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Программное обеспечение для симулятора дополненной реальности (AR) - Самые популярные приложения - Чехия Самые популярные Недавно добавленные

Программное обеспечение тренажера дополненной реальности (AR) предназначено для подготовки людей к выполнению определенных ролей в частично виртуальной среде. Эти решения используют дополненную реальность для придания важнейшим навыкам, необходимым для различных профессий. В отличие от обучающих симуляторов виртуальной реальности, которые полностью погружают пользователей в виртуальную среду, обучающие симуляторы дополненной реальности объединяют 3D-изображения с реальным миром через мобильные устройства, оснащенные камерами. Такое воспроизведение сценариев из реальной жизни повышает вовлеченность и удержание учащихся в процессе обучения. Тренажеры с дополненной реальностью особенно полезны для людей, занятых на высокострессовых профессиях, поскольку позволяют им заранее приобрести необходимые для работы навыки. Они подходят для практических профессий, таких как медицина и правоохранительные органы, а также оказываются ценными в нишевых областях, таких как авиация и транспорт. Более того, некоторые обучающие симуляторы AR предлагают функциональные возможности SDK дополненной реальности, что позволяет разработчикам адаптировать платформу к конкретным требованиям своей организации.