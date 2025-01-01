Программное обеспечение дополненной реальности (AR) SDK - Самые популярные приложения

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Комплект для разработки программного обеспечения дополненной реальности, широко известный как AR SDK, позволяет разработчикам создавать цифровые элементы, легко интегрируемые в реальный мир. Он служит фундаментальным инструментом для любого предприятия, занимающегося AR-опытом. Эти инструменты, оснащенные такими функциями, как отслеживание трехмерных объектов, распознавание изображений, визуальный SLAM (одновременная локализация и картографирование), множественное отслеживание и т. д., позволяют разработчикам воплотить цифровые изображения в жизнь. Инженеры AR используют эти SDK для создания мобильных приложений, разнообразных платформ САПР, иммерсивных маркетинговых мероприятий и многого другого. Хотя некоторые AR SDK обычно предназначены для конкретных платформ и оборудования, они обладают универсальностью для поддержки нескольких систем, повышая адаптивность и удобство.
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Vectary
vectary.com
Vectary - это платформа для создания 3D-дизайнов и контента дополненной реальности в браузере, с поддержкой онлайн-сотрудничества и интеграции различных форматов.
Wikitude
wikitude.com
Wikitude - приложение дополненной реальности, позволяющее пользователям получать информацию об объектах и местах, используя камеру устройства.
Zapworks
zap.works
Zapworks — платформа для создания, управления и публикации дополненной реальности (AR) без необходимости в обширном техническом опыте.
Augment
augment.com
AUGMENT — приложение дополненной реальности, позволяющее пользователям визуализировать 3D-продукты в реальном времени через смартфон или планшет.
AUGmentecture
augmentecture.com
Augmentecture - это приложение дополненной реальности для совместной работы над архитектурными проектами и визуализации 3D-моделей в реальных условиях.
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti - приложение для создания и управления контентом дополненной реальности, позволяющее пользователям легко интегрировать AR в различные сферы.
Variant Launch
launchar.app
Приложение Variant Launch позволяет создавать AR-опыты в браузере на iOS и Android без необходимости в установке приложения.
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK — инструмент для разработки AR-приложений, включая различные функции отслеживания объектов и изображений, а также инструменты для создания файлов карт.
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR SDK - инструмент для разработки приложений дополненной реальности на разных платформах, обеспечивающий слежение, 3D-отслеживание и интеграцию с Unity.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR — облачная платформа без кода для разработки приложений с дополненной реальностью, виртуальной реальностью и смешанной реальностью без навыков программирования.
ARGear
argear.io
ARGear — это SaaS-приложение для разработчиков, позволяющее добавлять функции дополненной реальности в свои приложения с готовым контентом и инструментами.
Ocavu
ocavu.com
Ocavu — это приложение для визуализации продуктов и рассказов с помощью 3D и дополненной реальности, предлагающее инструменты для создания и управления AR-опытом.
ViewAR
viewar.com
ViewAR позволяет визуализировать объекты в дополненной реальности, интегрируя 3D-модели в реальную среду для улучшения взаимодействия и понимания.
Onirix
onirix.com
OniRix - платформа дополненной реальности, позволяющая создавать, публиковать и делиться контентом AR без необходимости в приложении.
Streem
streem.com
Streem — это инструмент для удаленной визуальной помощи, использующий дополненную реальность для видеосотрудничества и ускорения диагностики и решения проблем.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — платформа для управления облачными активами расширенной реальности, позволяющая B2B пользователям управлять контентом и проектами через единый веб-интерфейс.
Vossle
vossle.ai
Vossle — это платформа без кода для создания дополненной реальности. Позволяет компаниям быстро создавать AR-кампании без загрузки приложений.
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