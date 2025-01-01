Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для визуализации дополненной реальности (AR)
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для визуализации дополненной реальности (AR) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для визуализации дополненной реальности (AR) позволяет компаниям создавать захватывающий опыт для потребителей, позволяя им динамично взаимодействовать с продуктами. С помощью этих платформ пользователи могут загружать 3D-контент, точно настраивать его масштаб, цвета и включать дополнительные детали, и все это направлено на обеспечение оптимального пользовательского опыта. Основная цель таких продуктов — предложить потребителям возможность представить продукты, органично интегрированные в их повседневную жизнь, начиная от одежды и мебели и заканчивая различными предметами личного и делового назначения. Решения для визуализации AR легко интегрируются с комплектами разработки программного обеспечения AR (SDK), позволяя разработчикам адаптировать возможности AR к своей целевой аудитории. Эти платформы часто оснащены функциями отчетности и аналитики, позволяющими организациям получить представление о взаимодействии потребителей с их предложениями. Важно отметить, что программное обеспечение для визуализации AR отличается от своего аналога для VR, которое предназначено для инженеров и дизайнеров, стремящихся визуализировать данные в виртуальных средах.

Отправить новое приложение


Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Sketchfab — платформа для публикации и обмена 3D и AR контентом, позволяющая интегрировать модели в проекты и сотрудничать с другими пользователями.

Dopple.ai

Dopple.ai

dopple.ai

Dopple.ai позволяет визуализировать продукты в 3D, улучшая цифровой процесс покупки и интегрируясь с другими программами для удобства пользователей.

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks — платформа для создания, управления и публикации дополненной реальности (AR) без необходимости в обширном техническом опыте.

Yulio

Yulio

yulio.com

Yulio — это платформа VR для архитекторов и дизайнеров, позволяющая создавать и просматривать 3D-рендеры в виртуальной реальности.

Blippbuilder

Blippbuilder

blippar.com

Blippbuilder - это инструмент для создания и публикации контента дополненной реальности, позволяющий добавлять интерактивность к печатным материалам.

CareAR

CareAR

carear.com

CareAR — это приложение для удаленной поддержки с использованием AR, обеспечивающее эффективное решение проблем и улучшение обслуживания клиентов.

Moderlry

Moderlry

modelry.ai

Modelry — платформа для 3D-визуализации продуктов, позволяющая создавать визуальные материалы и AR-опыты для электронной коммерции.

Cylindo

Cylindo

cylindo.com

Cylindo — платформа для визуализации мебели, позволяющая пользователям создавать интерактивные 3D-демонстрации и планировать интерьер с помощью реалистичных моделей.

LEVAR

LEVAR

levar.io

LEVAR позволяет создавать и распространять 3D и дополненные реальностью модели продуктов для интернет-магазинов и маркетинга.

VNTANA

VNTANA

vntana.com

VNTANA — это SaaS-платформа для быстрого создания и распространения 3D-активов, упрощающая процесс оптимизации и интеграции в различные приложения.

Avataar

Avataar

avataar.ai

Avataar – платформа для генерации видео с использованием AI, упрощает создание контента и обеспечивает интеграцию с бизнес-системами.

Zakeke

Zakeke

zakeke.com

Zakeke — облачная платформа для настройки продуктов в 3D и дополненной реальности, позволяющая клиентам персонализировать товары перед покупкой.

Emersya

Emersya

emersya.com

Приложение Emersya позволяет пользователям исследовать товары в 3D, просматривать детали, взаимодействовать с функциями и сравнивать цветовые варианты.

Camweara

Camweara

camweara.com

Camweara – приложение дополненной реальности для виртуальной примеровки товаров, совместимо с Shopify, Magento и другими платформами. Увеличивает конверсии и снижает возвраты.

Plattar

Plattar

plattar.com

Приложение Plattar использует технологии дополненной реальности и XR для того, чтобы пользователи могли визуализировать товары в 3D без их физического присутствия.

Designhubz

Designhubz

designhubz.com

Designhubz предлагает создание, управление и распределение 3D и AR-активов для онлайн-брендов и ритейлеров, превращая физические запасы в цифровые визуализации.

Sayduck

Sayduck

sayduck.com

Sayduck - приложение для создания и взаимодействия с интерактивными 3D моделями и дополненной реальностью, применяемое в различных отраслях.

Xarwin

Xarwin

xarwin.com

Xarwin – это платформа для маркетинга WebAR, позволяющая запускать кампании и генерировать продажи без кода и приложений на всех устройствах.

Aryel

Aryel

aryel.io

Aryel - платформа без кода для создания и оптимизации рекламных кампаний с использованием дополненной реальности и сбора данных о аудитории.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.