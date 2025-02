Поставщики аудиторских услуг - Самые популярные приложения - Тонга

Perkins & Co

perkinsaccounting.com

Perkins & Co была основана в 1986 году как альтернатива крупным национальным аудиторским фирмам, уделяя при этом внимание бизнес-потребностям закрытых компаний региона. Имея офисы в Портленде, штат Орегон, и Ванкувере, штат Вашингтон, компания Perkins специализируется во многих отраслях, включая производство, оптовую торговлю, недвижимость, строительство, профессиональные и творческие услуги, технологии, продукты питания и напитки, автосалоны и некоммерческие организации. Компания Perkins, 10-летний обладатель награды ClearlyRated Best of Accounting™ за превосходное обслуживание клиентов, 16-летняя награда «Самая уважаемая компания» по версии Portland Business Journal, фирма, в которой большинство принадлежит женщинам, и одна из самых разнообразных бухгалтерских фирм в регионе, Perkins гордится этим. из толпы. Позвоните нам сегодня, чтобы узнать больше о преимуществах Perkins!