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Системы управления контентом дополненной реальности (AR)
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Системы управления контентом дополненной реальности (AR) - Самые популярные приложения

Системы управления контентом дополненной реальности (AR) служат платформами для загрузки большого количества необработанного 3D-контента, необходимого для создания AR-опыта. Пользователи имеют полный контроль над своим AR-контентом в этих системах, используя функцию перетаскивания для его редактирования по своему усмотрению. Такие инструменты редактирования позволяют пользователям изменять свой контент, включая в свои 3D-творения такие элементы, как цветовые палитры и разнообразные текстуры. Помимо базового редактирования, AR CMS может использоваться как комплект разработки программного обеспечения AR (SDK), расширяя возможности индивидуального использования AR. Обычно этот контент находит применение при разработке спектра AR-приложений для мобильных устройств, от иммерсивных игр до интерактивных торговых платформ. Кроме того, эти решения включают в себя надежные функции отчетности и аналитики, помогающие компаниям понять закономерности взаимодействия аудитории с их контентом. Крайне важно различать AR CMS и VR CMS, причем последняя представляет собой отдельную платформу, ориентированную на управление, публикацию и распространение контента виртуальной реальности.

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Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks — платформа для создания, управления и публикации дополненной реальности (AR) без необходимости в обширном техническом опыте.

CGTrader

CGTrader

cgtrader.com

CGTrader - это платформа для поиска, покупки и продажи 3D-моделей и текстур, предлагающая услуги как для частных пользователей, так и для предприятий.

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D - это платформа для управления 3D-активами, позволяющая хранить, обрабатывать и делиться 3D-контентом в реальном времени.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR - облачная платформа без кода для управления решениями расширенной реальности, упрощающая разработку и взаимодействие с клиентами.

EvolveAR

EvolveAR

evolvear.io

EvolveAR — это платформа дополненной реальности, позволяющая пользователям создавать интерактивные AR-опыты без необходимости программирования.

Plattar

Plattar

plattar.com

Приложение Plattar использует технологии дополненной реальности и XR для того, чтобы пользователи могли визуализировать товары в 3D без их физического присутствия.

Vuframe

Vuframe

vuframe.com

Vuframe — платформа для создания 3D, дополненной и виртуальной реальности, упрощающая разработку приложений для бизнеса любых масштабов.

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