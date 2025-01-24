Программное обеспечение для визуализации дополненной реальности (AR) - Самые популярные приложения - Саудовская Аравия

CareAR

carear.com

С помощью CareAR вы можете быстрее решать проблемы, сокращать количество отправок и повышать показатели удовлетворенности клиентов. Наша платформа управления опытом обслуживания (SXM) обеспечивает удаленную поддержку дополненной реальности и самостоятельные инструкции для клиентов и групп управления услугами, что значительно повышает качество обслуживания клиентов, сотрудников и выездного персонала. Преимущества: • Более быстрое решение проблемы. Получите мгновенный визуальный контекст — потратьте время на решение проблемы, а не на оценку ситуации. • Более высокая частота исправлений с первого раза. Получите более быстрое разрешение благодаря набору инструментов для аннотаций. • DeflectCostly Dispatches: Увеличьте удаленные разрешения и сократите количество ненужных отправок с помощью визуальной помощи и указаний. • Передача знаний: сократите разрыв в навыках и сделайте экспертов более доступными для более младших специалистов на местах или подрядчиков. • Качество обслуживания клиентов: повысьте удовлетворенность клиентов и NPS за счет непревзойденного качества, обслуживания и возможностей. • Уменьшите выбросы углекислого газа: устраните или сократите количество поездок грузовиков, чтобы решить проблему, одновременно снизив выбросы углекислого газа и сэкономив деньги. • Опыт самостоятельного решения проблем: повысьте эффективность самостоятельного решения задач для клиентов и сотрудников с помощью пошаговых визуальных указаний AR на устройстве каждого пользователя. CareAR Assist — это идеальный инструмент для групп управления услугами, стремящихся обеспечить более быстрое и эффективное решение проблем, сократить время простоя и существенно сэкономить на командировочных и транспортных расходах. CareAR Instruct предоставляет подробные пошаговые инструкции для клиентов и технических специалистов, предоставляя им возможность самостоятельно решать проблемы, что приводит к увеличению количества исправлений с первого раза, сокращению обращений в службу поддержки клиентов и повышению соблюдения процедур. Сборка CareAR Experience позволяет любому бизнес-пользователю создавать захватывающие цифровые рабочие инструкции на базе дополненной реальности и искусственного интеллекта с помощью интерфейса «укажи и щелкни», не требующего кода. Ключевые особенности • Многостороннее сотрудничество: сотрудничайте с любым количеством членов команды в режиме реального времени, чтобы решать проблемы удаленно, используя прямые видеотрансляции высокой четкости. • Инструменты AR-аннотаций. Используйте лучший в отрасли набор инструментов AR-аннотаций CareAR для аннотирования видеотрансляций в реальном времени и общих изображений, предоставляя подробные визуальные рекомендации для быстрого решения проблем. • Инструкции для самостоятельного решения. Предоставление подробных пошаговых инструкций для самостоятельного выполнения, которые помогут клиентам и техническим специалистам выполнить процедуры настройки, текущего обслуживания, руководства по устранению неполадок и ремонту. • Experience Builder: быстро создавайте взаимодействия с помощью Experience Builder, не требующего написания кода. Используйте 3D-контент, видео, изображения и текст для получения простых инструкций, расширяющих возможности самообслуживания клиентов и технических специалистов. • Интегрированный поиск. Улучшите доступ пользователей к информации, предоставив функции поиска непосредственно в процессе самостоятельного решения. • Визуальная проверка: используйте обнаружение объектов и состояний на основе искусственного интеллекта с распознаванием изображений, чтобы обеспечить соблюдение процедур и гарантировать правильное и безопасное выполнение задач. • Мгновенный обмен знаниями: мгновенно публикуйте цифровые рабочие инструкции, которые легко доступны по ссылке, QR-коду или через мобильное приложение CareAR. • Богатая аналитика и информационные панели. Получите более глубокое представление о том, как команды решают проблемы на местах, с помощью подробных информационных панелей и аналитики CareAR, доступных администраторам, менеджерам и руководителям групп. • Опросы. Используйте конструктор опросов CareAR для инструментирования ключевых показателей эффективности, которые важны для вашей организации, и собирайте структурированные отзывы от клиентов и технических специалистов для быстрого повторения. • Реальная рентабельность инвестиций: используйте данные, предоставленные CareAR, для определения окупаемости инвестиций с точки зрения повышения производительности, увеличения отклонений при отправке, сокращения времени разрешения проблем, сокращения выездов грузовиков/выездов на объект и улучшения показателей устранения неполадок с первого раза. • ServiceNow: CareAR для ServiceNow совместим с ServiceNow CSM, FSM и ITSM. • Salesforce: CareAR для Salesforce совместим с CareAR в Salesforce Service Cloud и Field Service Management. • API: легко интегрируйте CareAR в собственное приложение для обслуживания клиентов или управления выездным обслуживанием через веб-API.