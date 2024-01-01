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Программное обеспечение для визуализации дополненной реальности (AR) - Самые популярные приложения - Антарктида
Программное обеспечение для визуализации дополненной реальности (AR) позволяет компаниям создавать захватывающий опыт для потребителей, позволяя им динамично взаимодействовать с продуктами. С помощью этих платформ пользователи могут загружать 3D-контент, точно настраивать его масштаб, цвета и включать дополнительные детали, и все это направлено на обеспечение оптимального пользовательского опыта. Основная цель таких продуктов — предложить потребителям возможность представить продукты, органично интегрированные в их повседневную жизнь, начиная от одежды и мебели и заканчивая различными предметами личного и делового назначения. Решения для визуализации AR легко интегрируются с комплектами разработки программного обеспечения AR (SDK), позволяя разработчикам адаптировать возможности AR к своей целевой аудитории. Эти платформы часто оснащены функциями отчетности и аналитики, позволяющими организациям получить представление о взаимодействии потребителей с их предложениями. Важно отметить, что программное обеспечение для визуализации AR отличается от своего аналога для VR, которое предназначено для инженеров и дизайнеров, стремящихся визуализировать данные в виртуальных средах.
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Dopple.ai
dopple.ai
Dopple использует инновационные технологии для воплощения продуктов на экране, делая процесс цифровых покупок более быстрым, точным и в целом улучшая качество обслуживания. Наши возможности 3D-визуализации и настройки продуктов интегрируются с другими поставщиками программного обеспечения для создан...
Sketchfab
sketchfab.com
Решения 3D и AR-визуализации для бизнеса. Sketchfab — это ведущая платформа для публикации, обмена и интеграции интерактивных 3D- и AR-технологий в любом месте в Интернете: на веб-сайтах, платформах электронной коммерции, блогах, статьях и рекламных кампаниях. Посетите нас: Sketchfab.com/enterprise
Yulio
yulio.com
Наша миссия в Yulio — создать лучшее программное обеспечение для презентаций VR и AR, сделав VR простым, мобильным и доступным инструментом для бизнеса. Являетесь ли вы архитектором, желающим выделиться во время процесса торгов, дизайнером интерьеров, стремящимся выявить ошибки между итерациями, или...
CareAR
carear.com
С помощью CareAR вы можете быстрее решать проблемы, сокращать объемы отправки и повышать показатели удовлетворенности клиентов. Наша платформа управления опытом обслуживания (SXM) обеспечивает удаленную поддержку дополненной реальности и самостоятельные инструкции для клиентов и групп управления усл...
Moderlry
modelry.ai
Modelry — это комплексная платформа 3D-визуализации продуктов, которая позволяет мировым лидерам электронной коммерции создавать потрясающие визуальные эффекты продуктов и AR-опыт с использованием 3D-моделей.
Cylindo
cylindo.com
Сотни мебельных компаний сотрудничают с Cylindo, чтобы обеспечить превосходное визуальное представление продукта на протяжении всего пути покупателя мебели. Мы создали платформу, которая выходит за рамки высококачественной визуализации продуктов и предоставляет мебельным предприятиям универсальные р...
Zapworks
zap.works
Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или поль...
LEVAR
levar.io
Начните получать больше конверсий уже сегодня с помощью 3D-технологий и возможностей дополненной реальности от LEVAR. Создавайте и распространяйте модели продуктов 3D/AR в своем магазине электронной коммерции и по всем каналам маркетинга и продаж — страницам продуктов, электронной почте, SMS, социал...
VNTANA
vntana.com
VNTANA — это SaaS-платформа, которая обеспечивает быстрое и масштабируемое производство и распространение 3D-активов. 3D обеспечивает высокую рентабельность инвестиций в продажи B2B и B2C (увеличение конверсии в 2 раза и снижение прибыли на 40%), но внедрение 3D потребовало от 3D-художника большого ...
Blippbuilder
blippar.com
Простой, но мощный способ создания дополненной реальности — с помощью Blippbuilder. Инструмент дизайна прост в освоении и позволяет добавить уровень интерактивности к вашим печатным материалам, будь то плакат, печатная реклама, стенд на мероприятии или книга. Оживите его с помощью анимации, игр или ...
Emersya
emersya.com
Интерактивное 3D от Emersya — это универсальная среда, которая позволяет клиентам: - Исследовать продукты внутри и снаружи, со всех сторон и в мельчайших деталях. - Просматривать интерактивные изображения продуктов высочайшего качества. - Узнавать историю продукта посредством расширенного контента. ...
Plattar
plattar.com
Plattar использует быстро развивающуюся технологию дополненной реальности (ARKit + ARCore) и XR в сочетании с развитием потребительского оборудования и браузеров, чтобы выступать в качестве нового инструмента, позволяющего клиентам испытывать продукты в 3D и/или в контексте без физического присутств...
Zakeke
zakeke.com
Zakeke — это облачная платформа, позволяющая более 10 000 ритейлеров и брендов предлагать своим клиентам полный набор инструментов для визуальной настройки для печати из Интернета, конфигурации 3D и AR, виртуальной примерки и многого другого. Клиенты стали творцами, имея возможность персонализироват...
Avataar
avataar.ai
Avataar совершает революцию в отрасли благодаря возможностям пространственного повествования, переходя в новую эру визуальных открытий, обеспечивая генеративный визуальный опыт на основе искусственного интеллекта. Первая в мире платформа компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта испол...
Designhubz
designhubz.com
Designhubz обеспечивает комплексное создание, управление и распространение ресурсов 3D и дополненной реальности (AR) среди онлайн-брендов и розничных продавцов. Веб-пакет Designhubz и передовые средства оцифровки преобразуют все физические запасы в 3D- и AR-визуализации, а также виртуальные примерки...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin — это мощная маркетинговая платформа WebAR, которая позволяет вам с легкостью запускать кампании, генерировать потенциальных клиентов и продажи, одновременно сокращая расходы без необходимости писать код или загружать приложения. При выборе между решениями AR, которые поддерживает xarwin, так...
Camweara
camweara.com
Camweara, программный плагин дополненной реальности, позволяет покупателям носить товары, которые вы продаете, практически реалистично: дома, в офисе, в ресторане с друзьями или в магазине. Увеличивает коэффициент конверсии продаж и снижает возврат продуктов в интернет-магазинах. Он совместим с Shop...
Sayduck
sayduck.com
Sayduck предлагает привлекательные, полностью интерактивные 3D-модели, которые можно добавлять где угодно в Интернете или просматривать в дополненной реальности, объединяя бренды и розничных продавцов.
Aryel
aryel.io
Aryel — это платформа без кода, которая позволяет агентствам и брендам создавать, распространять и оптимизировать иммерсивные рекламные кампании, собирая при этом ценные данные, включая эмоциональное состояние аудитории и черты лица. Примечательно, что Aryel обслуживает клиентов по всему миру, включ...