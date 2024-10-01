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Программное обеспечение для автоматического дозвона - Самые популярные приложения - Мальдивы
Программное обеспечение автоматического дозвона работает путем набора телефонных номеров, взятых из списка, и установления соединения либо с живым агентом, либо с помощью заранее записанного сообщения. Эта технология исключает необходимость ручного набора отдельных номеров, позволяя представителям сосредоточиться на совершенствовании содержания и доставке своих сообщений. Автодозвонщики находят применение в различных секторах, таких как продажи, здравоохранение, образование и гостиничный бизнес. Реализация программного обеспечения автоматического дозвона обычно включает в себя компьютер, голосовой модем и активную телефонную линию, хотя также доступны облачные альтернативы. В то время как некоторые решения требуют от предприятий самостоятельно приобретать необходимое оборудование и управлять им, другие включают аппаратный хостинг в пакет своих продуктов или предлагают его через дополнительную подписку. Необходимое оборудование не всегда конкретное, поскольку приложение может работать на компьютере или мобильном телефоне.
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ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Five9
five9.com
Интеллектуальная платформа Five9 CX предоставляет комплексный набор решений для взаимодействия с клиентами по выбранным ими каналам, предоставляет менеджерам ценную информацию и информацию о производительности контакт-центра, а также позволяет повысить эффективность вашего бизнеса, обеспечивая более...
Dialpad
dialpad.com
Получите бизнес-VoIP с помощью Dialpad и подключите свою команду к облачной телефонной системе, которая сделает деловое общение проще и эффективнее. Dialpad — это ведущая платформа анализа клиентов на базе искусственного интеллекта, которая полностью меняет то, как работает весь мир, с помощью одно...
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
Adversus
adversus.io
Adversus — это программа для автоматического набора исходящих звонков, которая помогает оптимизировать исходящие вызовы, автоматизировать ручные процессы и предоставляет ценную информацию. Adversus позволяет вам настроить стратегию набора номера с помощью множества функций. Выбирайте между интеллект...
PhoneBurner
phoneburner.com
Обеспечение миллионов ежемесячных разговоров для более чем 3000 клиентов. Увеличьте процент ответов на вызовы и увеличьте качество живых соединений с помощью единственного дозвонщика с оператором связи уровня 1. Имея 15-летний опыт работы в отделах продаж, мы понимаем, что звонки не увеличивают дохо...
smrtPhone
smrtphone.io
Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.
Cloudtalk
cloudtalk.com
Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 1...
CallTools.com
calltools.com
Call Tools разработала облачное решение для контакт-центра, предназначенное для увеличения количества контактов и увеличения доходов от продаж. Возможности нашего программного обеспечения включают в себя множество способов связи с клиентами и потенциальными клиентами, а также упрощают мониторинг ваш...
Voiso
voiso.com
Voiso — это передовое облачное решение для контакт-центра, позволяющее легко запускать, масштабировать и эксплуатировать ваш контакт-центр, одновременно улучшая бизнес-показатели и качество обслуживания клиентов. Полный набор возможностей контакт-центра включает в себя возможности местных звонков, и...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — это облачное программное обеспечение контакт-центра для больших объемов продаж и обслуживания клиентов. Клиенты варьируются от малого и среднего бизнеса до крупных корпоративных клиентов. Другие основные отрасли-клиенты включают; СМИ, службы безопасности, энергетика, телекоммуникации, фин...
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer — это мощное и комплексное решение для исходящих звонков, предназначенное для повышения эффективности и производительности бизнеса. Благодаря таким функциям, как многоканальный набор номера, запись и переадресация вызовов, IVR и настраиваемые сценарии агентов, BatchDialer дает возможност...
Squaretalk
squaretalk.com
Расширьте возможности своего бизнеса и проложите путь к оптимизации коммуникаций с помощью Squaretalk, глобальной интерактивной платформы делового общения. Создание интеллектуальной, унифицированной платформы для наших клиентов — цель каждого члена нашей команды, и хотя Squaretalk обеспечивает вза...
TCN
tcn.com
Непревзойденная производительность и омниканальный охват. TCN Оператор представляет собой набор всех лучших инструментов колл-центра, которые легко интегрированы. Благодаря тому, что TCN не обещает никаких контрактов, облачную платформу можно настроить для удовлетворения всех потребностей вашего кол...
Convoso
convoso.com
Convoso — лидер CCaaS в области программного обеспечения контакт-центров для команд продаж и привлечения потенциальных клиентов. С 2006 года Convoso постоянно внедряет инновации в свои облачные решения для дозвона, чтобы стимулировать рост числа клиентов, одновременно обеспечивая соблюдение норматив...
ProspectBoss
prospectboss.com
Управляйте своим бизнесом откуда угодно с помощью мобильного приложения-компаньона ProspectBoss. Развивайте свои продажи, управляя контактами, звонками, электронной почтой, текстовыми сообщениями, задачами и встречами прямо со своего телефона. Используйте сопутствующее приложение ProspectBoss, чтобы...
Aloware
aloware.com
Aloware — это омниканальная облачная телефонная система и платформа взаимодействия с клиентами, разработанная специально для малого и среднего бизнеса (SMB). Одной из ключевых особенностей Aloware является его интеграция с различными CRM, такими как HubSpot, Pipedrive, Zoho и многими другими, а так...
CallFire
callfire.com
CallFire предоставляет простые в использовании решения голосового маркетинга с самообслуживанием тысячам компаний в США и Канаде. Мы специализируемся на оказании помощи местному бизнесу в росте и сохранении доходов с помощью информационно-просветительских услуг, таких как IVR, голосовое вещание и от...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформе Genesys Cloud CX™ доверяют тысячи малых, средних и крупных предприятий, и она признана во всем мире как ведущее в отрасли облачное решение для центров обработки вызовов и платформа взаимодействия с клиентами (CX). Независимо от того, где начинается или заканчивается общение с клиентом, Gen...
Kixie
kixie.com
Kixie — это платформа для взаимодействия с продавцами, которая повышает эффективность работы отдела продаж с помощью сверхнадежных, легко автоматизированных звонков и текстовых сообщений для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho и других ведущих CRM. Звоните или отправляйте текстовые сообщения на ном...
NeoDove
neodove.com
Единственный телефонный номеронабиратель и CRM, который вам когда-либо понадобится. Полнофункциональная CRM-система для звонков и телефонных звонков для повышения производительности и увеличения продаж.
Selmo
selmo.io
Selmo — это облачное программное обеспечение для колл-центров и отделов продаж. Мы помогаем предприятиям увеличивать доходы и улучшать удержание клиентов, внедряя автоматизацию звонков и улучшая процессы продаж. Технология предиктивного набора номера Selmo переводит до 80% рабочего времени агентов с...
Convolo AI
convolo.ai
Коммуникационные инструменты, предназначенные для увеличения продаж. Повышайте рентабельность инвестиций во входящие и исходящие кампании. Входящие: звоните каждому новому лиду в течение 1 минуты. Исходящие: привлекайте больше потенциальных клиентов с помощью своих кампаний по обзвону.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin — это передовое программное обеспечение для коммуникаций в сфере продаж и мощный дозвонщик. Их платформа и мощный дозвонщик реализуют ваши сценарии во всех точках взаимодействия, помогая вам привлекать в 3 раза больше потенциальных клиентов и клиентов за меньшее время, заключать больше сде...
CommPeak
commpeak.com
Откройте для себя возможности CommPeak: вашего идеального облачного коммуникационного решения В CommPeak ставят перед собой задачу произвести революцию в облачных бизнес-коммуникациях, сделав их проще и доступнее, чем когда-либо прежде. Они стремятся предоставить отдельным лицам и компаниям, подобн...
Nooks
nooks.ai
Nooks — это виртуальный дозвонщик и виртуальный торговый зал на базе искусственного интеллекта, который помогает командам SDR в 5 раз увеличить качество общения и повысить производительность.
DCDial
dcdial.com
Наше облачное решение для контакт-центра помогает компаниям обращаться к миллионам клиентов с помощью интерактивных текстовых и голосовых сообщений. Наше решение с широкими возможностями настройки имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс, который позволяет нашим клиентам быстро и относительно л...
TalkChief
talkchief.io
Talkchief — это идеальное решение для всех коммуникационных потребностей вашей команды. С помощью Talkchief вы можете легко управлять всеми чатами, видеозвонками и обменом файлами вашей команды — и все это на одной мощной и интуитивно понятной платформе. Независимо от того, работаете ли вы над проек...
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse предоставляет услуги бизнес-коммуникаций и программные решения для продаж, которые помогают компаниям в области ускорения продаж, привлечения потенциальных клиентов, контакт-центра, IntelliBlast и службы автоответчиков. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и продавать больше!
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отп...
FreJun
frejun.com
FreJun — это платформа облачной телефонии, которая автоматизирует ваши деловые звонки. Пользователи могут совершать исходящие деловые звонки, используя уникальный виртуальный номер, и принимать входящие звонки на тот же номер. Звонки, сделанные через виртуальные номера, можно записывать и интегриров...
ClickPoint
clickpointsoftware.com
Программное обеспечение ClickPoint LeadManager — это веб-решение для вовлечения продаж и управления потенциальными клиентами, которое помогает продавцам связываться и закрывать больше потенциальных клиентов за меньшее время. Продавцы превосходят свою норму, привлекая на 40–60% больше потенциальных к...
Salesfinity
salesfinity.co
ПродажиМгновенно общайтесь с клиентами с помощью параллельного дозвонщика Salesfinity AI. Тратьте меньше времени на прослушивание тональных сигналов и голосовых сообщений и больше времени на общение с потенциальными клиентами. Наш ИИ будет автоматизировать регистрацию звонков, исследование потенциал...
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer — это облачная программа для набора номера с современным, удобным для мобильных устройств пользовательским интерфейсом. С DandyDialer вам не нужно никуда устанавливать какое-либо программное обеспечение. Все, что вам нужно, это учетная запись у провайдера SIP / VoIP-транков, а мы позабот...
Megacall
megacall.uk
Дозвонщик — лучшее решение для любого колл-центра, который не хочет терять драгоценное время на звонки, которые могут быть сочтены тупиковыми или остаться без ответа.
DialShree
webrtc.elisiontec.com
DialShree — популярное решение для колл-центров, поддерживающее унифицированные каналы связи. Он имеет широкий набор функций. Он известен своей бесперебойной работой в течение 99,99% времени SLA. Это масштабируемое, надежное, безопасное и многофункциональное решение, которое идеально подходит для вс...
Teliqon
teliqon.io
Высокоуровневый сервис в сфере облачной связи: мы предоставляем виртуальные номера DID и SIP-транкинг, создание облачной АТС и другие бизнес-решения. Мы предоставляем широкий спектр первоклассных телекоммуникационных инструментов и услуг для увеличения ваших продаж. Наша исключительная помощь позвол...
AI Rudder
airudder.com
AI Rudder — компания-разработчик программного обеспечения, которая использует возможности голосовой автоматизации ИИ для повышения качества обслуживания клиентов. Благодаря голосовым помощникам на базе искусственного интеллекта ваш колл-центр сможет совершать качественные звонки, похожие на человече...