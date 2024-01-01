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Системы управления контентом дополненной реальности (AR) - Самые популярные приложения - Аргентина
Системы управления контентом дополненной реальности (AR) служат платформами для загрузки большого количества необработанного 3D-контента, необходимого для создания AR-опыта. Пользователи имеют полный контроль над своим AR-контентом в этих системах, используя функцию перетаскивания для его редактирования по своему усмотрению. Такие инструменты редактирования позволяют пользователям изменять свой контент, включая в свои 3D-творения такие элементы, как цветовые палитры и разнообразные текстуры. Помимо базового редактирования, AR CMS может использоваться как комплект разработки программного обеспечения AR (SDK), расширяя возможности индивидуального использования AR. Обычно этот контент находит применение при разработке спектра AR-приложений для мобильных устройств, от иммерсивных игр до интерактивных торговых платформ. Кроме того, эти решения включают в себя надежные функции отчетности и аналитики, помогающие компаниям понять закономерности взаимодействия аудитории с их контентом. Крайне важно различать AR CMS и VR CMS, причем последняя представляет собой отдельную платформу, ориентированную на управление, публикацию и распространение контента виртуальной реальности.
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Zapworks
zap.works
Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или поль...
CGTrader
cgtrader.com
Деятельность компании, крупнейшего в мире поставщика лицензируемых стоковых и нестандартных 3D-моделей, включает два взаимосвязанных направления бизнеса. Торговая площадка CGTrader самообслуживания компании для 3D-моделей с более чем 800 000 лицензируемых 3D-моделей и CGTrader Enterprise 3D Modeling...
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR — лучший в своем классе с самой простой и мощной платформой дополненной реальности в отрасли. Специально созданная площадка для малого бизнеса и агентств для создания захватывающих XR-опытов. Превратите свои печатные издания, рекламные материалы, визуализацию продуктов электронной коммерции...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...
Plattar
plattar.com
Plattar использует быстро развивающуюся технологию дополненной реальности (ARKit + ARCore) и XR в сочетании с развитием потребительского оборудования и браузеров, чтобы выступать в качестве нового инструмента, позволяющего клиентам испытывать продукты в 3D и/или в контексте без физического присутств...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты...
Vuframe
vuframe.com
Vuframe — это передовая платформа, которая произвела революцию в процессе создания приложений 3D, дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) корпоративного уровня. В прошлом разработка таких приложений требовала специальных навыков, длительных циклов разработки и значительных бюджетов...