Программное обеспечение дополненной реальности (AR) SDK - Самые популярные приложения - Сингапур

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Комплект для разработки программного обеспечения дополненной реальности, широко известный как AR SDK, позволяет разработчикам создавать цифровые элементы, легко интегрируемые в реальный мир. Он служит фундаментальным инструментом для любого предприятия, занимающегося AR-опытом. Эти инструменты, оснащенные такими функциями, как отслеживание трехмерных объектов, распознавание изображений, визуальный SLAM (одновременная локализация и картографирование), множественное отслеживание и т. д., позволяют разработчикам воплотить цифровые изображения в жизнь. Инженеры AR используют эти SDK для создания мобильных приложений, разнообразных платформ САПР, иммерсивных маркетинговых мероприятий и многого другого. Хотя некоторые AR SDK обычно предназначены для конкретных платформ и оборудования, они обладают универсальностью для поддержки нескольких систем, повышая адаптивность и удобство.
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AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture — это платформа дополненной реальности для совместной работы над проектами, которая позволяет просматривать 3D-модели в формате AR.
Vossle
vossle.ai
Vossle — это SaaS-платформа для разработки WebAR без кода, с помощью которой компании могут создавать дополненную реальность менее чем за 1 минуту. Для работы с мировыми целями, кампаниями на основе изображений, играми или примерами на основе распознавания лиц с использованием основного механизма AR+AI Vossle требуется загрузка приложений без загрузки.
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK позволит вам использовать все доступные системы отслеживания, такие как Wikitude, VisionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai и многие другие. Вы можете либо создавать приложения с помощью конструктора приложений, просто создавая стиль и заполняя приложение, либо создавать свои собственные приложения с помощью viewar-api. Посмотрите это на сайте: www.viewar.com.
Variant Launch
launchar.app
WebAR на iOS и Android — без приложения. Запускайте свои возможности дополненной реальности в браузере по любой ссылке или QR-коду с помощью нашего простого Javascript SDK. Отслеживание в нативном качестве без платы за просмотр. Создав почти 100 AR-приложений, мы тщательно изучили болевые точки, с которыми мы сталкивались при работе с существующими сервисами WebAR. Мы создали Launch, чтобы он был дешевле, надежнее и лучше во всех отношениях. Нет поддержки WebXR на iOS? Без проблем. С помощью Launch вы можете создавать веб-интерфейсы, которые работают на устройствах iOS. Больше не придется отменять проекты из-за шока от цен. Фиксированная ежемесячная стоимость, составляющая часть цены других платформ AR. Больше нет нарушенного масштабирования. Больше никакого дрейфа. Больше никакого дрожания. Стандартное, надежное отслеживание по всему миру через ARCore и ARKit.
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK — это инструмент разработки приложений AR. Вы можете легко создавать свои собственные AR-приложения с помощью MAXST AR SDK. Ниже приведены функции, включенные в MAXST AR SDK. - Трекер пространства - Трекер объектов (цель: 3D-объекты размером от 0,3 до 1,5 м) - Трекер изображений (цель: 2D-изображения) - Распознаватель облаков (обеспечивает распознавание изображений на сервере) - AR Fusion Tracker (повышает производительность с помощью ARKit, ARCore) ) - Маркер-трекер (цель: маркеры) - QR-код-трекер (цель: QR-коды) - Считыватель QR/штрих-кодов Кроме того, у нас есть инструменты для создания файлов карт целевого объекта и пространства. - MAXSCAN (App Store) - Инструмент Visual SLAM (App Store, Google Play Store) Испытайте каждый трекер MAXST AR SDK с помощью нашего примера приложения. - MAXST AR View (App Store, Google Play Store)
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti предлагает удобную платформу для создания, развертывания и управления локализованным контентом дополненной реальности.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать решения AR, визуализацию продуктов и пространственные вычисления без навыков программирования. Платформа упрощает процесс разработки, предоставляя интерфейс перетаскивания, который позволяет пользователям создавать захватывающие впечатления с использованием 3D-моделей, анимации, изображений и видео. Это первое в мире решение без кода, которое поддерживает множество сторонних SDK, таких как Vuforia, ARCore, ARKit, ARFoundation, ARDK, AR.JS и многие другие. Кроме того, это первая платформа без кода, которая позволяет пользователям разрабатывать веб-приложения и собственные приложения для Android, iOS, Интернета, настольных компьютеров, а также устройств VR и MR. С помощью PlugXR пользователи могут легко перетаскивать 3D-модели, анимацию, изображения и видео на холст и создавать иммерсивные приложения без написания кода. Он также предоставляет множество шаблонов и готовых компонентов, которые помогут пользователям быстро приступить к работе. Платформа включает в себя инструменты для совместной работы, управления контентом и аналитики, которые позволяют пользователям совместно работать над проектами, управлять активами и отслеживать производительность.
Onirix
onirix.com
Платформа дополненной реальности без кода, с низким кодом и SDK, которая помогает вам создавать, размещать, публиковать и делиться веб-контентом AR. Доступно более чем 4,5 миллиардам пользователей iOS и Android по всему миру и совместимость с 92,94% устройств по всему миру. Веб-дополненная реальность не требует приложения: это самый быстрый и доступный способ использования дополненной реальности, устраняющий барьеры для конечных пользователей. B2B-решение для B2C-опыта для розничной торговли, туризма, культуры, электронной коммерции, отдыха и развлечений, мероприятий и многих других секторов. Он был создан с использованием простого JavaScript и других веб-стандартов, таких как WebGL или WebAssembly, в сочетании с собственными алгоритмами компьютерного зрения, оптимизированными для работы в веб-браузере. Благодаря Embed SDK у вас есть доступ к ряду функций для изменения элементов Onirix, их стилей и функций. Кроме того, вы можете использовать наш список событий для отправки сообщений каждой сцене, например, скрытия, отображения, анимации элементов сцены и многого другого. Объедините SDK AR Engine с любой 3D-веб-библиотекой. Onirix AR Engine SDK не зависит (не привязан) к какому-либо движку рендеринга, поэтому вы можете комбинировать его с любой библиотекой 3D-движка, например: ThreeJS | ВавилонJS | Aframe Различные типы отслеживания, с которыми вы можете работать: Отслеживание изображений — загрузит классификатор изображений, созданный для вашего проекта, и выполнит обнаружение и отслеживание. Отслеживание поверхности — будут использоваться датчики движения устройства (гироскоп) для отслеживания объекта, зафиксированного в любом месте или поверхности (только вращение). Примеры проектов. Вы можете посетить нашу учетную запись GitHub, чтобы ознакомиться с образцами, использующими различные режимы отслеживания и библиотеки 3D-рендеринга. Onirix предлагает вам подробную документацию: https://docs.onirix.com/onirix-sdk.
Ocavu
ocavu.com
Ocavu — это универсальный магазин для визуализации продуктов и рассказывания историй с помощью 3D и дополненной реальности. Мы помогаем брендам увеличивать продажи, узнаваемость и вовлеченность с помощью нашей платформы Studio. С помощью Studio вы можете создавать, управлять и развертывать 3D и AR-возможности на разных платформах, имея все необходимое в одном месте. Продукты и функции включают в себя: - Полный менеджер 3D-файлов - Хостинг WebAR - Редактор возможностей AR - Конфигуратор 3D и AR - Шаблоны AR - 3D-моделирование и сканирование Для получения дополнительной информации посетите: Ocavu.com.
Vectary
vectary.com
Vectary — это платформа для создания интерактивных 3D-проектов, которые вдохновляют, обучают и решают проблемы. Никаких загрузок, никакого кода — все в браузере. Высокофункциональный и улучшенный рабочий процесс в 3D, позволяющий связать воедино идеи, процессы и людей. Возглавляемая двумя предпринимателями, Михалом Коором, который также является промышленным дизайнером, и Паволом Совисом, удостоенным наград разработчиком программного обеспечения, Vectary получила начальные инвестиции в 2016 году от Blue Yard Capital и от EQT Vectures в 2020 году. Создавайте захватывающие впечатления для реального мира. Публикуйте 3D-контент и контент дополненной реальности на любом веб-сайте и на всех платформах с помощью Vectary Web AR и полнофункционального инструмента 3D-дизайна. Работайте над проектами в команде онлайн. ОНЛАЙН Доступен из любого места и в любое время — каждая модель создается в браузере и сохраняется в облаке под учетной записью вашей компании. ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНСТРУМЕНТ Благодаря упрощенному пользовательскому интерфейсу VECTARY ориентирован на группы пользователей, которые хотят заняться 3D-проектированием и ожидают быстро получить профессиональные результаты. БИБЛИОТЕКА МИЛЛИОНОВ АКТИВОВ Бесплатные 3D-сцены, модели и материалы, поэтому вам не придется начинать с нуля. Соберите свою первую сцену простым перетаскиванием и получите реалистичный результат за считанные минуты. ФОТОРЕАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕНДЕРИЗ Фотореалистичный рендеринг. Vectary Photon позволяет вам видеть физически обоснованный рендеринг с трассировкой пути в браузере, не тратя дни на изучение правильных настроек. ВЕБ-АР ПРОСМОТР И КОНФИГУРАТОР Мгновенно просмотрите свой дизайн в дополненной реальности или вставьте свою 3D-модель на веб-сайт так же легко, как видео на YouTube. Создавайте интерактивные 3D-конфигураторы с собственными материалами, анимацией и формами благодаря API Vectary Viewer. Для предварительного просмотра AR не требуется дополнительная установка приложения. СОТРУДНИЧЕСТВО Файлы Vectary доступны только онлайн, поэтому вся команда всегда видит последнюю версию, может оставить отзыв с 3D-комментариями или продолжить работу коллеги. Управляйте всем на панели управления, похожей на Google Drive. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ Импортируйте и конвертируйте более 60 форматов 3D-файлов, включая файлы САПР, экспортируйте в готовые файлы AR за считанные секунды. Экспорт Vectary поддерживает USDZ, GLTF и другие. Оптимизируйте геометрию в процессе с помощью инструментов редактирования Vectary 3D. ПЛАГИН SKETCH И Figma Пользовательские 3D-макеты и элементы для Figma и Sketch. Используйте 3D-макеты и элементы в своем любимом инструменте. Установите любой вид, который вы хотите. Создавайте свои собственные макеты и 3D-элементы.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — это облачная платформа расширенной реальности для управления активами и самостоятельной публикации, предназначенная для пользователей B2B. Он объединяет различные технологии AR/VR, такие как AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а также ARKit/ARCore для приложений Android и iOS, и упрощает доступ через единый веб-интерфейс без дополнительных усилий по разработке. Через тот же веб-интерфейс пользователи могут управлять своими контентными ресурсами, создавать проекты и назначать членов команды для соответствующих проектов. Также интегрированы автоматическая генерация QR-кода, управление ссылками и обширная статистика. Мы рады предоставить наши технологии, включая консалтинг, в качестве корпоративного решения или выступать в качестве поставщика решений для креативных и цифровых агентств, которые не могут или не хотят заниматься ИТ-разработкой самостоятельно, но все же хотят предложить своим клиентам инновационные решения. CLDXR предлагает 3 тарифных плана — «Предприниматель», «Малый бизнес» и «Предприятие».
ARGear
argear.io
ARGear — это программное обеспечение дополненной реальности на основе SaaS, которое помогает разработчикам приложений реализовывать Snapchat, такие как функции и контент AR, для своих собственных приложений. В отличие от других решений AR, платформа ARGEAR предоставляет не только универсальный AR SDK, но и более 6000 AR-контента, варьирующегося от AR-стикеров до аватаров. Он будет предлагать базовые функции AR-селфи, такие как отслеживание лица в реальном времени и фильтр камеры, а также расширенные функции, такие как украшение в реальном времени, 3D-стикеры и различные триггерные эффекты. Seerslab — ведущая мировая компания в области дополненной реальности (AR), которая предоставляет проверенные решения и контент для дополненной и смешанной реальности мировым разработчикам смартфонов и приложений. Являясь партнером Samsung по контенту AR, компания Seerslab предоставляет различные наклейки и эффекты AR для стандартной камеры серии смартфонов Samsung Galaxy, а также имеет самый опытный AR-чехол в мобильной сети 5G.
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компания Qualcomm, является известным пионером мобильной технологии дополненной реальности (AR) и компанией, создавшей ряд отмеченных наградами AR-решений для смартфонов, планшетов и умных очков. Технология AR, полностью разработанная собственными силами, доступна через основной продукт — Wikitude AR SDK и ряд дополнительных продуктов, позволяющих тысячам приложений, брендов, агентств, разработчиков и энтузиастов AR достигать целей своих проектов. Wikitude является ведущим поставщиком технологий дополненной реальности, имея десятки тысяч учетных записей разработчиков и опубликованных приложений AR.
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega предоставляет облачное AR-решение городского масштаба и расширяет возможности культуры и туризма, бизнеса, образования, промышленности и многих других предприятий с помощью гибкой схемы приобретения, передовых возможностей картографии и локализации, а также удобной цепочки инструментов.
Augment
augment.com
Augment — это платформа дополненной реальности, которая позволяет пользователю визуализировать продукты в 3D в реальной среде и в реальном времени с помощью планшета или смартфона.
Zapworks
zap.works
Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или пользовательским кодом Zapworks дает вашим дизайнерам, разработчикам и маркетологам возможность создавать захватывающие возможности WebAR, независимо от их навыков или бизнес-целей. Ведущее в мире компьютерное зрение, созданное для WebAR. Наши основные типы отслеживания основаны на более чем 10-летнем опыте в области компьютерного зрения и оптимизированы для браузеров на широком спектре устройств, начиная с самых низких характеристик. Используйте наши инструменты для быстрого создания прототипов продуктов, внедрения внутренних инноваций и повышения эффективности ваших продаж и маркетинга. ** Победитель в номинации «Лучший инструмент для разработчиков 2022 года» ** ** Победитель в номинации «Лучший инструмент для создания и авторской разработки 2022 года» **
Streem
streem.com
StreemCore® — это инструмент удаленной визуальной помощи корпоративного класса, использующий готовые возможности дополненной реальности (AR). Добавляя интерактивный видеоинструмент для совместной работы, который не нужно загружать, компании могут быстро видеть и решать проблемы удаленно, что ускоряет диагностику и поддержку решения проблем. Благодаря API или SDK Streem удаленные видеоинструменты с поддержкой AR можно встраивать и/или интегрировать в собственные приложения и существующие рабочие процессы.
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