Программное обеспечение для симулятора дополненной реальности (AR) - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение тренажера дополненной реальности (AR) предназначено для подготовки людей к выполнению определенных ролей в частично виртуальной среде. Эти решения используют дополненную реальность для придания важнейшим навыкам, необходимым для различных профессий. В отличие от обучающих симуляторов виртуальной реальности, которые полностью погружают пользователей в виртуальную среду, обучающие симуляторы дополненной реальности объединяют 3D-изображения с реальным миром через мобильные устройства, оснащенные камерами. Такое воспроизведение сценариев из реальной жизни повышает вовлеченность и удержание учащихся в процессе обучения. Тренажеры с дополненной реальностью особенно полезны для людей, занятых на высокострессовых профессиях, поскольку позволяют им заранее приобрести необходимые для работы навыки. Они подходят для практических профессий, таких как медицина и правоохранительные органы, а также оказываются ценными в нишевых областях, таких как авиация и транспорт. Более того, некоторые обучающие симуляторы AR предлагают функциональные возможности SDK дополненной реальности, что позволяет разработчикам адаптировать платформу к конкретным требованиям своей организации.
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CareAR
carear.com
CareAR — это приложение для удаленной поддержки с использованием AR, обеспечивающее эффективное решение проблем и улучшение обслуживания клиентов.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR - облачная платформа без кода для управления решениями расширенной реальности, упрощающая разработку и взаимодействие с клиентами.
Ajna Lens
ajnalens.com
Ajna Lens помогает создавать, распространять и развивать XR-контент, обучая навыкам и предоставляя инструменты для разработки и аналитики.
SimX
simxvr.com
SimX - платформа VR для сестринского образования, заменяющая физические модели на настраиваемых 3D виртуальных пациентах.
Help Lightning
helplightning.com
Help Lightning — приложение для удаленной помощи с использованием дополненной реальности. Оно позволяет экспертам и клиентам взаимодействовать и решать проблемы в реальном времени.
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