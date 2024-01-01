Магазин приложений для веб-приложений
Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.
Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows, Linux. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.
Программное обеспечение для автоматического дозвона - Самые популярные приложения - Бермудские о-ва
Программное обеспечение автоматического дозвона работает путем набора телефонных номеров, взятых из списка, и установления соединения либо с живым агентом, либо с помощью заранее записанного сообщения. Эта технология исключает необходимость ручного набора отдельных номеров, позволяя представителям сосредоточиться на совершенствовании содержания и доставке своих сообщений. Автодозвонщики находят применение в различных секторах, таких как продажи, здравоохранение, образование и гостиничный бизнес. Реализация программного обеспечения автоматического дозвона обычно включает в себя компьютер, голосовой модем и активную телефонную линию, хотя также доступны облачные альтернативы. В то время как некоторые решения требуют от предприятий самостоятельно приобретать необходимое оборудование и управлять им, другие включают аппаратный хостинг в пакет своих продуктов или предлагают его через дополнительную подписку. Необходимое оборудование не всегда конкретное, поскольку приложение может работать на компьютере или мобильном телефоне.
Отправить новое приложение
Five9
five9.com
Интеллектуальная платформа Five9 CX предоставляет комплексный набор решений для взаимодействия с клиентами по выбранным ими каналам, предоставляет менеджерам ценную информацию и информацию о производительности контакт-центра, а также позволяет повысить эффективность вашего бизнеса, обеспечивая более...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo SalesOS — это современная платформа выхода на рынок для B2B-компаний. У нас самая большая, самая точная и наиболее часто обновляемая база данных, содержащая аналитическую информацию и данные о покупательских намерениях о компаниях и контактах. Мы накладываем дополнительные инструменты на эт...
Dialpad
dialpad.com
Получите бизнес-VoIP с помощью Dialpad и подключите свою команду к облачной телефонной системе, которая сделает деловое общение проще и эффективнее. Попробуйте бесплатно!
Adversus
adversus.io
Adversus — это программа автоматического набора исходящих звонков, которая помогает оптимизировать исходящие вызовы, автоматизировать ручные процессы и предоставляет ценную информацию. Adversus позволяет вам настроить стратегию набора номера с помощью множества функций. Выбирайте между интеллектуаль...
Vonage
vonage.com
Vonage (официальное название Vonage Holdings Corp.) — американский публичный поставщик облачных коммуникаций для бизнеса. Компания со штаб-квартирой в Холмдел-Тауншип, штат Нью-Джерси, была основана в 2001 году как поставщик бытовых телекоммуникационных услуг на основе голосовой связи по интернет-пр...
PhoneBurner
phoneburner.com
Обеспечение миллионов ежемесячных разговоров для более чем 3000 клиентов. Увеличьте процент ответов на вызовы и увеличьте качество живых соединений с помощью единственного дозвонщика с оператором связи уровня 1. Имея 15-летний опыт работы в отделах продаж, мы понимаем, что звонки не увеличивают дохо...
smrtPhone
smrtphone.io
Самая умная облачная телефонная система и мощный дозвонщик. smrtPhone — это универсальная коммуникационная платформа для бизнеса, ориентированного на продажи. Голос, текст, мощный набор номера, управление потенциальными клиентами — все это легко синхронизируется с вашей системой CRM.
CallTools.com
calltools.com
Не соглашайтесь ни на что меньшее, чем изысканность. На этом этапе игры увеличенная громкость звонков от предиктивного дозвона должна быть само собой разумеющейся. Ваше время также заслуживает уважения. Решение для интеллектуального набора номера CallTools.com было создано владельцами бизнеса для вл...
Cloudtalk
cloudtalk.com
Сделайте CX своим самым большим преимуществом с помощью программного обеспечения для бизнес-звонков CloudTalk. Звоните напрямую с помощью CloudTalk, получайте доступ ко всем данным клиентов и автоматизируйте задачи. Откройте для себя будущее деловых звонков с CloudTalk. Получите доступ к более чем 1...
Voiso
voiso.com
Voiso — это передовое облачное решение для контакт-центра, позволяющее легко запускать, масштабировать и эксплуатировать ваш контакт-центр, одновременно улучшая бизнес-показатели и качество обслуживания клиентов. Полный набор возможностей контакт-центра включает в себя возможности местных звонков, и...
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk — это облачное программное обеспечение контакт-центра для больших объемов продаж и обслуживания клиентов. Клиенты варьируются от малого и среднего бизнеса до крупных корпоративных клиентов. Другие основные отрасли-клиенты включают; СМИ, службы безопасности, энергетика, телекоммуникации, фин...
BatchDialer
batchdialer.com
BatchDialer — это мощное и комплексное решение для исходящих звонков, предназначенное для повышения эффективности и производительности бизнеса. Благодаря таким функциям, как многоканальный набор номера, запись и переадресация вызовов, IVR и настраиваемые сценарии агентов, BatchDialer дает возможност...
Squaretalk
squaretalk.com
Расширьте возможности своего бизнеса и проложите путь к оптимизации коммуникаций с помощью Squaretalk, глобальной интерактивной платформы делового общения. Создание интеллектуальной, унифицированной платформы для наших клиентов — цель каждого члена нашей команды, и хотя Squaretalk обеспечивает взаим...
CallFire
callfire.com
CallFire предоставляет простые в использовании решения голосового маркетинга с самообслуживанием тысячам компаний в США и Канаде. Мы специализируемся на оказании помощи местному бизнесу в росте и сохранении доходов с помощью информационно-просветительских услуг, таких как IVR, голосовое вещание и от...
TCN
tcn.com
Непревзойденная производительность и омниканальный охват. TCN Оператор представляет собой набор всех лучших инструментов колл-центра, которые легко интегрированы. Благодаря тому, что TCN не обещает никаких контрактов, облачную платформу можно настроить для удовлетворения всех потребностей вашего кол...
Convoso
convoso.com
Универсальная платформа контакт-центра Convoso №1 «все в одном» быстрее генерирует и конвертирует потенциальных клиентов, используя несколько каналов связи. Облачное решение предлагает несколько режимов набора номера (предиктивный/мощный/предварительный просмотр), а также двустороннюю отправку текст...
Aloware
aloware.com
Aloware — это омниканальная облачная телефонная система и платформа взаимодействия с клиентами, разработанная специально для малого и среднего бизнеса (SMB). Одной из ключевых особенностей Aloware является его интеграция с различными CRM, такими как HubSpot, Pipedrive, Zoho и многими другими, а так...
Genesys Cloud
genesys.com
Платформе Genesys Cloud CX™ доверяют тысячи малых, средних и крупных предприятий, и она признана во всем мире как ведущее в отрасли облачное решение для центров обработки вызовов и платформа взаимодействия с клиентами (CX). Независимо от того, где начинается или заканчивается общение с клиентом, Gen...
ProspectBoss
prospectboss.com
Управляйте своим бизнесом откуда угодно с помощью мобильного приложения-компаньона ProspectBoss. Развивайте свои продажи, управляя контактами, звонками, электронной почтой, текстовыми сообщениями, задачами и встречами прямо со своего телефона. Используйте сопутствующее приложение ProspectBoss, чтобы...
NeoDove
neodove.com
Единственный телефонный номеронабиратель и CRM, который вам когда-либо понадобится. Полнофункциональная CRM-система для звонков и телефонных звонков для повышения производительности и увеличения продаж.
Convolo AI
convolo.ai
Коммуникационные инструменты, предназначенные для увеличения продаж. Повышайте рентабельность инвестиций во входящие и исходящие кампании. Входящие: звоните каждому новому лиду в течение 1 минуты. Исходящие: привлекайте больше потенциальных клиентов с помощью своих кампаний по обзвону.
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin — это передовое программное обеспечение для коммуникаций в сфере продаж и мощный дозвонщик. Их платформа и мощный дозвонщик реализуют ваши сценарии во всех точках взаимодействия, помогая вам привлекать в 3 раза больше потенциальных клиентов и клиентов за меньшее время, заключать больше сде...
Nooks
nooks.ai
Nooks — это виртуальный дозвонщик и виртуальный торговый зал на базе искусственного интеллекта, который помогает командам SDR в 5 раз увеличить качество общения и повысить производительность.
Kixie
kixie.com
Kixie — это платформа для взаимодействия с продавцами, которая повышает эффективность работы отдела продаж с помощью сверхнадежных, легко автоматизированных звонков и текстовых сообщений для HubSpot, Salesforce, Pipedrive, Zoho и других ведущих CRM. Звоните или отправляйте текстовые сообщения на ном...
DCDial
dcdial.com
Наше облачное решение для контакт-центра помогает компаниям обращаться к миллионам клиентов с помощью интерактивных текстовых и голосовых сообщений. Наше решение с широкими возможностями настройки имеет интуитивно понятный и удобный интерфейс, который позволяет нашим клиентам быстро и относительно л...
Intelliverse
intelliverse.com
Intelliverse предоставляет услуги бизнес-коммуникаций и программные решения для продаж, которые помогают компаниям в области ускорения продаж, привлечения потенциальных клиентов, контакт-центра, IntelliBlast и службы автоответчиков. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше и продавать больше!
TalkChief
talkchief.io
Talkchief — это идеальное решение для всех коммуникационных потребностей вашей команды. С помощью Talkchief вы можете легко управлять всеми чатами, видеозвонками и обменом файлами вашей команды — и все это на одной мощной и интуитивно понятной платформе. Независимо от того, работаете ли вы над проек...
CommPeak
commpeak.com
Откройте для себя возможности CommPeak: вашего идеального облачного коммуникационного решения. В CommPeak мы ставим перед собой задачу произвести революцию в облачных бизнес-коммуникациях, сделав их проще и доступнее, чем когда-либо прежде. Мы стремимся предоставить частным лицам и компаниям, подобн...
Selmo
selmo.io
Selmo — это облачное программное обеспечение для колл-центров и отделов продаж. Мы помогаем предприятиям увеличивать доходы и улучшать удержание клиентов, внедряя автоматизацию звонков и улучшая процессы продаж. Технология предиктивного набора номера Selmo переводит до 80% рабочего времени агентов с...
PersistIQ
persistiq.com
PersistIQ — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая автоматизирует поиск потенциальных клиентов, работу с электронной почтой, звонки, выполнение задач и продажи в социальных сетях. Тысячи отделов продаж используют PersistIQ, чтобы находить электронные письма потенциальных клиентов, отп...
ClickPoint
clickpointsoftware.com
Программное обеспечение ClickPoint LeadManager — это веб-решение для вовлечения продаж и управления потенциальными клиентами, которое помогает продавцам связываться и закрывать больше потенциальных клиентов за меньшее время. Продавцы превосходят свою норму, привлекая на 40–60% больше потенциальных к...
Salesfinity
salesfinity.co
ПродажиМгновенно общайтесь с клиентами с помощью параллельного дозвонщика Salesfinity AI. Тратьте меньше времени на прослушивание тональных сигналов и голосовых сообщений и больше времени на общение с потенциальными клиентами. Наш ИИ будет автоматизировать регистрацию звонков, исследование потенциал...
DandyDialer
dandydialer.com
DandyDialer — это облачная программа для набора номера с современным, удобным для мобильных устройств пользовательским интерфейсом. С DandyDialer вам не нужно никуда устанавливать какое-либо программное обеспечение. Все, что вам нужно, это учетная запись у провайдера SIP / VoIP-транков, а мы позабот...
Teliqon
teliqon.io
Высокоуровневый сервис в сфере облачной связи: мы предоставляем виртуальные номера DID и SIP-транкинг, создание облачной АТС и другие бизнес-решения. Мы предоставляем широкий спектр первоклассных телекоммуникационных инструментов и услуг для увеличения ваших продаж. Наша исключительная помощь позвол...
FreJun
frejun.com
FreJun — это платформа облачной телефонии, которая автоматизирует ваши деловые звонки. Пользователи могут совершать исходящие деловые звонки, используя уникальный виртуальный номер, и принимать входящие звонки на тот же номер. Звонки, сделанные через виртуальные номера, можно записывать и интегриров...
Megacall
megacall.uk
Дозвонщик — лучшее решение для любого колл-центра, который не хочет терять драгоценное время на звонки, которые могут быть сочтены тупиковыми или остаться без ответа.