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Программное обеспечение дополненной реальности (AR) SDK
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Программное обеспечение дополненной реальности (AR) SDK - Самые популярные приложения

Комплект для разработки программного обеспечения дополненной реальности, широко известный как AR SDK, позволяет разработчикам создавать цифровые элементы, легко интегрируемые в реальный мир. Он служит фундаментальным инструментом для любого предприятия, занимающегося AR-опытом. Эти инструменты, оснащенные такими функциями, как отслеживание трехмерных объектов, распознавание изображений, визуальный SLAM (одновременная локализация и картографирование), множественное отслеживание и т. д., позволяют разработчикам воплотить цифровые изображения в жизнь. Инженеры AR используют эти SDK для создания мобильных приложений, разнообразных платформ САПР, иммерсивных маркетинговых мероприятий и многого другого. Хотя некоторые AR SDK обычно предназначены для конкретных платформ и оборудования, они обладают универсальностью для поддержки нескольких систем, повышая адаптивность и удобство.

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Vectary

Vectary

vectary.com

Vectary - это платформа для создания 3D-дизайнов и контента дополненной реальности в браузере, с поддержкой онлайн-сотрудничества и интеграции различных форматов.

Wikitude

Wikitude

wikitude.com

Wikitude - приложение дополненной реальности, позволяющее пользователям получать информацию об объектах и местах, используя камеру устройства.

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks — платформа для создания, управления и публикации дополненной реальности (AR) без необходимости в обширном техническом опыте.

Augment

Augment

augment.com

AUGMENT — приложение дополненной реальности, позволяющее пользователям визуализировать 3D-продукты в реальном времени через смартфон или планшет.

AUGmentecture

AUGmentecture

augmentecture.com

Augmentecture - это приложение дополненной реальности для совместной работы над архитектурными проектами и визуализации 3D-моделей в реальных условиях.

Vidinoti

Vidinoti

vidinoti.com

Vidinoti - приложение для создания и управления контентом дополненной реальности, позволяющее пользователям легко интегрировать AR в различные сферы.

Variant Launch

Variant Launch

launchar.app

Приложение Variant Launch позволяет создавать AR-опыты в браузере на iOS и Android без необходимости в установке приложения.

MAXST

MAXST

developer.maxst.com

MAXST AR SDK — инструмент для разработки AR-приложений, включая различные функции отслеживания объектов и изображений, а также инструменты для создания файлов карт.

EasyAR SDK

EasyAR SDK

easyar.com

EasyAR SDK - инструмент для разработки приложений дополненной реальности на разных платформах, обеспечивающий слежение, 3D-отслеживание и интеграцию с Unity.

PlugXR

PlugXR

plugxr.com

PlugXR — облачная платформа без кода для разработки приложений с дополненной реальностью, виртуальной реальностью и смешанной реальностью без навыков программирования.

ARGear

ARGear

argear.io

ARGear — это SaaS-приложение для разработчиков, позволяющее добавлять функции дополненной реальности в свои приложения с готовым контентом и инструментами.

Ocavu

Ocavu

ocavu.com

Ocavu — это приложение для визуализации продуктов и рассказов с помощью 3D и дополненной реальности, предлагающее инструменты для создания и управления AR-опытом.

ViewAR

ViewAR

viewar.com

ViewAR позволяет визуализировать объекты в дополненной реальности, интегрируя 3D-модели в реальную среду для улучшения взаимодействия и понимания.

Onirix

Onirix

onirix.com

OniRix - платформа дополненной реальности, позволяющая создавать, публиковать и делиться контентом AR без необходимости в приложении.

Streem

Streem

streem.com

Streem — это инструмент для удаленной визуальной помощи, использующий дополненную реальность для видеосотрудничества и ускорения диагностики и решения проблем.

CLDXR

CLDXR

cldxr.com

CLDXR — платформа для управления облачными активами расширенной реальности, позволяющая B2B пользователям управлять контентом и проектами через единый веб-интерфейс.

Vossle

Vossle

vossle.ai

Vossle — это платформа без кода для создания дополненной реальности. Позволяет компаниям быстро создавать AR-кампании без загрузки приложений.

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