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Системы управления контентом дополненной реальности (AR) - Самые популярные приложения - Ангола Самые популярные Недавно добавленные

Системы управления контентом дополненной реальности (AR) служат платформами для загрузки большого количества необработанного 3D-контента, необходимого для создания AR-опыта. Пользователи имеют полный контроль над своим AR-контентом в этих системах, используя функцию перетаскивания для его редактирования по своему усмотрению. Такие инструменты редактирования позволяют пользователям изменять свой контент, включая в свои 3D-творения такие элементы, как цветовые палитры и разнообразные текстуры. Помимо базового редактирования, AR CMS может использоваться как комплект разработки программного обеспечения AR (SDK), расширяя возможности индивидуального использования AR. Обычно этот контент находит применение при разработке спектра AR-приложений для мобильных устройств, от иммерсивных игр до интерактивных торговых платформ. Кроме того, эти решения включают в себя надежные функции отчетности и аналитики, помогающие компаниям понять закономерности взаимодействия аудитории с их контентом. Крайне важно различать AR CMS и VR CMS, причем последняя представляет собой отдельную платформу, ориентированную на управление, публикацию и распространение контента виртуальной реальности.