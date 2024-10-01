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Программное обеспечение дополненной реальности (AR) SDK - Самые популярные приложения - о-в Норфолк
Комплект для разработки программного обеспечения дополненной реальности, широко известный как AR SDK, позволяет разработчикам создавать цифровые элементы, легко интегрируемые в реальный мир. Он служит фундаментальным инструментом для любого предприятия, занимающегося AR-опытом. Эти инструменты, оснащенные такими функциями, как отслеживание трехмерных объектов, распознавание изображений, визуальный SLAM (одновременная локализация и картографирование), множественное отслеживание и т. д., позволяют разработчикам воплотить цифровые изображения в жизнь. Инженеры AR используют эти SDK для создания мобильных приложений, разнообразных платформ САПР, иммерсивных маркетинговых мероприятий и многого другого. Хотя некоторые AR SDK обычно предназначены для конкретных платформ и оборудования, они обладают универсальностью для поддержки нескольких систем, повышая адаптивность и удобство.
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Vectary
vectary.com
Создавайте захватывающие впечатления для веб-сайта электронной коммерции с помощью Vectary Web AR Viewer и 3D-конфигуратора продуктов. Публикуйте 3D-контент и контент дополненной реальности на любом веб-сайте на всех мобильных платформах — iOS и Android. Позвольте посетителям сайта просмотреть проду...
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компания Qualcomm, является известным пионером мобильной технологии дополненной реальности (AR) и компанией, создавшей ряд отмеченных наградами AR-решений для смартфонов, планшетов и умных очков. Технология AR, полностью разработанная собственными силами, доступна через основной продукт — ...
Zapworks
zap.works
Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или поль...
Augment
augment.com
Augment — это платформа дополненной реальности, которая позволяет пользователю визуализировать продукты в 3D в реальной среде и в реальном времени с помощью планшета или смартфона.
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture — это платформа дополненной реальности для совместной работы над проектами, которая позволяет просматривать 3D-модели в формате AR.
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti предлагает удобную платформу для создания, развертывания и управления локализованным контентом дополненной реальности.
Variant Launch
launchar.app
WebAR на iOS и Android — без приложения. Запускайте свои возможности дополненной реальности в браузере по любой ссылке или QR-коду с помощью нашего простого Javascript SDK. Отслеживание в нативном качестве без платы за просмотр. Создав почти 100 AR-приложений, мы тщательно изучили болевые точки, с к...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK — это инструмент разработки приложений AR. Вы можете легко создавать свои собственные AR-приложения с помощью MAXST AR SDK. Ниже приведены функции, включенные в MAXST AR SDK. - Трекер пространства - Трекер объектов (цель: 3D-объекты размером от 0,3 до 1,5 м) - Трекер изображений (цель: ...
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega предоставляет облачное AR-решение городского масштаба и расширяет возможности культуры и туризма, бизнеса, образования, промышленности и многих других предприятий с помощью гибкой схемы приобретения, передовых возможностей картографии и локализации, а также удобной цепочки инструментов.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать решения AR, визуализацию продуктов и пространственные вычисления без навыков программирования. Платформа упрощает процесс разработки, предоставляя интерфейс перетаскивания, который позволяет пользователям создавать захватываю...
Onirix
onirix.com
Платформа дополненной реальности без кода, с низким кодом и SDK, которая помогает вам создавать, размещать, публиковать и делиться веб-контентом AR. Доступно более чем 4,5 миллиардам пользователей iOS и Android по всему миру и совместимость с 92,94% устройств по всему миру. Веб-дополненная реальност...
ARGear
argear.io
ARGear — это программное обеспечение дополненной реальности на основе SaaS, которое помогает разработчикам приложений реализовывать Snapchat, такие как функции и контент AR, для своих собственных приложений. В отличие от других решений AR, платформа ARGEAR предоставляет не только универсальный AR SD...
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK позволит вам использовать все доступные системы отслеживания, такие как Wikitude, VisionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai и многие другие. Вы можете либо создавать приложения с помощью конструктора приложений, просто создавая стиль и заполняя приложение, либо создавать свои собственные прило...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu — это универсальный магазин для визуализации продуктов и рассказывания историй с помощью 3D и дополненной реальности. Мы помогаем брендам увеличивать продажи, узнаваемость и вовлеченность с помощью нашей платформы Studio. С помощью Studio вы можете создавать, управлять и развертывать 3D и AR-в...
Streem
streem.com
StreemCore® — это инструмент удаленной визуальной помощи корпоративного класса, использующий готовые возможности дополненной реальности (AR). Добавляя интерактивный видеоинструмент для совместной работы, который не нужно загружать, компании могут быстро видеть и решать проблемы удаленно, что ускоряе...
Vossle
vossle.ai
Vossle — это SaaS-платформа для разработки WebAR без кода, с помощью которой компании могут создавать дополненную реальность менее чем за 1 минуту. Для работы с мировыми целями, кампаниями на основе изображений, играми или примерами на основе распознавания лиц с использованием основного механизма AR...
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — это облачная платформа расширенной реальности для управления активами и самостоятельной публикации, предназначенная для пользователей B2B. Он объединяет различные технологии AR/VR, такие как AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а также ARKit/ARCore для приложений Android и iOS, и упрощает ...