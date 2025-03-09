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Программное обеспечение автоматического дозвона работает путем набора телефонных номеров, взятых из списка, и установления соединения либо с живым агентом, либо с помощью заранее записанного сообщения. Эта технология исключает необходимость ручного набора отдельных номеров, позволяя представителям сосредоточиться на совершенствовании содержания и доставке своих сообщений. Автодозвонщики находят применение в различных секторах, таких как продажи, здравоохранение, образование и гостиничный бизнес. Реализация программного обеспечения автоматического дозвона обычно включает в себя компьютер, голосовой модем и активную телефонную линию, хотя также доступны облачные альтернативы. В то время как некоторые решения требуют от предприятий самостоятельно приобретать необходимое оборудование и управлять им, другие включают аппаратный хостинг в пакет своих продуктов или предлагают его через дополнительную подписку. Необходимое оборудование не всегда конкретное, поскольку приложение может работать на компьютере или мобильном телефоне.
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TalkChief
talkchief.io
TalkChief - это приложение для командной коммуникации, объединяющее чаты, видеозвонки и обмен файлами на одной платформе.
Squaretalk
squaretalk.com
Squaretalk - это облачная платформа для бизнес-коммуникаций, обеспечивающая интеграцию с CRM и инструменты для управления вызовами и поддержкой клиентов.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin - программное обеспечение для продаж, автоматизирующее взаимодействия и управление потенциальными клиентами с интеграцией в CRM.
FreJun
frejun.com
FreJun — облачная платформа телефонии, автоматизирующая бизнес-звонки с поддержкой виртуальных номеров, записи и аналитики вызовов.
ClickPoint
clickpointsoftware.com
Программное обеспечение ClickPoint LeadManager — это веб-решение для вовлечения продаж и управления потенциальными клиентами, которое помогает продавцам связываться и закрывать больше потенциальных клиентов за меньшее время. Продавцы превосходят свою норму, привлекая на 40–60% больше потенциальных клиентов по телефону и в разговоре. ClickPoint работает с клиентами малого и среднего бизнеса и корпоративными клиентами в различных вертикалях B2C и имеет большой опыт внедрения передовых методов продаж для повышения рентабельности инвестиций в процесс отслеживания потенциальных клиентов. Клиенты обычно достигают положительной рентабельности инвестиций в течение 30–60 дней, будучи первыми, кто обращается к каждому потенциальному клиенту; благодаря автоматической приоритезации потенциальных клиентов и мультисенсорному маркетинговому охвату конвертация большего количества потенциальных клиентов никогда не была проще. Основные возможности • Интеллектуальный набор номера и приоритезация потенциальных клиентов • Сценарии продаж и управляемые продажи • Отслеживание входящих звонков и IVR • Сбор потенциальных клиентов и интеграция источников потенциальных клиентов • Автоматизированная обработка текстовых сообщений и электронной почты • Табло в реальном времени, информационные панели вызовов, информационные панели эффективности Преимущества • Целенаправленный успех клиентов и Специалист по внедрению, закрепленный за вашей учетной записью. • Увеличьте скорость контакта, охватите потенциальных клиентов за считанные секунды. • Многоканальная маркетинговая поддержка, включая текстовые сообщения, электронную почту и телефонные звонки. • Настройте решение для нескольких каналов продаж. • Предприятие располагает ресурсами разработки для лучших в своем классе интеграций.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk - облачное ПО для колл-центров, обеспечивающее эффективное управление продажами и обслуживанием клиентов с аналитикой и интеграцией с CRM.
Convolo AI
convolo.ai
Convolo AI - приложение для оптимизации коммуникации с помощью ИИ, содержащее инструменты для управления звонками и анализа разговоров.
TCN
tcn.com
Непревзойденная производительность и омниканальный охват. TCN Оператор представляет собой набор всех лучших инструментов колл-центра, которые легко интегрированы. Благодаря тому, что TCN не обещает никаких контрактов, облачную платформу можно настроить для удовлетворения всех потребностей вашего колл-центра. Программное обеспечение колл-центров TCN ежегодно поддерживает миллиарды взаимодействий потребителей и агентов. Основанная в 1999 году, компания TCN сочетает глубокое понимание потребностей пользователей колл-центров с доступной моделью доставки, обеспечивая немедленный доступ к надежным решениям колл-центров. TCN позволяет пользователям связываться с клиентами, где бы они ни находились, с помощью самого простого в использовании программного обеспечения колл-центра.
CommPeak
commpeak.com
CommPeak - облачная платформа для бизнес-коммуникаций, предлагающая услуги VoIP, центр обработки вызовов и инструменты для оптимизации взаимодействия с клиентами.
DCDial
dcdial.com
Наше облачное решение для контакт-центра помогает компаниям обращаться к миллионам клиентов с помощью интерактивных текстовых и голосовых сообщений. Наше решение с широкими возможностями настройки имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс, который позволяет нашим клиентам быстро и относительно легко разрабатывать и внедрять сложные коммуникационные стратегии. Мы помогаем нашим клиентам повысить производительность, эффективность и прибыльность за счет автоматизации бизнес-процессов: продаж и маркетинга, планирования, объявлений, обработки платежей и многого другого. Базируется в Атланте, штат Джорджия.
Salesfinity
salesfinity.co
ПродажиМгновенно общайтесь с клиентами с помощью параллельного дозвонщика Salesfinity AI. Тратьте меньше времени на прослушивание тональных сигналов и голосовых сообщений и больше времени на общение с потенциальными клиентами. Наш ИИ будет автоматизировать регистрацию звонков, исследование потенциальных клиентов и навигацию по деревьям набора номеров.
Megacall
megacall.uk
MegaCall - приложение для оптимизации голосовых вызовов, улучшения управления звонками для бизнеса и частных пользователей.
Selmo
selmo.io
Selmo — это облачное программное обеспечение для колл-центров и отделов продаж. Мы помогаем предприятиям увеличивать доходы и улучшать удержание клиентов, внедряя автоматизацию звонков и улучшая процессы продаж. Технология предиктивного набора номера Selmo переводит до 80% рабочего времени агентов с набора номера на разговор и повышает скорость звонков в 3 раза. Помогает в продажах, поддержке клиентов, подборе персонала, опросах и других задачах, требующих большого количества звонков. Идеально подходит для команд из 2 агентов и выше.
Teliqon
teliqon.io
Высокоуровневый сервис в сфере облачной связи: мы предоставляем виртуальные номера DID и SIP-транкинг, создание облачной АТС и другие бизнес-решения. Мы предоставляем широкий спектр первоклассных телекоммуникационных инструментов и услуг для увеличения ваших продаж. Наша исключительная помощь позволяет легко строить и развивать ваш бизнес на всех этапах. Компании могут расширить новые направления общения с клиентами, используя наше решение Cloud PBX. Ваши сотрудники могут работать из любого места и звонить в любой пункт назначения с помощью виртуальных номеров (DID), которые позволяют бизнесу присутствовать в любое время и в любом месте без какого-либо дополнительного оборудования или специальной настройки. Что касается SIP-транкинга, наша обширная сеть прямых и транзитных межсетевых соединений позволяет нашим клиентам одновременно получать гибкие цены и превосходное качество голосовой связи. Безопасное решение для любого типа бизнеса, от малого до большого, требующего безопасной телефонной связи с клиентом в любом регионе или стране.
Voiso
voiso.com
Voiso — это передовое облачное решение для контакт-центра, позволяющее легко запускать, масштабировать и эксплуатировать ваш контакт-центр, одновременно улучшая бизнес-показатели и качество обслуживания клиентов. Полный набор возможностей контакт-центра включает в себя возможности местных звонков, интеллектуальные автодозвонщики, распознавание речи на основе искусственного интеллекта, функции управления агентами, многоканальную поддержку, обнаружение автоответчика и многое другое. Объединив его с готовыми к использованию интеграциями с основными системами CRM и службой поддержки, Voiso помогает масштабировать ваши коммуникации, охватывать клиентов даже в самых регулируемых странах и развивать свой бизнес в глобальном масштабе. Voiso предоставляет всем клиентам круглосуточную поддержку.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ - платформа для автоматизации продаж, которая упрощает процесс поиска клиентов, отправки писем и управления звонками.
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer — это облачная программа для набора номера с современным, удобным для мобильных устройств пользовательским интерфейсом. С DandyDialer вам не нужно никуда устанавливать какое-либо программное обеспечение. Все, что вам нужно, это учетная запись у провайдера SIP / VoIP-транков, а мы позаботимся обо всем остальном.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder — компания-разработчик программного обеспечения, которая использует возможности голосовой автоматизации ИИ для повышения качества обслуживания клиентов. Благодаря голосовым помощникам на базе искусственного интеллекта ваш колл-центр сможет совершать качественные звонки, похожие на человеческие, с молниеносной скоростью, автоматически собирая и анализируя данные, чтобы охватить и активировать больше клиентов. AI Rudder помогает колл-центрам сократить расходы за счет автоматизации повторяющихся задач и снижения нагрузки на операторов. Это позволяет агентам сосредоточиться на вещах, которые могут делать только люди. В долгосрочной перспективе AI Rudder стремится переосмыслить будущее делового общения.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree — популярное решение для колл-центров, поддерживающее унифицированные каналы связи. Он имеет широкий набор функций. Он известен своей бесперебойной работой в течение 99,99% времени SLA. Это масштабируемое, надежное, безопасное и многофункциональное решение, которое идеально подходит для всех масштабируемых предприятий и колл-центров. Эксперты DialShree в области VoIP и телефонии внедрили более 900 решений омниканальной связи в более чем 10 отраслях. BPO, KPO, Корпоративные компании, Коллекторские агентства, Предприятия, Компании телемаркетинга, Колл-центры, Банковское дело, Здравоохранение, Электронная коммерция, Автомобильная промышленность, Правительство
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX — облачная платформа контакт-центра для управления взаимодействиями с клиентами через различные каналы и повышения их удовлетворенности.
CallFire
callfire.com
CallFire - платформа для управления голосовой и текстовой коммуникацией, предлагающая услуги автоматизации взаимодействия с клиентами для предприятий и организаций.
CallTools.com
calltools.com
CallTools.com — облачное решение для колл-центров, оптимизирующее управление вызовами и повышающее производительность через интеграцию с CRM и аналитику в реальном времени.
Dialpad
dialpad.com
Dialpad - облачная платформа для бизнес-коммуникаций с функциями VoIP, видеозвонков и AI-инструментами для повышения эффективности и улучшения обслуживания клиентов.
Five9
five9.com
Five9 — облачное решение для контакт-центров, улучшающее взаимодействие с клиентами через многоканальную поддержку и аналитику в реальном времени.
ProspectBoss
prospectboss.com
Запустите свой бизнес из любого места с мобильным компаньоном Prospectboss. Воспитывайте свои продажи, управляя контактами, звонками, электронными письмами, текстами, задачами и назначениями непосредственно с вашего телефона. Используйте приложение Prospectboss Companion, чтобы: повысить производительность - см. Предстоящие задачи, встречи и напоминания, связанные с вашими лидерами. Оставайтесь на связи - доступ к контактам, примечаниям и напоминаниям, пока вы офлайн. Закройте больше продаж - звоните, электронная почта, напишите любым контактам в любое время, чтобы оставаться на вершине.
Vonage
vonage.com
Приложение Vonage - это платформа для общения, позволяющая совершать голосовые и видеозвонки, обмениваться сообщениями и интегрировать коммуникации с CRM-системами.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo - платформа для поиска и анализа данных о клиентах, поддерживающая продажи и маркетинг с помощью точной информации и аналитики.
PhoneBurner
phoneburner.com
PhoneBurner - это приложение для автоматизации телефонных звонков, позволяющее эффективно управлять коммуникацией с клиентами и повышать производительность команд продаж.
smrtPhone
smrtphone.io
smrtPhone — облачная телефонная система для бизнеса, объединяющая голосовую связь, сообщения и управление лидами с интеграцией в CRM.
Adversus
adversus.io
Adversus - это автонаборщик, который автоматизирует исходящие звонки, улучшает процессы связи и предоставляет аналитические данные для бизнеса.
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer — это решение для автоматизации исходящих вызовов, позволяющее компаниям эффективно управлять коммуникацией и увеличивать производительность.
Aloware
aloware.com
Aloware — облачная платформа для связи и взаимодействия с клиентами, идеально подходит для малых и средних компаний, интегрируется с CRM и поддерживает VoIP, SMS и электронную почту.
Cloudtalk
cloudtalk.com
CloudTalk - облачное программное обеспечение для бизнес-звонков, обеспечивающее интеграцию CRM, автоматизацию задач и управление вызовами.
NeoDove
neodove.com
NeoDove – это CRM и диалер для управления взаимоотношениями с клиентами и повышения продуктивности общения в компаниях.
Kixie
kixie.com
Kixie — платформа для продаж, автоматизирующая звонки и SMS, интегрируется с CRM и предоставляет функции для повышения эффективности работы команд.
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse предоставляет услуги бизнес-коммуникаций и программные решения для продаж, которые помогают компаниям в области ускорения продаж, привлечения потенциальных клиентов, контакт-центра, IntelliBlast и службы автоответчиков. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и продавать больше!
Convoso
convoso.com
Convoso — облачное ПО для центров вызовов, оптимизирующее продажи и генерацию лидов с помощью интеллектуального набора и многоканального взаимодействия.
Nooks
nooks.ai
Nooks — это виртуальный дозвонщик и виртуальный торговый зал на базе искусственного интеллекта, который помогает командам SDR в 5 раз увеличить качество общения и повысить производительность.
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