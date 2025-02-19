Системы управления контентом дополненной реальности (AR) - Самые популярные приложения - Чад

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Системы управления контентом дополненной реальности (AR) служат платформами для загрузки большого количества необработанного 3D-контента, необходимого для создания AR-опыта. Пользователи имеют полный контроль над своим AR-контентом в этих системах, используя функцию перетаскивания для его редактирования по своему усмотрению. Такие инструменты редактирования позволяют пользователям изменять свой контент, включая в свои 3D-творения такие элементы, как цветовые палитры и разнообразные текстуры. Помимо базового редактирования, AR CMS может использоваться как комплект разработки программного обеспечения AR (SDK), расширяя возможности индивидуального использования AR. Обычно этот контент находит применение при разработке спектра AR-приложений для мобильных устройств, от иммерсивных игр до интерактивных торговых платформ. Кроме того, эти решения включают в себя надежные функции отчетности и аналитики, помогающие компаниям понять закономерности взаимодействия аудитории с их контентом. Крайне важно различать AR CMS и VR CMS, причем последняя представляет собой отдельную платформу, ориентированную на управление, публикацию и распространение контента виртуальной реальности.
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SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу, специализирующуюся на выдвижении инструментов дополненной и виртуальной реальности на передний план бизнес-технологий. Наш опыт заключается не только в разработке футуристических решений; дело в том, чтобы сделать их доступными и практичными для удовлетворения сегодняшних динамичных потребностей бизнеса. Передовые функции В SynergyXR мы не просто создаем инструменты; мы создаем опыт. Наши продукты — это больше, чем просто программное обеспечение; они являются воротами в новые измерения взаимодействия и сотрудничества. Наши решения XR, ориентированные на удобные интерфейсы и надежные функциональные возможности, легко интегрируются в ваши бизнес-процессы. От иммерсивных обучающих модулей до интерактивных демонстраций продуктов — мы гарантируем, что дополненная и виртуальная реальность — это не просто модные слова, а важные инструменты для успеха в современном бизнесе. Непревзойденная ценность и решения Что отличает SynergyXR, так это наше стремление решать реальные бизнес-задачи. Мы верим в подход, ориентированный на людей, при котором технологии служат средством, а не препятствием. Наши решения предназначены для повышения эффективности, стимулирования инноваций и оптимизации взаимодействия между командами по всему миру. Используя наши инструменты XR, компании могут выйти за рамки традиционных границ, открывая новые возможности в области сотрудничества, обучения и взаимодействия с клиентами. Погрузитесь в будущее с SynergyXR, где расширенная реальность становится повседневной реальностью вашего бизнеса.
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты сжатия и преобразования ресурсов, а также масштабируемую инфраструктуру BaaS, которая позволяет разработчикам и организациям управлять, обрабатывать и транслировать свой 3D-контент в режиме реального времени и по всему миру. устройства. Мы обслуживаем более 100 000 пользователей, которые используют нашу платформу для создания 3D-проектов в реальном времени (для здравоохранения, развлечений, розничной торговли, игр, маркетинга, обучения и т. д.), а также для управления своим интерактивным контентом, а также для поиска, обработки и совместного использования 3D-ресурсов в своих компаниях. команды и не только.
Zapworks
zap.works
Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или пользовательским кодом Zapworks дает вашим дизайнерам, разработчикам и маркетологам возможность создавать захватывающие возможности WebAR, независимо от их навыков или бизнес-целей. Ведущее в мире компьютерное зрение, созданное для WebAR. Наши основные типы отслеживания основаны на более чем 10-летнем опыте в области компьютерного зрения и оптимизированы для браузеров на широком спектре устройств, начиная с самых низких характеристик. Используйте наши инструменты для быстрого создания прототипов продуктов, внедрения внутренних инноваций и повышения эффективности ваших продаж и маркетинга. ** Победитель в номинации «Лучший инструмент для разработчиков 2022 года» ** ** Победитель в номинации «Лучший инструмент для создания и авторской разработки 2022 года» **
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR — лучший в своем классе с самой простой и мощной платформой дополненной реальности в отрасли. Специально созданная площадка для малого бизнеса и агентств для создания захватывающих XR-опытов. Превратите свои печатные издания, рекламные материалы, визуализацию продуктов электронной коммерции и многое другое в дополненную реальность. EvolveAR предоставляет полный набор функций дополненной реальности, которые помогут вам создавать, играть и предоставлять вашим клиентам, партнерам и друзьям совершенно захватывающий пользовательский опыт. Он содержит все основные функции дополненной реальности, такие как видео, аудио, кнопки действий (CTA), изображения, видео 360 ° и 3D-модели. 1) Нулевые знания программирования и кодирования. 2) Углубленная аналитика на основе дополненной реальности в режиме реального времени. 3) Новые режимы управления контентом и маркетинга. 4) Объединяет пользователей в цифровом и физическом мирах.
CGTrader
cgtrader.com
Деятельность компании, крупнейшего в мире поставщика лицензируемых материалов и нестандартных 3D-моделей, включает два взаимосвязанных направления бизнеса. Торговая площадка CGTrader самообслуживания компании для 3D-моделей с более чем 1 000 000 лицензируемых 3D-моделей и CGTrader Enterprise 3D Modeling для корпоративных клиентов и интернет-магазинов для преобразования 2D-изображений продуктов в фотореалистичные 3D-модели. Благодаря управляемому сообществу, состоящему из десятков тысяч высококвалифицированных 3D-дизайнеров, CGTrader имеет идеальные возможности для создания 3D-моделей любой сложности и любого масштаба.
Vuframe
vuframe.com
Vuframe — это передовая платформа, которая произвела революцию в процессе создания приложений 3D, дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) корпоративного уровня. В прошлом разработка таких приложений требовала специальных навыков, длительных циклов разработки и значительных бюджетов. Теперь Vuframe упростил весь процесс, сделав его доступным для предприятий любого размера.
Plattar
plattar.com
Plattar использует быстро развивающуюся технологию дополненной реальности (ARKit + ARCore) и XR в сочетании с развитием потребительского оборудования и браузеров, чтобы выступать в качестве нового инструмента, позволяющего клиентам испытывать продукты в 3D и/или в контексте без физического присутствия продукта. Эти и другие новые технологии предоставляют возможности участия на протяжении всего жизненного цикла продукта — постоянный способ связать воедино внедрение, использование и лояльность посредством виртуального обучения, поддержки и дополнительных продаж дополнительных продуктов.
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