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Программное обеспечение для симулятора дополненной реальности (AR)
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Программное обеспечение для симулятора дополненной реальности (AR) - Самые популярные приложения - Восточный Тимор

Программное обеспечение тренажера дополненной реальности (AR) предназначено для подготовки людей к выполнению определенных ролей в частично виртуальной среде. Эти решения используют дополненную реальность для придания важнейшим навыкам, необходимым для различных профессий. В отличие от обучающих симуляторов виртуальной реальности, которые полностью погружают пользователей в виртуальную среду, обучающие симуляторы дополненной реальности объединяют 3D-изображения с реальным миром через мобильные устройства, оснащенные камерами. Такое воспроизведение сценариев из реальной жизни повышает вовлеченность и удержание учащихся в процессе обучения. Тренажеры с дополненной реальностью особенно полезны для людей, занятых на высокострессовых профессиях, поскольку позволяют им заранее приобрести необходимые для работы навыки. Они подходят для практических профессий, таких как медицина и правоохранительные органы, а также оказываются ценными в нишевых областях, таких как авиация и транспорт. Более того, некоторые обучающие симуляторы AR предлагают функциональные возможности SDK дополненной реальности, что позволяет разработчикам адаптировать платформу к конкретным требованиям своей организации.

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Help Lightning

Help Lightning

helplightning.com

Help Lightning — компания, предоставляющая программное обеспечение B2B как услугу (SaaS), специализирующаяся на удаленной помощи. Он предоставляет услуги видеосотрудничества нового поколения, которые позволяют экспертам компании работать практически бок о бок со всеми, кто нуждается в помощи, в любой точке мира. Облачное решение компании применяет функции дополненной реальности, включая объединение двух видеопотоков и использование 3D-аннотаций для улучшения связи в реальном времени и решения сложных проблем. Help Lightning используется для установки, проверки, обучения, обслуживания и ремонта сложного оборудования и изделий. С помощью Help Lightning клиенты видят немедленное улучшение производительности, включая увеличение количества исправлений с первого раза, меньшее количество выездов грузовиков, расширение штата сотрудников и повышение удовлетворенности конечных клиентов, одновременно увеличивая доход от услуг и прибыль.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу, специализирующуюся на выдвижении инструментов дополненной и виртуальной реальности на передний план бизнес-технологий. Наш опыт заключается не только в разработке футуристических решений; дело в том, чтобы сделать их доступными и практичными для удовлетворения сегодняшних динамичных потребностей бизнеса. Передовые функции В SynergyXR мы не просто создаем инструменты; мы создаем опыт. Наши продукты — это больше, чем просто программное обеспечение; они являются воротами в новые измерения взаимодействия и сотрудничества. Наши решения XR, ориентированные на удобные интерфейсы и надежные функциональные возможности, легко интегрируются в ваши бизнес-процессы. От иммерсивных обучающих модулей до интерактивных демонстраций продуктов — мы гарантируем, что дополненная и виртуальная реальность — это не просто модные слова, а важные инструменты для успеха в современном бизнесе. Непревзойденная ценность и решения Что отличает SynergyXR, так это наше стремление решать реальные бизнес-задачи. Мы верим в подход, ориентированный на людей, при котором технологии служат средством, а не препятствием. Наши решения предназначены для повышения эффективности, стимулирования инноваций и оптимизации взаимодействия между командами по всему миру. Используя наши инструменты XR, компании могут выйти за рамки традиционных границ, открывая новые возможности в области сотрудничества, обучения и взаимодействия с клиентами. Погрузитесь в будущее с SynergyXR, где расширенная реальность становится повседневной реальностью вашего бизнеса.

SimX

SimX

simxvr.com

Программное обеспечение SimX заменяет ваши физические симуляционные манекены настраиваемым виртуальным 3D-пациентом высокой четкости, которого можно проецировать где угодно.

Ajna Lens

Ajna Lens

ajnalens.com

Помогаем каждому создавать, распространять и развивать XR с помощью AjnaVidya. Изучите отраслевые навыки за считанные минуты. Создавайте XR-опыты, используя передовые инструменты и ресурсы, а затем развертывайте и распространяйте их на AjnaVidya. Получите доступ к аналитике вашего контента и развивайтесь безгранично.

CareAR

CareAR

carear.com

С помощью CareAR вы можете быстрее решать проблемы, сокращать количество отправок и повышать показатели удовлетворенности клиентов. Наша платформа управления опытом обслуживания (SXM) обеспечивает удаленную поддержку дополненной реальности и самостоятельные инструкции для клиентов и групп управления услугами, что значительно повышает качество обслуживания клиентов, сотрудников и выездного персонала. Преимущества: • Более быстрое решение проблемы. Получите мгновенный визуальный контекст — потратьте время на решение проблемы, а не на оценку ситуации. • Более высокая частота исправлений с первого раза. Получите более быстрое разрешение благодаря набору инструментов для аннотаций. • DeflectCostly Dispatches: Увеличьте удаленные разрешения и сократите количество ненужных отправок с помощью визуальной помощи и указаний. • Передача знаний: сократите разрыв в навыках и сделайте экспертов более доступными для более младших специалистов на местах или подрядчиков. • Качество обслуживания клиентов: повысьте удовлетворенность клиентов и NPS за счет непревзойденного качества, обслуживания и возможностей. • Уменьшите выбросы углекислого газа: устраните или сократите количество поездок грузовиков, чтобы решить проблему, одновременно снизив выбросы углекислого газа и сэкономив деньги. • Опыт самостоятельного решения проблем: повысьте эффективность самостоятельного решения задач для клиентов и сотрудников с помощью пошаговых визуальных указаний AR на устройстве каждого пользователя. CareAR Assist — это идеальный инструмент для групп управления услугами, стремящихся обеспечить более быстрое и эффективное решение проблем, сократить время простоя и существенно сэкономить на командировочных и транспортных расходах. CareAR Instruct предоставляет подробные пошаговые инструкции для клиентов и технических специалистов, предоставляя им возможность самостоятельно решать проблемы, что приводит к увеличению количества исправлений с первого раза, сокращению обращений в службу поддержки клиентов и повышению соблюдения процедур. Сборка CareAR Experience позволяет любому бизнес-пользователю создавать захватывающие цифровые рабочие инструкции на базе дополненной реальности и искусственного интеллекта с помощью интерфейса «укажи и щелкни», не требующего кода. Ключевые особенности • Многостороннее сотрудничество: сотрудничайте с любым количеством членов команды в режиме реального времени, чтобы решать проблемы удаленно, используя прямые видеотрансляции высокой четкости. • Инструменты AR-аннотаций. Используйте лучший в отрасли набор инструментов AR-аннотаций CareAR для аннотирования видеотрансляций в реальном времени и общих изображений, предоставляя подробные визуальные рекомендации для быстрого решения проблем. • Инструкции для самостоятельного решения. Предоставление подробных пошаговых инструкций для самостоятельного выполнения, которые помогут клиентам и техническим специалистам выполнить процедуры настройки, текущего обслуживания, руководства по устранению неполадок и ремонту. • Experience Builder: быстро создавайте взаимодействия с помощью Experience Builder, не требующего написания кода. Используйте 3D-контент, видео, изображения и текст для получения простых инструкций, расширяющих возможности самообслуживания клиентов и технических специалистов. • Интегрированный поиск. Улучшите доступ пользователей к информации, предоставив функции поиска непосредственно в процессе самостоятельного решения. • Визуальная проверка: используйте обнаружение объектов и состояний на основе искусственного интеллекта с распознаванием изображений, чтобы обеспечить соблюдение процедур и гарантировать правильное и безопасное выполнение задач. • Мгновенный обмен знаниями: мгновенно публикуйте цифровые рабочие инструкции, которые легко доступны по ссылке, QR-коду или через мобильное приложение CareAR. • Богатая аналитика и информационные панели. Получите более глубокое представление о том, как команды решают проблемы на местах, с помощью подробных информационных панелей и аналитики CareAR, доступных администраторам, менеджерам и руководителям групп. • Опросы. Используйте конструктор опросов CareAR для инструментирования ключевых показателей эффективности, которые важны для вашей организации, и собирайте структурированные отзывы от клиентов и технических специалистов для быстрого повторения. • Реальная рентабельность инвестиций: используйте данные, предоставленные CareAR, для определения окупаемости инвестиций с точки зрения повышения производительности, увеличения отклонений при отправке, сокращения времени разрешения проблем, сокращения выездов грузовиков/выездов на объект и улучшения показателей устранения неполадок с первого раза. • ServiceNow: CareAR для ServiceNow совместим с ServiceNow CSM, FSM и ITSM. • Salesforce: CareAR для Salesforce совместим с CareAR в Salesforce Service Cloud и Field Service Management. • API: легко интегрируйте CareAR в собственное приложение для обслуживания клиентов или управления выездным обслуживанием через веб-API.

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