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Программное обеспечение для визуализации дополненной реальности (AR)
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Программное обеспечение для визуализации дополненной реальности (AR) - Самые популярные приложения - Швеция

Программное обеспечение для визуализации дополненной реальности (AR) позволяет компаниям создавать захватывающий опыт для потребителей, позволяя им динамично взаимодействовать с продуктами. С помощью этих платформ пользователи могут загружать 3D-контент, точно настраивать его масштаб, цвета и включать дополнительные детали, и все это направлено на обеспечение оптимального пользовательского опыта. Основная цель таких продуктов — предложить потребителям возможность представить продукты, органично интегрированные в их повседневную жизнь, начиная от одежды и мебели и заканчивая различными предметами личного и делового назначения. Решения для визуализации AR легко интегрируются с комплектами разработки программного обеспечения AR (SDK), позволяя разработчикам адаптировать возможности AR к своей целевой аудитории. Эти платформы часто оснащены функциями отчетности и аналитики, позволяющими организациям получить представление о взаимодействии потребителей с их предложениями. Важно отметить, что программное обеспечение для визуализации AR отличается от своего аналога для VR, которое предназначено для инженеров и дизайнеров, стремящихся визуализировать данные в виртуальных средах.

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Aryel

Aryel

aryel.io

Aryel — это платформа без кода, которая позволяет агентствам и брендам создавать, распространять и оптимизировать иммерсивные рекламные кампании, собирая при этом ценные данные, включая эмоциональное состояние аудитории и черты лица. Примечательно, что Aryel обслуживает клиентов по всему миру, включая такие известные организации, как WPP, Teads, Lavazza, PwC, Barilla, Ferrero и многие другие. С момента своего запуска в 2020 году компания Ariel изменила способ предоставления AR-опыта, воплотив в жизнь идеи, которые когда-то были невозможны. Сегодня более 50 000 маркетологов используют Ariel, открывая новую эру рекламы. Наша платформа предлагает широкий выбор 3D-ресурсов и настраиваемых шаблонов, как бесплатных, так и платных, что позволяет вам легко воплотить свое видение в жизнь. Но это еще не все: с помощью нашей встроенной функции фирменного набора вы можете сохранить цвета, шрифты и ресурсы вашей компании, обеспечивая согласованность во всех точках взаимодействия, что позволяет вам создавать медийную рекламу нового поколения.

Emersya

Emersya

emersya.com

Интерактивное 3D от Emersya — это универсальная среда, которая позволяет клиентам: - Исследовать продукты внутри и снаружи, со всех сторон и в мельчайших деталях. - Просматривать интерактивные изображения продуктов высочайшего качества. - Узнавать историю продукта посредством расширенного контента. - Имитировать. и опробуйте функции продукта в интерактивном режиме. Откройте для себя технологию продукта и внутренние компоненты с помощью покомпонентного изображения. Предварительный просмотр и сравнение всех цветовых решений в ассортименте продуктов.

LEVAR

LEVAR

levar.io

Начните получать больше конверсий уже сегодня с помощью 3D-технологий и возможностей дополненной реальности от LEVAR. Создавайте и распространяйте модели продуктов 3D/AR в своем магазине электронной коммерции и по всем каналам маркетинга и продаж — страницам продуктов, электронной почте, SMS, социальным сетям и целевым страницам. Точные 3D-модели продуктов LEVAR и модели дополненной реальности помогают клиентам оценить ваши продукты со всех сторон и в своем собственном пространстве. Увеличьте свои продажи, сократите возвраты и улучшите взаимодействие с клиентами с помощью LEVAR.

VNTANA

VNTANA

vntana.com

VNTANA — это SaaS-платформа, которая обеспечивает быстрое и масштабируемое производство и распространение 3D-активов. 3D обеспечивает высокую рентабельность инвестиций в продажи B2B и B2C (увеличение конверсии в 2 раза и снижение прибыли на 40%), но внедрение 3D потребовало от 3D-художника большого количества ручной работы, а это отнимает много времени и средств. Запатентованные алгоритмы интеллектуальной оптимизации VNTANA уменьшают размер 3D-модели до 99 %, сохраняя при этом высокую визуальную точность, поэтому вы можете публиковать результаты где угодно. Мы управляем API, поэтому можем интегрироваться с существующими DAM, PLM, цифровыми выставочными залами и практически любой другой платформой, позволяя командам добавлять 3D-возможности в существующие рабочие процессы. Наше программное обеспечение помогло таким клиентам, как Adidas, с помощью нашего программного обеспечения выполнить за 1 час то, что раньше занимало 6 недель.

Designhubz

Designhubz

designhubz.com

Designhubz обеспечивает комплексное создание, управление и распространение ресурсов 3D и дополненной реальности (AR) среди онлайн-брендов и розничных продавцов. Веб-пакет Designhubz и передовые средства оцифровки преобразуют все физические запасы в 3D- и AR-визуализации, а также виртуальные примерки за считанные дни, а не недели или месяцы. Легко интегрируется с существующими торговыми платформами и работает во всех браузерах и приложениях. Среди текущих довольных клиентов — крупный розничный торговец, IKEA, универсальный магазин подарков, JioGifts и другие.

Yulio

Yulio

yulio.com

Наша миссия в Yulio — создать лучшее программное обеспечение для презентаций VR и AR, сделав VR простым, мобильным и доступным инструментом для бизнеса. Являетесь ли вы архитектором, желающим выделиться во время процесса торгов, дизайнером интерьеров, стремящимся выявить ошибки между итерациями, или продавцом, надеющимся произвести впечатление на следующей презентации/встрече, Yulio — это инструмент для вас. Yulio — это универсальный инструмент для тех, кто ищет VR-приложение для архитектуры, дизайна интерьера и всех отраслей, использующих возможности визуального повествования. Благодаря нашей обширной линейке настраиваемых функций, встроенной платформе облачного рендеринга и различным интеграциям вы можете создавать потрясающие иммерсивные презентации и открывать возможность более подробно рассказывать свои визуальные истории. Поскольку мы постоянно внедряем инновации и создаем новые инструменты для наших пользователей, Yulio — это ваша универсальная платформа, позволяющая оставаться дальновидным и в то же время лучше, чем раньше, взаимодействовать с вашими клиентами. Так что начните демонстрировать свои виртуальные проекты без проблем и ощутите силу Юлио.

Xarwin

Xarwin

xarwin.com

Xarwin — это мощная маркетинговая платформа WebAR, которая позволяет вам с легкостью запускать кампании, генерировать потенциальных клиентов и продажи, одновременно сокращая расходы без необходимости писать код или загружать приложения. При выборе между решениями AR, которые поддерживает xarwin, такими как размещение объектов без маркеров, метод перетаскивания, платформа без кода и совместимость со всеми устройствами. Делитесь своими кампаниями с помощью простого URL-адреса или QR-кода по разным каналам, получая полезную информацию об их эффективности, измерении целей и конверсий. Xarwin позволяет использовать виртуальные 3D-модели в реальном пространстве без программирования или использования приложений через AR.

Avataar

Avataar

avataar.ai

Avataar совершает революцию в отрасли благодаря возможностям пространственного повествования, переходя в новую эру визуальных открытий, обеспечивая генеративный визуальный опыт на основе искусственного интеллекта. Первая в мире платформа компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта использует подход глубокого обучения, позволяющий создавать интерактивный опыт для различных предприятий, брендов и пользователей. Имея более 10 патентов и возглавляя отдел 3D-коммерции в компании Khronos, Аватаар находится в авангарде продвижения нейронных инноваций и внесения вклада в установление совместимых отраслевых стандартов. Стратегическое партнерство компании с такими крупными заинтересованными сторонами, как Khronos, Nvidia, Meta, Google, AWS, а также с инвесторами «голубых фишек» (Sequoia Capital и Tiger Global), подчеркивает ее приверженность революционному сдвигу в глобальном масштабе, переосмыслению опыта продуктов и визуальное открытие, как никогда раньше.

Camweara

Camweara

camweara.com

Camweara, программный плагин дополненной реальности, позволяет покупателям носить товары, которые вы продаете, практически реалистично: дома, в офисе, в ресторане с друзьями или в магазине. Увеличивает коэффициент конверсии продаж и снижает возврат продуктов в интернет-магазинах. Он совместим с Shopify, Magento, Woocommerce и пользовательскими платформами.

Sayduck

Sayduck

sayduck.com

Sayduck предлагает привлекательные, полностью интерактивные 3D-модели, которые можно добавлять где угодно в Интернете или просматривать в дополненной реальности, объединяя бренды и розничных продавцов.

Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise

CareAR

CareAR

carear.com

С помощью CareAR вы можете быстрее решать проблемы, сокращать количество отправок и повышать показатели удовлетворенности клиентов. Наша платформа управления опытом обслуживания (SXM) обеспечивает удаленную поддержку дополненной реальности и самостоятельные инструкции для клиентов и групп управления услугами, что значительно повышает качество обслуживания клиентов, сотрудников и выездного персонала. Преимущества: • Более быстрое решение проблемы. Получите мгновенный визуальный контекст — потратьте время на решение проблемы, а не на оценку ситуации. • Более высокая частота исправлений с первого раза. Получите более быстрое разрешение благодаря набору инструментов для аннотаций. • DeflectCostly Dispatches: Увеличьте удаленные разрешения и сократите количество ненужных отправок с помощью визуальной помощи и указаний. • Передача знаний: сократите разрыв в навыках и сделайте экспертов более доступными для более младших специалистов на местах или подрядчиков. • Качество обслуживания клиентов: повысьте удовлетворенность клиентов и NPS за счет непревзойденного качества, обслуживания и возможностей. • Уменьшите выбросы углекислого газа: устраните или сократите количество поездок грузовиков, чтобы решить проблему, одновременно снизив выбросы углекислого газа и сэкономив деньги. • Опыт самостоятельного решения проблем: повысьте эффективность самостоятельного решения задач для клиентов и сотрудников с помощью пошаговых визуальных указаний AR на устройстве каждого пользователя. CareAR Assist — это идеальный инструмент для групп управления услугами, стремящихся обеспечить более быстрое и эффективное решение проблем, сократить время простоя и существенно сэкономить на командировочных и транспортных расходах. CareAR Instruct предоставляет подробные пошаговые инструкции для клиентов и технических специалистов, предоставляя им возможность самостоятельно решать проблемы, что приводит к увеличению количества исправлений с первого раза, сокращению обращений в службу поддержки клиентов и повышению соблюдения процедур. Сборка CareAR Experience позволяет любому бизнес-пользователю создавать захватывающие цифровые рабочие инструкции на базе дополненной реальности и искусственного интеллекта с помощью интерфейса «укажи и щелкни», не требующего кода. Ключевые особенности • Многостороннее сотрудничество: сотрудничайте с любым количеством членов команды в режиме реального времени, чтобы решать проблемы удаленно, используя прямые видеотрансляции высокой четкости. • Инструменты AR-аннотаций. Используйте лучший в отрасли набор инструментов AR-аннотаций CareAR для аннотирования видеотрансляций в реальном времени и общих изображений, предоставляя подробные визуальные рекомендации для быстрого решения проблем. • Инструкции для самостоятельного решения. Предоставление подробных пошаговых инструкций для самостоятельного выполнения, которые помогут клиентам и техническим специалистам выполнить процедуры настройки, текущего обслуживания, руководства по устранению неполадок и ремонту. • Experience Builder: быстро создавайте взаимодействия с помощью Experience Builder, не требующего написания кода. Используйте 3D-контент, видео, изображения и текст для получения простых инструкций, расширяющих возможности самообслуживания клиентов и технических специалистов. • Интегрированный поиск. Улучшите доступ пользователей к информации, предоставив функции поиска непосредственно в процессе самостоятельного решения. • Визуальная проверка: используйте обнаружение объектов и состояний на основе искусственного интеллекта с распознаванием изображений, чтобы обеспечить соблюдение процедур и гарантировать правильное и безопасное выполнение задач. • Мгновенный обмен знаниями: мгновенно публикуйте цифровые рабочие инструкции, которые легко доступны по ссылке, QR-коду или через мобильное приложение CareAR. • Богатая аналитика и информационные панели. Получите более глубокое представление о том, как команды решают проблемы на местах, с помощью подробных информационных панелей и аналитики CareAR, доступных администраторам, менеджерам и руководителям групп. • Опросы. Используйте конструктор опросов CareAR для инструментирования ключевых показателей эффективности, которые важны для вашей организации, и собирайте структурированные отзывы от клиентов и технических специалистов для быстрого повторения. • Реальная рентабельность инвестиций: используйте данные, предоставленные CareAR, для определения окупаемости инвестиций с точки зрения повышения производительности, увеличения отклонений при отправке, сокращения времени разрешения проблем, сокращения выездов грузовиков/выездов на объект и улучшения показателей устранения неполадок с первого раза. • ServiceNow: CareAR для ServiceNow совместим с ServiceNow CSM, FSM и ITSM. • Salesforce: CareAR для Salesforce совместим с CareAR в Salesforce Service Cloud и Field Service Management. • API: легко интегрируйте CareAR в собственное приложение для обслуживания клиентов или управления выездным обслуживанием через веб-API.

Blippbuilder

Blippbuilder

blippar.com

Простой, но мощный способ создания дополненной реальности — с помощью Blippbuilder. Инструмент дизайна прост в освоении и позволяет добавить уровень интерактивности к вашим печатным материалам, будь то плакат, печатная реклама, стенд на мероприятии или книга. Оживите его с помощью анимации, игр или 3D-моделей. Добавляйте ссылки для покупки, собирайте отзывы пользователей, демонстрируйте, как использовать ваш продукт, и многое другое.

Plattar

Plattar

plattar.com

Plattar использует быстро развивающуюся технологию дополненной реальности (ARKit + ARCore) и XR в сочетании с развитием потребительского оборудования и браузеров, чтобы выступать в качестве нового инструмента, позволяющего клиентам испытывать продукты в 3D и/или в контексте без физического присутствия продукта. Эти и другие новые технологии предоставляют возможности участия на протяжении всего жизненного цикла продукта — постоянный способ связать воедино внедрение, использование и лояльность посредством виртуального обучения, поддержки и дополнительных продаж дополнительных продуктов.

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или пользовательским кодом Zapworks дает вашим дизайнерам, разработчикам и маркетологам возможность создавать захватывающие возможности WebAR, независимо от их навыков или бизнес-целей. Ведущее в мире компьютерное зрение, созданное для WebAR. Наши основные типы отслеживания основаны на более чем 10-летнем опыте в области компьютерного зрения и оптимизированы для браузеров на широком спектре устройств, начиная с самых низких характеристик. Используйте наши инструменты для быстрого создания прототипов продуктов, внедрения внутренних инноваций и повышения эффективности ваших продаж и маркетинга. ** Победитель в номинации «Лучший инструмент для разработчиков 2022 года» ** ** Победитель в номинации «Лучший инструмент для создания и авторской разработки 2022 года» **

Moderlry

Moderlry

modelry.ai

Modelry — это комплексная платформа 3D-визуализации продуктов, которая позволяет мировым лидерам электронной коммерции создавать потрясающие визуальные эффекты продуктов и AR-опыт с использованием 3D-моделей.

Cylindo

Cylindo

cylindo.com

Сотни мебельных компаний сотрудничают с Cylindo, чтобы обеспечить превосходное визуальное представление продукта на протяжении всего пути покупателя мебели. Мы создали платформу, которая выходит за рамки высококачественной визуализации продуктов и предоставляет мебельным предприятиям универсальные ресурсы, которые они могут использовать в различных точках взаимодействия. От увеличения на 360 градусов и 4K на странице продукта до ресурсов AR, настраиваемых изображений образа жизни и визуальных изображений продуктов для миниатюр корзин, лент покупок, электронной почты, социальных сетей, каталогов, сторонних торговых площадок и киосков в магазинах. Cylindo обеспечивает четыре квинтиллиона вариаций продуктов и 10 миллионов уникальных пользователей в месяц. Это катализатор, который обеспечивает восхитительный опыт покупок, помогая ритейлерам и брендам показывать больше и продавать больше. Используя платформу Cylindo, компании увеличили коэффициент конверсии более чем на 36% и среднюю стоимость заказа на 88%, одновременно снизив затраты на визуализацию в среднем на 58%.

Zakeke

Zakeke

zakeke.com

Zakeke — это облачная платформа, позволяющая более 10 000 ритейлеров и брендов предлагать своим клиентам полный набор инструментов для визуальной настройки для печати из Интернета, конфигурации 3D и AR, виртуальной примерки и многого другого. Клиенты стали творцами, имея возможность персонализировать продукты с помощью текста, изображений, материалов, цветов и т. д. перед покупкой.

Dopple.ai

Dopple.ai

dopple.ai

Dopple использует инновационные технологии для воплощения продуктов на экране, делая процесс цифровых покупок более быстрым, точным и в целом улучшая качество обслуживания. Наши возможности 3D-визуализации и настройки продуктов интегрируются с другими поставщиками программного обеспечения для создания подключенной среды данных. Благодаря платформе Dopple компании могут расширять возможности своих клиентов посредством интерактивного и увлекательного опыта использования цифровых продуктов.

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