номеров, взятых из списка, и установления соединения либо с живым агентом, либо с помощью заранее записанного сообщения. Эта технология исключает необходимость ручного набора отдельных номеров, позволяя представителям сосредоточиться на совершенствовании содержания и доставке своих сообщений. Автодозвонщики находят применение в различных секторах, таких как продажи, здравоохранение, образование и гостиничный бизнес. Реализация программного обеспечения автоматического дозвона обычно включает в себя компьютер, голосовой модем и активную телефонную линию, хотя также доступны облачные альтернативы. В то время как некоторые решения требуют от предприятий самостоятельно приобретать необходимое оборудование и управлять им, другие включают аппаратный хостинг в пакет своих продуктов или предлагают его через дополнительную подписку. Необходимое оборудование не всегда конкретное, поскольку приложение может работать на компьютере или мобильном телефоне.
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ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
Five9
five9.com
Five9 — облачное решение для контакт-центров, улучшающее взаимодействие с клиентами через многоканальную поддержку и аналитику в реальном времени.
Vonage
vonage.com
Приложение Vonage - это платформа для общения, позволяющая совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться сообщениями и интегрировать коммуникации с CRM-системами.
Adversus
adversus.io
Adversus - это автонаборщик, который автоматизирует исходящие звонки, улучшает процессы связи и предоставляет аналитические данные для бизнеса.
Dialpad
dialpad.com
Dialpad - облачная платформа для бизнес-коммуникаций с функциями VoIP, видеозвонков и AI-инструментами для повышения эффективности и улучшения обслуживания клиентов.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk - облачное программное обеспечение для бизнес-звонков, обеспечивающее интеграцию CRM, автоматизацию задач и управление вызовами.
Convoso
convoso.com
Convoso — облачное ПО для центров вызовов, оптимизирующее продажи и генерацию лидов с помощью интеллектуального набора и многоканального взаимодействия.
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner - это приложение для автоматизации телефонных звонков, позволяющее эффективно управлять коммуникацией с клиентами и повышать производительность команд продаж.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk - облачное ПО для колл-центров, обеспечивающее эффективное управление продажами и обслуживанием клиентов с аналитикой и интеграцией с CRM.
Voiso
voiso.com
Voiso — облачное решение для контактных центров, обеспечивающее поддержку различных каналов связи и управления агентами. Доступна круглосуточная поддержка.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone — облачная телефонная система для бизнеса, объединяющая голосовую связь, сообщения и управление лидами с интеграцией в CRM.
CallTools.com
calltools.com
CallTools.com — облачное решение для колл-центров, оптимизирующее управление вызовами и повышающее производительность через интеграцию с CRM и аналитику в реальном времени.
TCN
tcn.com
TCN – облачная платформа для колл-центров с интегрированными инструментами, поддерживающая взаимодействия с клиентами и агентами.
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk - это облачная платформа для бизнес-коммуникаций, обеспечивающая интеграцию с CRM и инструменты для управления вызовами и поддержкой клиентов.
ProspectBoss
prospectboss.com
Приложение ProspectBoss позволяет управлять контактами, звонками, электронными письмами и задачами из любого места с мобильного устройства.
Selmo
selmo.io
Selmo — облачное ПО для колл-центров и команд продаж. Автоматизация звонков увеличивает скорость общения и эффективность работы агентов.
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer — это решение для автоматизации исходящих вызовов, позволяющее компаниям эффективно управлять коммуникацией и увеличивать производительность.
NeoDove
neodove.com
NeoDove – это CRM и диалер для управления взаимоотношениями с клиентами и повышения продуктивности общения в компаниях.
Kixie
kixie.com
Kixie — платформа для продаж, автоматизирующая звонки и SMS, интегрируется с CRM и предоставляет функции для повышения эффективности работы команд.
Aloware
aloware.com
Aloware — облачная платформа для связи и взаимодействия с клиентами, идеально подходит для малых и средних компаний, интегрируется с CRM и поддерживает VoIP, SMS и электронную почту.
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX — облачная платформа контакт-центра для управления взаимодействиями с клиентами через различные каналы и повышения их удовлетворенности.
Convolo AI
convolo.ai
Convolo AI - приложение для оптимизации коммуникации с помощью ИИ, содержащее инструменты для управления звонками и анализа разговоров.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak - облачная платформа для бизнес-коммуникаций, предлагающая услуги VoIP, центр обработки вызовов и инструменты для оптимизации взаимодействия с клиентами.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin - программное обеспечение для продаж, автоматизирующее взаимодействия и управление потенциальными клиентами с интеграцией в CRM.
Nooks
nooks.ai
Nooks — это виртуальный наборщик и платформа для виртуальных продаж, помогающая командам SDR увеличить количество разговоров и повысить продуктивность.
DCDial
dcdial.com
DCDial - облачное решение для контакт-центров, позволяющее компаниям общаться с клиентами через текст и голосовые сообщения.
TalkChief
talkchief.io
TalkChief - это приложение для командной коммуникации, объединяющее чаты, видеозвонки и обмен файлами на одной платформе.
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse предлагает услуги бизнес-коммуникаций и программное обеспечение для ускорения продаж, генерации лидов, колл-центров и автоответчиков.
CallFire
callfire.com
CallFire - платформа для управления голосовой и текстовой коммуникацией, предлагающая услуги автоматизации взаимодействия с клиентами для предприятий и организаций.
FreJun
frejun.com
FreJun — облачная платформа телефонии, автоматизирующая бизнес-звонки с поддержкой виртуальных номеров, записи и аналитики вызовов.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ - платформа для автоматизации продаж, которая упрощает процесс поиска клиентов, отправки писем и управления звонками.
Megacall
megacall.uk
MegaCall - приложение для оптимизации голосовых вызовов, улучшения управления звонками для бизнеса и частных пользователей.
Salesfinity
salesfinity.co
Salesfinity - платформа для автоматизации продаж с ИИ, которая упрощает процесс набора звонков и управления данными клиентов.
ClickPoint
clickpointsoftware.com
ClickPoint - веб-приложение для управления продажами и взаимодействия с клиентами, оптимизирующее процесс работы с потенциальными клиентами.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree - решение для контакт-центров, обеспечивающее управление взаимодействиями с клиентами через несколько каналов связи с надежными функциями и высокой масштабируемостью.
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer — облачный инструмент для автоматизированного набора и управления вызовами, интегрирующийся с SIP/VoIP системами. Удобен для личного и профессионального использования.
Teliqon
teliqon.io
Приложение Teliqon предлагает облачные решения для телефонной связи, включая виртуальные номера, SIP-транкинг и создание облачной АТС для бизнеса.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder - приложение для автоматизации голосовых вызовов, позволяющее колл-центрам улучшить обслуживание клиентов и снизить затраты за счет автоматизации рутинных задач.
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