CLDXR

cldxr.com

CLDXR — это облачная платформа расширенной реальности для управления активами и самостоятельной публикации, предназначенная для пользователей B2B. Он объединяет различные технологии AR/VR, такие как AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а также ARKit/ARCore для приложений Android и iOS, и упрощает доступ через единый веб-интерфейс без дополнительных усилий по разработке. Через тот же веб-интерфейс пользователи могут управлять своими контентными ресурсами, создавать проекты и назначать членов команды для соответствующих проектов. Также интегрированы автоматическая генерация QR-кода, управление ссылками и обширная статистика. Мы рады предоставить наши технологии, включая консалтинг, в качестве корпоративного решения или выступать в качестве поставщика решений для креативных и цифровых агентств, которые не могут или не хотят заниматься ИТ-разработкой самостоятельно, но все же хотят предложить своим клиентам инновационные решения. CLDXR предлагает 3 тарифных плана — «Предприниматель», «Малый бизнес» и «Предприятие».