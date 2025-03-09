ClickPoint

clickpointsoftware.com

Программное обеспечение ClickPoint LeadManager — это веб-решение для вовлечения продаж и управления потенциальными клиентами, которое помогает продавцам связываться и закрывать больше потенциальных клиентов за меньшее время. Продавцы превосходят свою норму, привлекая на 40–60% больше потенциальных клиентов по телефону и в разговоре. ClickPoint работает с клиентами малого и среднего бизнеса и корпоративными клиентами в различных вертикалях B2C и имеет большой опыт внедрения передовых методов продаж для повышения рентабельности инвестиций в процесс отслеживания потенциальных клиентов. Клиенты обычно достигают положительной рентабельности инвестиций в течение 30–60 дней, будучи первыми, кто обращается к каждому потенциальному клиенту; благодаря автоматической приоритезации потенциальных клиентов и мультисенсорному маркетинговому охвату конвертация большего количества потенциальных клиентов никогда не была проще. Основные возможности • Интеллектуальный набор номера и приоритезация потенциальных клиентов • Сценарии продаж и управляемые продажи • Отслеживание входящих звонков и IVR • Сбор потенциальных клиентов и интеграция источников потенциальных клиентов • Автоматизированная обработка текстовых сообщений и электронной почты • Табло в реальном времени, информационные панели вызовов, информационные панели эффективности Преимущества • Целенаправленный успех клиентов и Специалист по внедрению, закрепленный за вашей учетной записью. • Увеличьте скорость контакта, охватите потенциальных клиентов за считанные секунды. • Многоканальная маркетинговая поддержка, включая текстовые сообщения, электронную почту и телефонные звонки. • Настройте решение для нескольких каналов продаж. • Предприятие располагает ресурсами разработки для лучших в своем классе интеграций.