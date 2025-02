Программное обеспечение для автоматического дозвона - Самые популярные приложения - Тунис

CommPeak

commpeak.com

Откройте для себя возможности CommPeak: вашего идеального облачного коммуникационного решения В CommPeak ставят перед собой задачу произвести революцию в облачных бизнес-коммуникациях, сделав их проще и доступнее, чем когда-либо прежде. Они стремятся предоставить отдельным лицам и компаниям, подобным вашему, продукты и услуги высочайшего качества, которые способствуют успеху. Вот почему CommPeak выделяется как идеальное решение для ваших коммуникационных потребностей: || Решения для облачных контакт-центров, повышающие продажи CommPeak упрощает деловое общение с помощью своих настраиваемых облачных решений для контакт-центров. Независимо от того, сосредоточены ли вы на входящих, исходящих или смешанных колл-центрах, их инновационные инструменты предназначены для удовлетворения ваших уникальных бизнес-потребностей. Используя CommPeak, вы получаете следующие преимущества: * Глобальное покрытие: расширьте свой охват с помощью услуг SIP-терминации от А до Я, включающих 10 региональных коммутаторов, номера для набора внутри страны и местные DID для более чем 75 стран. Наслаждайтесь стабильно высоким качеством звонков. * Безопасность и надежность: работайте уверенно, используя готовые к использованию облачные решения для колл-центров корпоративного класса. Они отдают приоритет безопасности ваших данных благодаря сквозному шифрованию и соблюдению международных стандартов безопасности. Их продукты масштабируемы и надежны, что позволяет вам без стресса обращаться к своим клиентам. * Приверженность высочайшему качеству: воспользуйтесь преимуществами прямых связей с поставщиками услуг первого уровня и настраиваемыми облачными решениями для центров обработки вызовов. Они предлагают собственные запатентованные услуги, которые обеспечивают более быструю и короткую глобальную маршрутизацию, а также специализированную поддержку 24/7/365. || Экономичные глобальные облачные коммуникации Как глобальный поставщик облачных контакт-центров, CommPeak всегда предлагает очень конкурентоспособные цены. Но что действительно отличает нас от других поставщиков облачных услуг VoIP, так это их стремление к вашему успеху: * Индивидуальные решения: CommPeak предлагает индивидуальные и экономичные решения для контакт-центров, адаптированные к вашему бизнесу. Попрощайтесь с хлопотами работы с несколькими поставщиками телекоммуникационных услуг — они предоставляют полный набор облачных услуг для удовлетворения всех ваших коммуникационных потребностей. * Поддержка в режиме реального времени: доступ к круглосуточной службе поддержки в режиме реального времени, 7 дней в неделю, 365 дней в году, призванной обеспечить максимальный успех вашей работы. Они здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути. * Быстрое развертывание. Благодаря CommPeak вы можете запустить свой контакт-центр всего за два рабочих дня, гарантируя, что вы всегда будете впереди конкурентов. Их модульные решения позволяют компаниям создавать индивидуальные решения на основе ваших уникальных бизнес-моделей. * CommPeak Dialer — оптимизирован для максимальной производительности благодаря автоматизации, аналитике в реальном времени, настройке, подбору ведущих агентов, мониторингу и более чем 50 интеграциям с CRM. * Услуги VoIP. Улучшите свое общение с помощью услуг VoIP: превосходное качество, конкурентоспособные тарифы, глобальное покрытие и круглосуточная поддержка. * Облачная АТС. Оптимизируйте свои операции с помощью облачной АТС: аналитика в реальном времени, управление очередями, быстрая настройка и встроенный программный телефон для эффективной связи. * Номера DID. Улучшите связь с местными номерами DID: быстрая активация, обширные возможности и интуитивно понятный пользовательский портал с подробной аналитикой. * Платформа SMS. Увеличьте эффективность своих SMS-кампаний с помощью удобной платформы: обширная аналитика, персонализация и простая интеграция API для эффективного общения. * LookUp — хватит тратить время и деньги на неверные номера! Получите подробную информацию о любом номере телефона и его действительности через API или их дружественную панель. * Преобразование речи в текст. Высочайшая точность транскрипции благодаря решению на основе машинного обучения, поддерживающему более 75 языков, расширенный поиск по ключевым словам и надежную обработку шума.