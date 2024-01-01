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Программное обеспечение дополненной реальности (AR) SDK - Самые популярные приложения - Армения Самые популярные Недавно добавленные

Комплект для разработки программного обеспечения дополненной реальности, широко известный как AR SDK, позволяет разработчикам создавать цифровые элементы, легко интегрируемые в реальный мир. Он служит фундаментальным инструментом для любого предприятия, занимающегося AR-опытом. Эти инструменты, оснащенные такими функциями, как отслеживание трехмерных объектов, распознавание изображений, визуальный SLAM (одновременная локализация и картографирование), множественное отслеживание и т. д., позволяют разработчикам воплотить цифровые изображения в жизнь. Инженеры AR используют эти SDK для создания мобильных приложений, разнообразных платформ САПР, иммерсивных маркетинговых мероприятий и многого другого. Хотя некоторые AR SDK обычно предназначены для конкретных платформ и оборудования, они обладают универсальностью для поддержки нескольких систем, повышая адаптивность и удобство.