Магазин приложений для веб-приложений

Найдите подходящее программное обеспечение и услуги.

WebCatalog Desktop

Превратите веб-сайты в приложения с помощью WebCatalog Desktop и пользуйтесь множеством эксклюзивных приложений для Mac, Windows. Пространства помогают упорядочивать приложения, легко переключаться между аккаунтами и повышать продуктивность.

Скачать WebCatalog Desktop
Узнать больше
Все
Книги
Бизнес
Образование
Развлечения
Финансы
Еда и напитки
Графика и дизайн
Здоровье и фитнес
Стиль жизни
Медицина
Музыка и аудио
Новости
Фото и видео
Эффективная работа
Справочники
Покупки
Социальные сети
Разработка ПО
Спорт
Путешествия
Утилиты
Погода
Программное обеспечение для симулятора дополненной реальности (AR)
Категории
Самые популярные
Недавно добавленные

Программное обеспечение для симулятора дополненной реальности (AR) - Самые популярные приложения

Программное обеспечение тренажера дополненной реальности (AR) предназначено для подготовки людей к выполнению определенных ролей в частично виртуальной среде. Эти решения используют дополненную реальность для придания важнейшим навыкам, необходимым для различных профессий. В отличие от обучающих симуляторов виртуальной реальности, которые полностью погружают пользователей в виртуальную среду, обучающие симуляторы дополненной реальности объединяют 3D-изображения с реальным миром через мобильные устройства, оснащенные камерами. Такое воспроизведение сценариев из реальной жизни повышает вовлеченность и удержание учащихся в процессе обучения. Тренажеры с дополненной реальностью особенно полезны для людей, занятых на высокострессовых профессиях, поскольку позволяют им заранее приобрести необходимые для работы навыки. Они подходят для практических профессий, таких как медицина и правоохранительные органы, а также оказываются ценными в нишевых областях, таких как авиация и транспорт. Более того, некоторые обучающие симуляторы AR предлагают функциональные возможности SDK дополненной реальности, что позволяет разработчикам адаптировать платформу к конкретным требованиям своей организации.

Отправить новое приложение


CareAR

CareAR

carear.com

CareAR — это приложение для удаленной поддержки с использованием AR, обеспечивающее эффективное решение проблем и улучшение обслуживания клиентов.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR - облачная платформа без кода для управления решениями расширенной реальности, упрощающая разработку и взаимодействие с клиентами.

Ajna Lens

Ajna Lens

ajnalens.com

Ajna Lens помогает создавать, распространять и развивать XR-контент, обучая навыкам и предоставляя инструменты для разработки и аналитики.

SimX

SimX

simxvr.com

SimX - платформа VR для сестринского образования, заменяющая физические модели на настраиваемых 3D виртуальных пациентах.

Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning — приложение для удаленной помощи с использованием дополненной реальности. Оно позволяет экспертам и клиентам взаимодействовать и решать проблемы в реальном времени.

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2025 WebCatalog, Inc.