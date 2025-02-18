Программное обеспечение для автоматического дозвона - Самые популярные приложения - Тёркс и Кайкос

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Программное обеспечение автоматического дозвона работает путем набора телефонных номеров, взятых из списка, и установления соединения либо с живым агентом, либо с помощью заранее записанного сообщения. Эта технология исключает необходимость ручного набора отдельных номеров, позволяя представителям сосредоточиться на совершенствовании содержания и доставке своих сообщений. Автодозвонщики находят применение в различных секторах, таких как продажи, здравоохранение, образование и гостиничный бизнес. Реализация программного обеспечения автоматического дозвона обычно включает в себя компьютер, голосовой модем и активную телефонную линию, хотя также доступны облачные альтернативы. В то время как некоторые решения требуют от предприятий самостоятельно приобретать необходимое оборудование и управлять им, другие включают аппаратный хостинг в пакет своих продуктов или предлагают его через дополнительную подписку. Необходимое оборудование не всегда конкретное, поскольку приложение может работать на компьютере или мобильном телефоне.
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TalkChief
talkchief.io
Talkchief — это идеальное решение для всех коммуникационных потребностей вашей команды. С помощью Talkchief вы можете легко управлять всеми чатами, видеозвонками и обменом файлами вашей команды — и все это на одной мощной и интуитивно понятной платформе. Независимо от того, работаете ли вы над проектом, проводите виртуальную встречу или просто хотите быстро поделиться файлом, Talkchief поможет вам. Попрощайтесь с манипулированием несколькими коммуникационными приложениями и приветствуйте оптимизированную и легкую командную работу. С Talkchief вы можете воспользоваться множеством функций, призванных сделать общение вашей команды простым и эффективным. От видео- и аудиозвонков в формате HD до чата в реальном времени, совместного использования экрана и хранилища файлов — все у вас под рукой. Кроме того, благодаря совместимости между устройствами вы можете получить доступ к своим разговорам и файлам откуда угодно, будь то на настольном компьютере, ноутбуке или мобильном устройстве. Таким образом, вы можете оставаться на связи и продуктивно работать, где бы вы ни находились. В Talkchief мы понимаем, что отличное общение — это основа любой успешной команды. Вот почему мы создали мощную и удобную для пользователя платформу, гарантирующую, что каждый член вашей команды сможет легко оставаться на связи и работать продуктивно. Так что, если вы ищете лучший способ общения и сотрудничества со своей командой, попробуйте Talkchief сегодня и испытайте будущее командного общения!
Squaretalk
squaretalk.com
Расширьте возможности своего бизнеса и проложите путь к оптимизации коммуникаций с помощью Squaretalk, глобальной интерактивной платформы делового общения. Создание интеллектуальной, унифицированной платформы для наших клиентов — цель каждого члена нашей команды, и хотя Squaretalk обеспечивает взаимосвязанную экосистему для бизнес-коммуникаций, мы также можем предоставить индивидуальные решения. Axiom — это наша полнофункциональная облачная АТС. Интегрированная с некоторыми ведущими мировыми CRM, Axiom предоставляет центрам связи инструменты, необходимые для предоставления персонализированного обслуживания клиентам по всему миру. Набирайте звонки одним щелчком мыши, управляйте трафиком звонков прямо из CRM. Просматривайте сведения о звонящем и историю покупок во время каждого звонка, записывайте все звонки и связывайте их с вашей CRM. Axiom также предоставляет администраторам обширные функции, позволяющие отслеживать звонки и операторов в режиме реального времени, давать советы агентам или принимать вызовы, если это необходимо. Предиктивный дозвонщик Matrix поддерживает неограниченное количество агентов всего за 25 долларов за пользователя. Благодаря настраиваемым интерфейсам менеджера и агента и панелям мониторинга в реальном времени Matrix может одновременно обрабатывать до 1000 каналов. Matrix от Squaretalk интегрирован со всеми вашими инструментами привлечения потенциальных клиентов, включая целевые страницы, CRM, партнерские сайты и списки. Matrix анализирует ваши потенциальные клиенты и контакты и подготавливает их к контакту, определяя активные номера телефонов и оптимизируя часовые пояса. Используя гибко настраиваемые кампании, потенциальные клиенты набираются таким образом, который лучше всего соответствует потребностям маркетинговой деятельности. Совершенствуйте свои кампании и увеличьте время разговора до 400 %! Такого звонилки вы еще не видели. Express — это многоканальное решение для обмена сообщениями, которое предоставляет еще больше способов связи с клиентами и гарантирует, что наши клиенты никогда не упустят возможности продолжить разговор, решить проблему или оказать своевременную поддержку. Express позволяет предприятиям и контакт-центрам связываться с клиентами, где бы они ни находились, с помощью любого устройства и на предпочитаемой ими платформе. Начиная с SMS, платформа вскоре будет включать в себя WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram и WeChat. Рысь. Уровень интеграции в режиме реального времени, не требующий написания кода, который позволит организациям беспрепятственно объединять все свои платформы и инструменты бизнес-коммуникаций. Не требуя специальных знаний или времени на разработку, Lynx расширяет возможности контакт-центров и BPO, делая интеграцию и автоматизацию сложных коммуникационных систем такими же простыми, как использование приложения. Благодаря Lynx наши клиенты смогут участвовать практически в любом контракте, который они захотят, поскольку Lynx обеспечивает безопасный доступ к более чем 100 бизнес-приложениям, прозрачную передачу данных и оптимизацию рабочей силы. Это огромная победа для BPO.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin — это передовое программное обеспечение для коммуникаций в сфере продаж и мощный дозвонщик. Их платформа и мощный дозвонщик реализуют ваши сценарии во всех точках взаимодействия, помогая вам привлекать в 3 раза больше потенциальных клиентов и клиентов за меньшее время, заключать больше сделок и ускорять продажи.
FreJun
frejun.com
FreJun — это платформа облачной телефонии, которая автоматизирует ваши деловые звонки. Пользователи могут совершать исходящие деловые звонки, используя уникальный виртуальный номер, и принимать входящие звонки на тот же номер. Звонки, сделанные через виртуальные номера, можно записывать и интегрировать с любыми инструментами рабочего процесса, такими как CRM и ATS. Подробная аналитика звонков и данные искусственного интеллекта создаются для повышения эффективности работы команды. FreJun также предоставляет уникальную функцию автоматического вызова (автодозвон), с помощью которой пользователь может автоматически звонить по списку номеров. Используя FreJun вместе с вашим инструментом рабочего процесса, всю контактную систему можно автоматизировать за 5–10 минут.
ClickPoint
clickpointsoftware.com
Программное обеспечение ClickPoint LeadManager — это веб-решение для вовлечения продаж и управления потенциальными клиентами, которое помогает продавцам связываться и закрывать больше потенциальных клиентов за меньшее время. Продавцы превосходят свою норму, привлекая на 40–60% больше потенциальных клиентов по телефону и в разговоре. ClickPoint работает с клиентами малого и среднего бизнеса и корпоративными клиентами в различных вертикалях B2C и имеет большой опыт внедрения передовых методов продаж для повышения рентабельности инвестиций в процесс отслеживания потенциальных клиентов. Клиенты обычно достигают положительной рентабельности инвестиций в течение 30–60 дней, будучи первыми, кто обращается к каждому потенциальному клиенту; благодаря автоматической приоритезации потенциальных клиентов и мультисенсорному маркетинговому охвату конвертация большего количества потенциальных клиентов никогда не была проще. Основные возможности • Интеллектуальный набор номера и приоритезация потенциальных клиентов • Сценарии продаж и управляемые продажи • Отслеживание входящих звонков и IVR • Сбор потенциальных клиентов и интеграция источников потенциальных клиентов • Автоматизированная обработка текстовых сообщений и электронной почты • Табло в реальном времени, информационные панели вызовов, информационные панели эффективности Преимущества • Целенаправленный успех клиентов и Специалист по внедрению, закрепленный за вашей учетной записью. • Увеличьте скорость контакта, охватите потенциальных клиентов за считанные секунды. • Многоканальная маркетинговая поддержка, включая текстовые сообщения, электронную почту и телефонные звонки. • Настройте решение для нескольких каналов продаж. • Предприятие располагает ресурсами разработки для лучших в своем классе интеграций.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — это облачное программное обеспечение контакт-центра для больших объемов продаж и обслуживания клиентов. Клиенты варьируются от малого и среднего бизнеса до крупных корпоративных клиентов. Другие основные отрасли-клиенты включают; СМИ, службы безопасности, энергетика, телекоммуникации, финансовые услуги, исследования рынка и сбор средств. Наши интеллектуальные инструменты позволяют вам максимизировать эффективность звонков и продавать больше. LeadDesk можно использовать автономно или интегрировать с CRM-системами. Наши клиенты повышают производительность агентов благодаря высокоэффективной обработке вызовов, бесперебойному подключению VoIP/GSM/PBX, интегрированным спискам контактов, управлению данными контактов, а также расширенному мониторингу и отчетности. LeadDesk основан на облаке и имеет широкие возможности масштабирования. Торговые организации выбирают LeadDesk, потому что они чаще закрываются, не имеют простоев, не требуют начальных затрат и имеют более низкие эксплуатационные расходы.
Convolo AI
convolo.ai
Коммуникационные инструменты, предназначенные для увеличения продаж. Повышайте рентабельность инвестиций во входящие и исходящие кампании. Входящие: звоните каждому новому лиду в течение 1 минуты. Исходящие: привлекайте больше потенциальных клиентов с помощью своих кампаний по обзвону.
TCN
tcn.com
Непревзойденная производительность и омниканальный охват. TCN Оператор представляет собой набор всех лучших инструментов колл-центра, которые легко интегрированы. Благодаря тому, что TCN не обещает никаких контрактов, облачную платформу можно настроить для удовлетворения всех потребностей вашего колл-центра. Программное обеспечение колл-центров TCN ежегодно поддерживает миллиарды взаимодействий потребителей и агентов. Основанная в 1999 году, компания TCN сочетает глубокое понимание потребностей пользователей колл-центров с доступной моделью доставки, обеспечивая немедленный доступ к надежным решениям колл-центров. TCN позволяет пользователям связываться с клиентами, где бы они ни находились, с помощью самого простого в использовании программного обеспечения колл-центра.
CommPeak
commpeak.com
Откройте для себя возможности CommPeak: вашего идеального облачного коммуникационного решения В CommPeak ставят перед собой задачу произвести революцию в облачных бизнес-коммуникациях, сделав их проще и доступнее, чем когда-либо прежде. Они стремятся предоставить отдельным лицам и компаниям, подобным вашему, продукты и услуги высочайшего качества, которые способствуют успеху. Вот почему CommPeak выделяется как идеальное решение для ваших коммуникационных потребностей: || Решения для облачных контакт-центров, повышающие продажи CommPeak упрощает деловое общение с помощью своих настраиваемых облачных решений для контакт-центров. Независимо от того, сосредоточены ли вы на входящих, исходящих или смешанных колл-центрах, их инновационные инструменты предназначены для удовлетворения ваших уникальных бизнес-потребностей. Используя CommPeak, вы получаете следующие преимущества: * Глобальное покрытие: расширьте свой охват с помощью услуг SIP-терминации от А до Я, включающих 10 региональных коммутаторов, номера для набора внутри страны и местные DID для более чем 75 стран. Наслаждайтесь стабильно высоким качеством звонков. * Безопасность и надежность: работайте уверенно, используя готовые к использованию облачные решения для колл-центров корпоративного класса. Они отдают приоритет безопасности ваших данных благодаря сквозному шифрованию и соблюдению международных стандартов безопасности. Их продукты масштабируемы и надежны, что позволяет вам без стресса обращаться к своим клиентам. * Приверженность высочайшему качеству: воспользуйтесь преимуществами прямых связей с поставщиками услуг первого уровня и настраиваемыми облачными решениями для центров обработки вызовов. Они предлагают собственные запатентованные услуги, которые обеспечивают более быструю и короткую глобальную маршрутизацию, а также специализированную поддержку 24/7/365. || Экономичные глобальные облачные коммуникации Как глобальный поставщик облачных контакт-центров, CommPeak всегда предлагает очень конкурентоспособные цены. Но что действительно отличает нас от других поставщиков облачных услуг VoIP, так это их стремление к вашему успеху: * Индивидуальные решения: CommPeak предлагает индивидуальные и экономичные решения для контакт-центров, адаптированные к вашему бизнесу. Попрощайтесь с хлопотами работы с несколькими поставщиками телекоммуникационных услуг — они предоставляют полный набор облачных услуг для удовлетворения всех ваших коммуникационных потребностей. * Поддержка в режиме реального времени: доступ к круглосуточной службе поддержки в режиме реального времени, 7 дней в неделю, 365 дней в году, призванной обеспечить максимальный успех вашей работы. Они здесь, чтобы помочь вам на каждом этапе пути. * Быстрое развертывание. Благодаря CommPeak вы можете запустить свой контакт-центр всего за два рабочих дня, гарантируя, что вы всегда будете впереди конкурентов. Их модульные решения позволяют компаниям создавать индивидуальные решения на основе ваших уникальных бизнес-моделей. * CommPeak Dialer — оптимизирован для максимальной производительности благодаря автоматизации, аналитике в реальном времени, настройке, подбору ведущих агентов, мониторингу и более чем 50 интеграциям с CRM. * Услуги VoIP. Улучшите свое общение с помощью услуг VoIP: превосходное качество, конкурентоспособные тарифы, глобальное покрытие и круглосуточная поддержка. * Облачная АТС. Оптимизируйте свои операции с помощью облачной АТС: аналитика в реальном времени, управление очередями, быстрая настройка и встроенный программный телефон для эффективной связи. * Номера DID. Улучшите связь с местными номерами DID: быстрая активация, обширные возможности и интуитивно понятный пользовательский портал с подробной аналитикой. * Платформа SMS. Увеличьте эффективность своих SMS-кампаний с помощью удобной платформы: обширная аналитика, персонализация и простая интеграция API для эффективного общения. * LookUp — хватит тратить время и деньги на неверные номера! Получите подробную информацию о любом номере телефона и его действительности через API или их дружественную панель. * Преобразование речи в текст. Высочайшая точность транскрипции благодаря решению на основе машинного обучения, поддерживающему более 75 языков, расширенный поиск по ключевым словам и надежную обработку шума.
DCDial
dcdial.com
Наше облачное решение для контакт-центра помогает компаниям обращаться к миллионам клиентов с помощью интерактивных текстовых и голосовых сообщений. Наше решение с широкими возможностями настройки имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс, который позволяет нашим клиентам быстро и относительно легко разрабатывать и внедрять сложные коммуникационные стратегии. Мы помогаем нашим клиентам повысить производительность, эффективность и прибыльность за счет автоматизации бизнес-процессов: продаж и маркетинга, планирования, объявлений, обработки платежей и многого другого. Базируется в Атланте, штат Джорджия.
Salesfinity
salesfinity.co
ПродажиМгновенно общайтесь с клиентами с помощью параллельного дозвонщика Salesfinity AI. Тратьте меньше времени на прослушивание тональных сигналов и голосовых сообщений и больше времени на общение с потенциальными клиентами. Наш ИИ будет автоматизировать регистрацию звонков, исследование потенциальных клиентов и навигацию по деревьям набора номеров.
Megacall
megacall.uk
Дозвонщик — лучшее решение для любого колл-центра, который не хочет терять драгоценное время на звонки, которые могут быть сочтены тупиковыми или остаться без ответа.
Selmo
selmo.io
Selmo — это облачное программное обеспечение для колл-центров и отделов продаж. Мы помогаем предприятиям увеличивать доходы и улучшать удержание клиентов, внедряя автоматизацию звонков и улучшая процессы продаж. Технология предиктивного набора номера Selmo переводит до 80% рабочего времени агентов с набора номера на разговор и повышает скорость звонков в 3 раза. Помогает в продажах, поддержке клиентов, подборе персонала, опросах и других задачах, требующих большого количества звонков. Идеально подходит для команд из 2 агентов и выше.
Teliqon
teliqon.io
Высокоуровневый сервис в сфере облачной связи: мы предоставляем виртуальные номера DID и SIP-транкинг, создание облачной АТС и другие бизнес-решения. Мы предоставляем широкий спектр первоклассных телекоммуникационных инструментов и услуг для увеличения ваших продаж. Наша исключительная помощь позволяет легко строить и развивать ваш бизнес на всех этапах. Компании могут расширить новые направления общения с клиентами, используя наше решение Cloud PBX. Ваши сотрудники могут работать из любого места и звонить в любой пункт назначения с помощью виртуальных номеров (DID), которые позволяют бизнесу присутствовать в любое время и в любом месте без какого-либо дополнительного оборудования или специальной настройки. Что касается SIP-транкинга, наша обширная сеть прямых и транзитных межсетевых соединений позволяет нашим клиентам одновременно получать гибкие цены и превосходное качество голосовой связи. Безопасное решение для любого типа бизнеса, от малого до большого, требующего безопасной телефонной связи с клиентом в любом регионе или стране.
Voiso
voiso.com
Voiso — это передовое облачное решение для контакт-центра, позволяющее легко запускать, масштабировать и эксплуатировать ваш контакт-центр, одновременно улучшая бизнес-показатели и качество обслуживания клиентов. Полный набор возможностей контакт-центра включает в себя возможности местных звонков, интеллектуальные автодозвонщики, распознавание речи на основе искусственного интеллекта, функции управления агентами, многоканальную поддержку, обнаружение автоответчика и многое другое. Объединив его с готовыми к использованию интеграциями с основными системами CRM и службой поддержки, Voiso помогает масштабировать ваши коммуникации, охватывать клиентов даже в самых регулируемых странах и развивать свой бизнес в глобальном масштабе. Voiso предоставляет всем клиентам круглосуточную поддержку.
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отправлять персонализированные электронные письма, автоматизировать последующие действия и назначать больше встреч. Платформа продаж PersistIQ включает в себя: * Многоканальные последовательности работы с клиентами: электронная почта, звонки, контакты с Linkedin и задачи * Поиск потенциальных клиентов: находите проверенные электронные письма для создания списков потенциальных клиентов * Call Dialer: звоните потенциальным клиентам внутри PersistIQ, используйте местные телефонные номера и сохраняйте вызовы записи * Триггеры автоматизации: запуск информационных кампаний на основе открытий электронной почты, ответов и данных CRM * Расширение Gmail: шаблоны электронной почты, уведомления, кампании и профили потенциальных клиентов внутри Gmail * Аналитика: A/B-тестирование, анализ настроений ответов и отчеты * Команда Совместная работа: общие шаблоны, групповая отчетность и управление пользователями. * Интеграция: Copper, Hubspot, Pipedrive, Salesforce и Zapier. Варианты использования: * Исходящие продажи: находите электронные письма потенциальных клиентов и автоматизируйте персонализированные исходящие кампании в большом масштабе. * Входящие продажи: автоматизируйте последующие действия с помощью входящие лиды позволяют заключить больше сделок * Рекрутинг: обращайтесь к потенциальным кандидатам на работу.
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer — это облачная программа для набора номера с современным, удобным для мобильных устройств пользовательским интерфейсом. С DandyDialer вам не нужно никуда устанавливать какое-либо программное обеспечение. Все, что вам нужно, это учетная запись у провайдера SIP / VoIP-транков, а мы позаботимся обо всем остальном.
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder — компания-разработчик программного обеспечения, которая использует возможности голосовой автоматизации ИИ для повышения качества обслуживания клиентов. Благодаря голосовым помощникам на базе искусственного интеллекта ваш колл-центр сможет совершать качественные звонки, похожие на человеческие, с молниеносной скоростью, автоматически собирая и анализируя данные, чтобы охватить и активировать больше клиентов. AI Rudder помогает колл-центрам сократить расходы за счет автоматизации повторяющихся задач и снижения нагрузки на операторов. Это позволяет агентам сосредоточиться на вещах, которые могут делать только люди. В долгосрочной перспективе AI Rudder стремится переосмыслить будущее делового общения.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree — популярное решение для колл-центров, поддерживающее унифицированные каналы связи. Он имеет широкий набор функций. Он известен своей бесперебойной работой в течение 99,99% времени SLA. Это масштабируемое, надежное, безопасное и многофункциональное решение, которое идеально подходит для всех масштабируемых предприятий и колл-центров. Эксперты DialShree в области VoIP и телефонии внедрили более 900 решений омниканальной связи в более чем 10 отраслях. BPO, KPO, Корпоративные компании, Коллекторские агентства, Предприятия, Компании телемаркетинга, Колл-центры, Банковское дело, Здравоохранение, Электронная коммерция, Автомобильная промышленность, Правительство
Genesys Cloud
genesys.com
Платформе Genesys Cloud CX™ доверяют тысячи малых, средних и крупных предприятий, и она признана во всем мире как ведущее в отрасли облачное решение для центров обработки вызовов и платформа взаимодействия с клиентами (CX). Независимо от того, где начинается или заканчивается общение с клиентом, Genesys Cloud CX меняет качество обслуживания клиентов. Он объединяет аналитические данные между командами, инструментами и взаимодействиями, поэтому у вас есть данные для легкого решения проблем клиентов. Встречайтесь со своими клиентами где угодно, в любое время, по любому каналу, используя набор цифровых каналов. * Автоматизируйте успешные результаты Упростите способы связи с клиентами по разным каналам. Благодаря интеллектуальной автоматизации на протяжении всего пути клиента вы можете использовать полученные данные и знания, чтобы предпринимать правильные действия в нужное время для достижения наилучших результатов. * Масштабные инновации Предоставьте своим сотрудникам и агентам колл-центра необходимую им информацию с помощью инструмента, созданного для повышения вовлеченности, улучшения взаимодействия с клиентами и повышения производительности вашей команды. * Переосмыслите важные события Используйте Genesys Cloud CX как универсальное приложение для облачного центра обработки вызовов и легко расширяйте пакет за счет сотен интегрированных интеграций. Воспользуйтесь всеми преимуществами составной платформы взаимодействия с клиентами со сторонними интеграциями и приложениями, чтобы вы могли связаться с клиентами в любой момент и по любому каналу. Благодаря комплексному набору цифровых возможностей Genesys Cloud CX сотрудники колл-центра и клиенты могут беспрепятственно участвовать в общении по цифровым каналам, таким как чат, электронная почта, текстовые сообщения и социальные сети. Повышайте качество обслуживания клиентов с помощью ботов и прогнозирующего искусственного интеллекта (ИИ) и направляйтесь к оператору колл-центра, когда у клиентов возникают более сложные потребности. Genesys переосмысливает качество обслуживания клиентов с помощью инновационного программного обеспечения для колл-центров. Наш отмеченный наградами продукт Genesys Cloud CX развертывается за считанные дни, он интуитивно понятен в использовании и обновляется каждую неделю. Благодаря панелям мониторинга в реальном времени, простым инструментам управления и аналитике Genesys Cloud CX предоставляет информацию, необходимую для ведения вашего бизнеса. И вы перенесете свой контакт-центр и стратегию взаимодействия с клиентом в завтрашний день — независимо от того, где находятся ваши агенты и какие каналы они обслуживают.
CallFire
callfire.com
CallFire предоставляет простые в использовании решения голосового маркетинга с самообслуживанием тысячам компаний в США и Канаде. Мы специализируемся на оказании помощи местному бизнесу в росте и сохранении доходов с помощью информационно-просветительских услуг, таких как IVR, голосовое вещание и отслеживание вызовов. Помимо обслуживания местного бизнеса, CallFire дает возможность некоммерческим, религиозным группам и другим организациям более эффективно взаимодействовать со своей аудиторией. Штаб-квартира CallFire находится в Санта-Монике, штат Калифорния, а дочерние офисы — в Остине, штат Техас, и в Киеве, Украина.
CallTools.com
calltools.com
Call Tools разработала облачное решение для контакт-центра, предназначенное для увеличения количества контактов и увеличения доходов от продаж. Возможности нашего программного обеспечения включают в себя множество способов связи с клиентами и потенциальными клиентами, а также упрощают мониторинг вашей команды из любого места, где есть подключение к Интернету. Call Tools предоставляет полный набор программного обеспечения для звонков «все-в-одном» с аналитикой в реальном времени, включая исходящий предиктивный дозвон и решение для входящего колл-центра. Никаких телефонов, никакого оборудования, никакого кодирования и никаких загрузок не требуется. Наше решение позволяет нам обслуживать клиентов малого бизнеса и предприятий по всему миру. Инструменты вызова доступны для интеграции со многими существующими CRM, включая Salesforce.com, ZOHO и Microsoft Dynamics. Наша миссия — предоставить компаниям доступное и комплексное решение для всех их потребностей в телемаркетинге. Масштабируйте производительность и предоставляйте услуги корпоративного уровня с помощью нашей надежной облачной платформы.
Dialpad
dialpad.com
Получите бизнес VoIP с DialPad и подключите свою команду с помощью системы облачных телефонов, которая делает бизнес -коммуникации проще и более эффективной. Dialpad-это ведущая интеллектуальная платформа для клиентов, способствующая AI, которая полностью преобразует то, как мир работает вместе, с одним прекрасным рабочим пространством, которое плавно сочетает в себе самый продвинутый контактный центр ИИ, продажи искусственного интеллекта, AI Voice и встречи с ИИ с обменом сообщениями искусственного интеллекта. Более 30 000 инновационных брендов и миллионов людей используют Dialpad, чтобы открыть производительность, сотрудничество и удовлетворенность клиентов с помощью ИИ в режиме реального времени. Клиенты включают WeWork, Uber, Motorola Solutions, Domo и Xero. Инвесторы включают Amasia, Andreessen Horowitz, Felicis Ventures, GV, Iconiq Capital, Salesforce Ventures, Scale Venture Partners, раздел 32, Softbank и Work-Bench.
Five9
five9.com
Интеллектуальная платформа Five9 CX предоставляет комплексный набор решений для взаимодействия с клиентами по выбранным ими каналам, предоставляет менеджерам ценную информацию и информацию о производительности контакт-центра, а также позволяет повысить эффективность вашего бизнеса, обеспечивая более высокие бизнес-результаты и принося радость CX™. Наша облачная, масштабируемая и безопасная платформа включает в себя контакт-центр; омниканальное взаимодействие; Управление вовлеченностью персонала; возможность расширения за счет более чем 1400 партнеров; а также инновационный, практичный искусственный интеллект, автоматизация и аналитика путешествий, встроенные в платформу. Five9 предоставляет возможности людей, технологий и партнеров более чем 2500 организациям по всему миру.
ProspectBoss
prospectboss.com
Управляйте своим бизнесом откуда угодно с помощью мобильного приложения-компаньона ProspectBoss. Развивайте свои продажи, управляя контактами, звонками, электронной почтой, текстовыми сообщениями, задачами и встречами прямо со своего телефона. Используйте сопутствующее приложение ProspectBoss, чтобы: Повышать производительность. Просматривайте предстоящие задачи, встречи и напоминания, связанные с вашими потенциальными клиентами. Оставайтесь на связи: получайте доступ к контактам, заметкам и напоминаниям, даже если вы не в сети. Заключайте больше продаж. Звоните, пишите по электронной почте, отправляйте текстовые сообщения любым контактам в любое время, чтобы всегда быть в курсе событий.
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-протоколу (VoIP). По состоянию на 2020 год консолидированная выручка Vonage составила 1,25 миллиарда долларов. Благодаря серии приобретений, начавшихся в 2013 году, Vonage, ранее являвшаяся поставщиком услуг, ориентированных на потребителя, расширила свое присутствие на рынке B2B. Предложение Vonage включает унифицированные коммуникации, приложения для контакт-центров и коммуникационные API.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo (NASDAQ: ZI) — это платформа для выхода на рынок, которая помогает компаниям находить, приобретать и развивать своих клиентов. ZoomInfo предоставляет точные данные, информацию и технологии в режиме реального времени более чем 35 000 компаниям по всему миру. Компании используют данные и платформу для повышения эффективности, координации команд продаж и маркетинга, а также консолидации стеков технологий. Это признанный лидер в области конфиденциальности данных, обладающий лучшим в отрасли соблюдением GDPR и CCPA, а также многочисленными сертификатами безопасности и конфиденциальности данных. Специализации: платформа GTM, стратегия GTM, аналитика продаж, аналитика разговоров, маркетинговая разведка, взаимодействие с продажами, контактные данные, данные о намерениях, генерация потенциальных клиентов, улучшенный поиск, деловая информация, деловые контакты, маркетинг на основе учетных записей (ABM), точность данных, база данных. гигиена и оркестрация данных.
PhoneBurner
phoneburner.com
Обеспечение миллионов ежемесячных разговоров для более чем 3000 клиентов. Увеличьте процент ответов на вызовы и увеличьте качество живых соединений с помощью единственного дозвонщика с оператором связи уровня 1. Имея 15-летний опыт работы в отделах продаж, мы понимаем, что звонки не увеличивают доход. Разговоры делают. Мощный дозвонщик PhoneBurner сочетает в себе скорость и качество, обеспечивая соединение без задержек, что позволяет торговым представителям вести более содержательные разговоры и получать более положительные результаты. Уменьшите риск появления спам-флагов. Увеличьте количество просмотров в прямом эфире до 4 раз без неловких звуковых сигналов и пауз. Экономьте время с помощью ведущей в отрасли автоматизации рабочих процессов. Будучи вашим партнером, PhoneBurner помогает вам охватить больше контактов, максимизировать ценность потенциальных клиентов и масштабировать передовые методы, которые приносят доход. Звонок. Отправка по электронной почте. SMS. CRM и более 150 интеграций. Каденс. Распределение свинца. Местный идентификатор. Фирменный идентификатор вызывающего абонента. Мониторинг номера. Отчетность и аналитика. Позвоните в коучинг. Это все здесь. Познакомьтесь с самой эффективной платформой дозвона 1-к-1 и быстрее превращайте потенциальных клиентов в доход. Попробуйте бесплатно, без кредитной карты: - Расширенный набор до 80 контактов в час - Уменьшите риск спам-флагов - Увеличьте процент ответов на вызовы - Мгновенные соединения без задержек - Объедините звонки, электронную почту и SMS - Оставьте один клик голосовая почта - Автоматизация регистрации вызовов + обработка пост-звонков - Обучение в режиме реального времени или запись звонков - Мониторинг номеров и исправление пометок - Создавайте графики продаж с помощью нескольких касаний - Интеллектуальное распределение потенциальных клиентов - Доступ к настраиваемым отчетам и аналитике - Партнерство с лидером в 1 Ответственные коммуникации (TM) - к 1. Используйте нашу включенную CRM или интегрируйтесь с Salesforce, Zoho, Hubspot, SugarCRM, monday.com, Zapier и другими или создавайте собственные интеграции через наш API.
smrtPhone
smrtphone.io
Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.
Adversus
adversus.io
Adversus — это программа для автоматического набора исходящих звонков, которая помогает оптимизировать исходящие вызовы, автоматизировать ручные процессы и предоставляет ценную информацию. Adversus позволяет вам настроить стратегию набора номера с помощью множества функций. Выбирайте между интеллектуальным, прогрессивным или ручным набором номера или комбинируйте их! Облегчите повседневную деятельность менеджеров и сотрудников с помощью инструментов Adversus для улучшения рабочих процессов и оптимизации времени.
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer — это мощное и комплексное решение для исходящих звонков, предназначенное для повышения эффективности и производительности бизнеса. Благодаря таким функциям, как многоканальный набор номера, запись и переадресация вызовов, IVR и настраиваемые сценарии агентов, BatchDialer дает возможность командам по продажам, маркетингу и BPO эффективно охватить целевую аудиторию и достичь своих целей. Уникальные предложения BatchDialer, такие как мониторинг репутации телефонных номеров, режим быстрого набора номера, просмотр подробной информации об объекте недвижимости и включенные телефонные номера, обеспечивают предприятиям конкурентное преимущество. Упрощая управление кампаниями, обеспечивая соблюдение нормативных требований и предоставляя ценную информацию и инструменты, BatchDialer позволяет предприятиям оптимизировать свои телекоммуникационные усилия, максимизировать производительность и устанавливать значимые связи с клиентами.
Aloware
aloware.com
Aloware — это омниканальная облачная телефонная система и платформа взаимодействия с клиентами, разработанная специально для малого и среднего бизнеса (SMB). Одной из ключевых особенностей Aloware является его интеграция с различными CRM, такими как HubSpot, Pipedrive, Zoho и многими другими, а также с каналами связи, включая телефонные звонки VoIP, обмен текстовыми сообщениями SMS и электронную почту. Это позволяет малым и средним предприятиям управлять всеми разговорами с клиентами с единой панели управления, упрощая отслеживание взаимодействий, расстановку приоритетов для потенциальных клиентов и обращений в службу поддержки, а также обеспечивая своевременные последующие действия для групп продаж и поддержки. Aloware также может похвастаться своим TCPA-совместимым Power Dialer, который помогает агентам максимально повысить производительность вызовов, не опасаясь случайного набора номеров DNC или быть помеченными как «мошенники». Последним дополнением к списку конкурентных функций Aloware является собственный встроенный в приложение чат-бот с искусственным интеллектом AlohaBot, который не требует интеграции сторонних приложений, что делает его более плавным, быстрым и самым передовым на рынке. В сочетании с легендарным Sequence+, который позволяет предприятиям автоматизировать рабочие процессы и запускать такие действия, как SMS/MMS, звонки и кампании по электронной почте, Alowware снабжает предприятия малого и среднего бизнеса универсальным коммуникационным инструментом, позволяющим получить максимальное преимущество в своих отраслях.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 160 международным номерам, повысьте эффективность звонков до 87 % и сэкономьте время своей команды для того, что действительно важно — повышения удовлетворенности клиентов. Совершайте и принимайте звонки напрямую с помощью функции Click-to-Call CloudTalk. Устраните повторяющиеся задачи и автоматизируйте рабочие процессы. Синхронизируйте контактные данные, прошлые взаимодействия, записи разговоров и SMS в обеих системах с помощью простой двусторонней синхронизации. Настройте свою настройку и качество обслуживания клиентов с помощью более чем 35 интеграций. Выберите способ регистрации входящих, исходящих и пропущенных вызовов с помощью расширенных функций регистрации вызовов. Записывайте важную информацию непосредственно в свою CRM в конце каждого звонка с помощью функции транскрипции речи в текст. Получите полный обзор взаимодействий, синхронизировав SMS-сообщения, отправленные из CloudTalk, в вашу учетную запись CRM, гарантируя, что при закрытии сделок не будет упущена важная информация. Узнайте, как CloudTalk может предоставить вам беспрецедентный контроль над качеством обслуживания ваших клиентов и начать соответствовать их ожиданиям уже сегодня. Запланируйте демонстрацию с одним из наших специалистов сегодня!
NeoDove
neodove.com
Единственный телефонный номеронабиратель и CRM, который вам когда-либо понадобится. Полнофункциональная CRM-система для звонков и телефонных звонков для повышения производительности и увеличения продаж.
Kixie
kixie.com
Kixie — это платформа для взаимодействия с продавцами, которая повышает эффективность работы отдела продаж с помощью сверхнадежных, легко автоматизированных звонков и текстовых сообщений для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho и других ведущих CRM. Звоните или отправляйте текстовые сообщения на номера из вашей CRM (или любой веб-страницы в Google Chrome) одним щелчком мыши, при этом каждое взаимодействие автоматически записывается в вашу CRM. Расширение Kixie PowerCall Chrome позволяет отделам продаж и другим отделам, работающим с клиентами, повысить производительность с помощью набора расширенных функций звонков и текстовых сообщений. Kixie автоматически распознает номера телефонов на любой веб-странице, которую вы посещаете в Chrome, и размещает кнопку вызова рядом с каждым номером для набора номера одним щелчком мыши. Звонки, текстовые сообщения, распоряжения и действия автоматически регистрируются в вашей CRM, что практически устраняет необходимость в утомительном ручном ведении учета, которое замедляет работу продавцов в их повседневной деятельности. Особенности включают в себя: • PowerDial через списки контактов автоматически. Повысьте производительность в десять раз, набирая до 10 номеров одновременно с помощью многоканального PowerDialer • Расширенная функция локального присутствия на основе искусственного интеллекта позволяет пользователям звонить с номера с тем же кодом города, что и у человека, которому они звонят.
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse предоставляет услуги бизнес-коммуникаций и программные решения для продаж, которые помогают компаниям в области ускорения продаж, привлечения потенциальных клиентов, контакт-центра, IntelliBlast и службы автоответчиков. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и продавать больше!
Convoso
convoso.com
Convoso — лидер CCaaS в области программного обеспечения контакт-центров для команд продаж и привлечения потенциальных клиентов. С 2006 года Convoso постоянно внедряет инновации в свои облачные решения для дозвона, чтобы стимулировать рост числа клиентов, одновременно обеспечивая соблюдение нормативных требований. Его омниканальные возможности включают в себя интерактивный инструмент искусственного интеллекта Voso.ai для дальнейшего масштабирования продаж и доходов. Клиенты обычно значительно увеличивают количество контактов (до 4 раз), когда переходят на Convoso. Решение предоставляет мощный набор инструментов и стратегий интеллектуального набора номера для увеличения количества разговоров. Популярные функции включают в себя: – DX5 Dialer Engine ускоряет работу и увеличивает объем вызовов. – ClearCallerID отслеживает заблокированные и помечает DID, чтобы заменить их до того, как они повлияют на ключевые показатели эффективности. – Быстрое и точное обнаружение голосовой почты – Диалоговый искусственный интеллект Voso.ai, который увеличивает продажи – Автоматическая очистка списка номеров «Не звонить» – Настраиваемые подробные отчеты и аналитика в режиме реального времени. – Широкие возможности настройки для повышения производительности – Расширенные фильтры потенциальных клиентов и маршрутизация на основе навыков. – Омниканальный охват, включая диалоговый искусственный интеллект – Автоматизация управления лидами – Динамические сценарии для ускорения обучения, соблюдения требований соответствия и поддержания агента на курсе конверсии. Решение Convoso включает в себя расширенный интеллектуальный дозвонщик, а также режимы мощности, предварительного просмотра и прогрессивного набора номера для удовлетворения потребностей списков и кампаний. Компания является ценным лидером и технологическим партнером в области привлечения потенциальных клиентов и исходящих продаж. Клиентам могут нравиться мощность и настраиваемость платформы, новые рекорды, которые они устанавливают в продажах и конверсиях, но они постоянно говорят о поддержке, которую они получают от адаптации до технической поддержки и успеха клиентов. Отмеченную наградами команду поддержки клиентов Convoso постоянно хвалят за ее стремление помочь предприятиям добиться максимально возможной рентабельности инвестиций в результате партнерства с Convoso. Это опыт Convoso.
Nooks
nooks.ai
Nooks — это виртуальный дозвонщик и виртуальный торговый зал на базе искусственного интеллекта, который помогает командам SDR в 5 раз увеличить качество общения и повысить производительность.
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