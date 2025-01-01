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Аудиторские услуги играют решающую роль в проверке точности финансовых отчетов компании, гарантируя, что они правдиво отражают проведенные транзакции. Эти услуги помогают компаниям составлять финансовую отчетность, соответствующую требованиям, и эффективно сообщать о своем финансовом положении заинтересованным сторонам, таким как банки, инвесторы/акционеры и другие финансовые партнеры. Аудиторские услуги, обычно интегрированные в финансовый и бухгалтерский отделы компании, часто дополняются дополнительной поддержкой со стороны поставщиков финансовых консалтинговых, бухгалтерских и налоговых услуг.
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KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark – это онлайн-платформа для автоматизированного бухгалтерского учета с поддержкой специалиста, предлагающая услуги по налогам, выставлению счетов и управлению расходами.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Приложение Perkins & Co обеспечивает безопасное управление документами и обмен финансами через облачную платформу, облегчая бухгалтерские процессы для пользователей и компаний.
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