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Поставщики аудиторских услуг - Самые популярные приложения - Науру
Аудиторские услуги играют решающую роль в проверке точности финансовых отчетов компании, гарантируя, что они правдиво отражают проведенные транзакции. Эти услуги помогают компаниям составлять финансовую отчетность, соответствующую требованиям, и эффективно сообщать о своем финансовом положении заинтересованным сторонам, таким как банки, инвесторы/акционеры и другие финансовые партнеры. Аудиторские услуги, обычно интегрированные в финансовый и бухгалтерский отделы компании, часто дополняются дополнительной поддержкой со стороны поставщиков финансовых консалтинговых, бухгалтерских и налоговых услуг.
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KPMG Spark
kpmgspark.com
KPMG Spark предлагает онлайн-бухгалтерский учет, который включает в себя автоматизированный учет с доступом к специальной команде по работе с клиентами для упрощенной подготовки налогов, выставления счетов, платежей, отслеживания расходов и многого другого.
Perkins & Co
perkinsaccounting.com
Perkins & Co была основана в 1986 году как альтернатива крупным национальным аудиторским фирмам, уделяя при этом внимание бизнес-потребностям закрытых компаний региона. Имея офисы в Портленде, штат Орегон, и Ванкувере, штат Вашингтон, компания Perkins специализируется во многих отраслях, включая про...