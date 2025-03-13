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Программное обеспечение для редактирования аудио
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Программное обеспечение для редактирования аудио - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для редактирования аудио позволяет пользователям создавать и изменять аудиофайлы. Аудиоредакторы и инженеры используют эти инструменты для микширования или удаления фрагментов аудио, настройки определенных регионов и разработки новых аудиокомпонентов. Эти программы часто включают эффекты для изменения звука аудиофайлов различными способами. Обычно они поддерживают несколько форматов файлов, таких как MP3, WAV, Windows Media и MPEG-4. Программное обеспечение для редактирования аудио широко используется звукоинженерами, музыкальными продюсерами, микшерами, редакторами и звукорежиссерами при производстве музыки, фильмов и телевидения. Он часто используется вместе с программным обеспечением для редактирования видео и в сотрудничестве с командами по производству видео.

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Speechify

Speechify

speechify.com

Speechify - приложение для преобразования текста в речь, поддерживающее различные форматы файлов и позволяющее пользователям слушать контент на ходу.

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm — это платформа для записи подкастов и видео в высоком качестве с возможностью совместной работы и простого редактирования.

Soundtrap

Soundtrap

soundtrap.com

Soundtrap — онлайн-студия для создания музыки и записи подкастов. Поддерживает совместную работу и облачное хранение проектов.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.

Descript

Descript

descript.com

Descript - это платформа для редактирования видео и аудио, позволяющая работать с контентом так же просто, как с текстом, с функциями транскрипции и сотрудничества в реальном времени.

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle — это платформа для создания и редактирования подкастов, поддерживающая записи аудио и видео, а также автоматизированное редактирование и распространение.

Lalal.ai

Lalal.ai

lalal.ai

Lalal.ai - сервис удаления вокала и разделения музыки с использованием искусственного интеллекта для точного извлечения аудиотреков.

Soundation

Soundation

soundation.com

Soundation — бесплатная онлайн-студия для создания музыки, записи и редактирования аудио, поддерживающая совместную работу в реальном времени.

Dubverse

Dubverse

dubverse.ai

Dubverse - это платформа для дублирования видео на более чем 60 языках с использованием ИИ для создания субтитров и озвучки, упрощая процесс локализации.

Zencastr

Zencastr

zencastr.com

Zencastr - это платформа для записи и редактирования подкастов, позволяющая пользователям записывать удаленные сеансы через браузер без установки ПО.

AudioStrip

AudioStrip

audiostrip.co.uk

AudioStrip — бесплатный онлайн инструмент для изоляции или удаления вокала из песен, подходит для караоке и создания инструментальных треков.

Typecast

Typecast

typecast.ai

Typecast - это онлайн-инструмент для преобразования текста в речь с использованием реалистичных голосов для различных мультимедийных проектов.

Ableton

Ableton

ableton.com

Ableton - это цифровая аудио рабочая станция для создания музыки и живых выступлений с поддержкой MIDI и аудио секвенирования.

Auphonic

Auphonic

auphonic.com

Auphonic - это веб-сервис для автоматической пост-продакшн обработки аудио с использованием ИИ, сокращающий шум и нормализующий звук.

Audiotool

Audiotool

audiotool.com

Audiotool — облачная платформа для создания и редактирования музыки с набором инструментов и эффектов, доступная в браузере на любом устройстве.

LANDR

LANDR

landr.com

Ландр - платформа для музыкантов, предлагающая мастеринговые услуги, дистрибуцию музыки и инструменты для написания песен с AI.

Krotos

Krotos

krotos.studio

Krotos Studio — это приложение для создания и редактирования звуковых эффектов с помощью ИИ, облегчая процесс звукорежиссуры и аудио-дизайна.

SoundPiece

SoundPiece

soundpiece.co

SoundPiece – приложение для создания музыки с помощью ИИ. Укажите настроение, стиль и длину, и мгновенно получите уникальную композицию. Все треки без роялти.

Alitu

Alitu

alitu.com

Alitu — это веб-инструмент для редактирования подкастов, позволяющий легко обрабатывать записи, удалять шум и публиковать эпизоды без технических сложностей.

Narration Box

Narration Box

narrationbox.com

Narration Box — приложение для преобразования текста в речь с более чем 700 AI-озвучивателями на 140 языках, включая адаптацию акцентов и эмоций.

Deepsync

Deepsync

deepsync.com

Deepsync применяет технологию клонирования голоса для быстрого создания аудиоконтента, облегчая процесс для подкастеров и студий звукозаписи.

Numa Studio

Numa Studio

numastudio.io

Numa Studio - это платформа для управления музыкальными проектами, которая объединяет организацию, совместную работу и управление версиями в одном инструменте.

Boomcaster

Boomcaster

boomcaster.com

Boomcaster — платформа для записи и прямой трансляции подкастов с высоким качеством аудио и видео для удаленных интервью.

Vollume

Vollume

vollume.com

Vollume — это инструмент для музыкантов и профессионалов, объединяющий управление плейлистами, обмен сообщениями и файлами, а также облачное хранилище в одном приложении.

Audiorista

Audiorista

audiorista.com

Audiorista позволяет создавать персонализированные медиа-приложения для аудиокниг, подкастов и курсов без навыков программирования.

Avid

Avid

avid.com

Avid – это набор инструментов для поддержки медиа-креаторов в производстве, редактировании и сотрудничестве, включая решение для живого звука и цифровых новостей.

Audiohook

Audiohook

audiohook.com

Audiohook — это приложение, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами через все аудиоканалы, как цифровые, так и традиционные.

Notetracks

Notetracks

notetracks.com

Notetracks — это онлайн-платформа для аудиосоздателей, позволяющая добавлять заметки и маркеры к аудиофайлам для упрощения совместной работы.

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