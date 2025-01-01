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Системы управления контентом дополненной реальности (AR) служат платформами для загрузки большого количества необработанного 3D-контента, необходимого для создания AR-опыта. Пользователи имеют полный контроль над своим AR-контентом в этих системах, используя функцию перетаскивания для его редактирования по своему усмотрению. Такие инструменты редактирования позволяют пользователям изменять свой контент, включая в свои 3D-творения такие элементы, как цветовые палитры и разнообразные текстуры. Помимо базового редактирования, AR CMS может использоваться как комплект разработки программного обеспечения AR (SDK), расширяя возможности индивидуального использования AR. Обычно этот контент находит применение при разработке спектра AR-приложений для мобильных устройств, от иммерсивных игр до интерактивных торговых платформ. Кроме того, эти решения включают в себя надежные функции отчетности и аналитики, помогающие компаниям понять закономерности взаимодействия аудитории с их контентом. Крайне важно различать AR CMS и VR CMS, причем последняя представляет собой отдельную платформу, ориентированную на управление, публикацию и распространение контента виртуальной реальности.
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Zapworks
zap.works
Zapworks — платформа для создания, управления и публикации дополненной реальности (AR) без необходимости в обширном техническом опыте.
CGTrader
cgtrader.com
CGTrader - это платформа для поиска, покупки и продажи 3D-моделей и текстур, предлагающая услуги как для частных пользователей, так и для предприятий.
echo3D
echo3d.com
echo3D - это платформа для управления 3D-активами, позволяющая хранить, обрабатывать и делиться 3D-контентом в реальном времени.
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR - облачная платформа без кода для управления решениями расширенной реальности, упрощающая разработку и взаимодействие с клиентами.
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR — это платформа дополненной реальности, позволяющая пользователям создавать интерактивные AR-опыты без необходимости программирования.
Plattar
plattar.com
Приложение Plattar использует технологии дополненной реальности и XR для того, чтобы пользователи могли визуализировать товары в 3D без их физического присутствия.
Vuframe
vuframe.com
Vuframe — платформа для создания 3D, дополненной и виртуальной реальности, упрощающая разработку приложений для бизнеса любых масштабов.
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