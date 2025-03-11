Программное обеспечение для визуализации дополненной реальности (AR) - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для визуализации дополненной реальности (AR) позволяет компаниям создавать захватывающий опыт для потребителей, позволяя им динамично взаимодействовать с продуктами. С помощью этих платформ пользователи могут загружать 3D-контент, точно настраивать его масштаб, цвета и включать дополнительные детали, и все это направлено на обеспечение оптимального пользовательского опыта. Основная цель таких продуктов — предложить потребителям возможность представить продукты, органично интегрированные в их повседневную жизнь, начиная от одежды и мебели и заканчивая различными предметами личного и делового назначения. Решения для визуализации AR легко интегрируются с комплектами разработки программного обеспечения AR (SDK), позволяя разработчикам адаптировать возможности AR к своей целевой аудитории. Эти платформы часто оснащены функциями отчетности и аналитики, позволяющими организациям получить представление о взаимодействии потребителей с их предложениями. Важно отметить, что программное обеспечение для визуализации AR отличается от своего аналога для VR, которое предназначено для инженеров и дизайнеров, стремящихся визуализировать данные в виртуальных средах.
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Sketchfab
sketchfab.com
Sketchfab — платформа для публикации и обмена 3D и AR контентом, позволяющая интегрировать модели в проекты и сотрудничать с другими пользователями.
Dopple.ai
dopple.ai
Dopple.ai позволяет визуализировать продукты в 3D, улучшая цифровой процесс покупки и интегрируясь с другими программами для удобства пользователей.
Zapworks
zap.works
Zapworks — платформа для создания, управления и публикации дополненной реальности (AR) без необходимости в обширном техническом опыте.
Yulio
yulio.com
Yulio — это платформа VR для архитекторов и дизайнеров, позволяющая создавать и просматривать 3D-рендеры в виртуальной реальности.
Blippbuilder
blippar.com
Blippbuilder - это инструмент для создания и публикации контента дополненной реальности, позволяющий добавлять интерактивность к печатным материалам.
CareAR
carear.com
CareAR — это приложение для удаленной поддержки с использованием AR, обеспечивающее эффективное решение проблем и улучшение обслуживания клиентов.
Moderlry
modelry.ai
Modelry — платформа для 3D-визуализации продуктов, позволяющая создавать визуальные материалы и AR-опыты для электронной коммерции.
Cylindo
cylindo.com
Cylindo — платформа для визуализации мебели, позволяющая пользователям создавать интерактивные 3D-демонстрации и планировать интерьер с помощью реалистичных моделей.
LEVAR
levar.io
LEVAR позволяет создавать и распространять 3D и дополненные реальностью модели продуктов для интернет-магазинов и маркетинга.
VNTANA
vntana.com
VNTANA — это SaaS-платформа для быстрого создания и распространения 3D-активов, упрощающая процесс оптимизации и интеграции в различные приложения.
Avataar
avataar.ai
Avataar – платформа для генерации видео с использованием AI, упрощает создание контента и обеспечивает интеграцию с бизнес-системами.
Zakeke
zakeke.com
Zakeke — облачная платформа для настройки продуктов в 3D и дополненной реальности, позволяющая клиентам персонализировать товары перед покупкой.
Emersya
emersya.com
Приложение Emersya позволяет пользователям исследовать товары в 3D, просматривать детали, взаимодействовать с функциями и сравнивать цветовые варианты.
Camweara
camweara.com
Camweara – приложение дополненной реальности для виртуальной примеровки товаров, совместимо с Shopify, Magento и другими платформами. Увеличивает конверсии и снижает возвраты.
Plattar
plattar.com
Приложение Plattar использует технологии дополненной реальности и XR для того, чтобы пользователи могли визуализировать товары в 3D без их физического присутствия.
Designhubz
designhubz.com
Designhubz предлагает создание, управление и распределение 3D и AR-активов для онлайн-брендов и ритейлеров, превращая физические запасы в цифровые визуализации.
Sayduck
sayduck.com
Sayduck - приложение для создания и взаимодействия с интерактивными 3D моделями и дополненной реальностью, применяемое в различных отраслях.
Xarwin
xarwin.com
Xarwin – это платформа для маркетинга WebAR, позволяющая запускать кампании и генерировать продажи без кода и приложений на всех устройствах.
Aryel
aryel.io
Aryel - платформа без кода для создания и оптимизации рекламных кампаний с использованием дополненной реальности и сбора данных о аудитории.
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