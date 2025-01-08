Программное обеспечение дополненной реальности (AR) SDK - Самые популярные приложения - Французская Полинезия

Onirix

onirix.com

Платформа дополненной реальности без кода, с низким кодом и SDK, которая помогает вам создавать, размещать, публиковать и делиться веб-контентом AR. Доступно более чем 4,5 миллиардам пользователей iOS и Android по всему миру и совместимость с 92,94% устройств по всему миру. Веб-дополненная реальность не требует приложения: это самый быстрый и доступный способ использования дополненной реальности, устраняющий барьеры для конечных пользователей. B2B-решение для B2C-опыта для розничной торговли, туризма, культуры, электронной коммерции, отдыха и развлечений, мероприятий и многих других секторов. Он был создан с использованием простого JavaScript и других веб-стандартов, таких как WebGL или WebAssembly, в сочетании с собственными алгоритмами компьютерного зрения, оптимизированными для работы в веб-браузере. Благодаря Embed SDK у вас есть доступ к ряду функций для изменения элементов Onirix, их стилей и функций. Кроме того, вы можете использовать наш список событий для отправки сообщений каждой сцене, например, скрытия, отображения, анимации элементов сцены и многого другого. Объедините SDK AR Engine с любой 3D-веб-библиотекой. Onirix AR Engine SDK не зависит (не привязан) к какому-либо движку рендеринга, поэтому вы можете комбинировать его с любой библиотекой 3D-движка, например: ThreeJS | ВавилонJS | Aframe Различные типы отслеживания, с которыми вы можете работать: Отслеживание изображений — загрузит классификатор изображений, созданный для вашего проекта, и выполнит обнаружение и отслеживание. Отслеживание поверхности — будут использоваться датчики движения устройства (гироскоп) для отслеживания объекта, зафиксированного в любом месте или поверхности (только вращение). Примеры проектов. Вы можете посетить нашу учетную запись GitHub, чтобы ознакомиться с образцами, использующими различные режимы отслеживания и библиотеки 3D-рендеринга. Onirix предлагает вам подробную документацию: https://docs.onirix.com/onirix-sdk.