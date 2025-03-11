Программное обеспечение для редактирования аудио - Самые популярные приложения

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Программное обеспечение для редактирования аудио позволяет пользователям создавать и изменять аудиофайлы. Аудиоредакторы и инженеры используют эти инструменты для микширования или удаления фрагментов аудио, настройки определенных регионов и разработки новых аудиокомпонентов. Эти программы часто включают эффекты для изменения звука аудиофайлов различными способами. Обычно они поддерживают несколько форматов файлов, таких как MP3, WAV, Windows Media и MPEG-4. Программное обеспечение для редактирования аудио широко используется звукоинженерами, музыкальными продюсерами, микшерами, редакторами и звукорежиссерами при производстве музыки, фильмов и телевидения. Он часто используется вместе с программным обеспечением для редактирования видео и в сотрудничестве с командами по производству видео.
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Speechify
speechify.com
Speechify - приложение для преобразования текста в речь, поддерживающее различные форматы файлов и позволяющее пользователям слушать контент на ходу.
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm — это платформа для записи подкастов и видео в высоком качестве с возможностью совместной работы и простого редактирования.
Soundtrap
soundtrap.com
Soundtrap — онлайн-студия для создания музыки и записи подкастов. Поддерживает совместную работу и облачное хранение проектов.
Murf AI
murf.ai
Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.
Descript
descript.com
Descript - это платформа для редактирования видео и аудио, позволяющая работать с контентом так же просто, как с текстом, с функциями транскрипции и сотрудничества в реальном времени.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — это платформа для создания и редактирования подкастов, поддерживающая записи аудио и видео, а также автоматизированное редактирование и распространение.
Lalal.ai
lalal.ai
Lalal.ai - сервис удаления вокала и разделения музыки с использованием искусственного интеллекта для точного извлечения аудиотреков.
Soundation
soundation.com
Soundation — бесплатная онлайн-студия для создания музыки, записи и редактирования аудио, поддерживающая совместную работу в реальном времени.
Dubverse
dubverse.ai
Dubverse - это платформа для дублирования видео на более чем 60 языках с использованием ИИ для создания субтитров и озвучки, упрощая процесс локализации.
Zencastr
zencastr.com
Zencastr - это платформа для записи и редактирования подкастов, позволяющая пользователям записывать удаленные сеансы через браузер без установки ПО.
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip — бесплатный онлайн инструмент для изоляции или удаления вокала из песен, подходит для караоке и создания инструментальных треков.
Typecast
typecast.ai
Typecast - это онлайн-инструмент для преобразования текста в речь с использованием реалистичных голосов для различных мультимедийных проектов.
Ableton
ableton.com
Ableton - это цифровая аудио рабочая станция для создания музыки и живых выступлений с поддержкой MIDI и аудио секвенирования.
Auphonic
auphonic.com
Auphonic - это веб-сервис для автоматической пост-продакшн обработки аудио с использованием ИИ, сокращающий шум и нормализующий звук.
Audiotool
audiotool.com
Audiotool — облачная платформа для создания и редактирования музыки с набором инструментов и эффектов, доступная в браузере на любом устройстве.
LANDR
landr.com
Ландр - платформа для музыкантов, предлагающая мастеринговые услуги, дистрибуцию музыки и инструменты для написания песен с AI.
Krotos
krotos.studio
Krotos Studio — это приложение для создания и редактирования звуковых эффектов с помощью ИИ, облегчая процесс звукорежиссуры и аудио-дизайна.
SoundPiece
soundpiece.co
SoundPiece – приложение для создания музыки с помощью ИИ. Укажите настроение, стиль и длину, и мгновенно получите уникальную композицию. Все треки без роялти.
Alitu
alitu.com
Alitu — это веб-инструмент для редактирования подкастов, позволяющий легко обрабатывать записи, удалять шум и публиковать эпизоды без технических сложностей.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — приложение для преобразования текста в речь с более чем 700 AI-озвучивателями на 140 языках, включая адаптацию акцентов и эмоций.
Deepsync
deepsync.com
Deepsync применяет технологию клонирования голоса для быстрого создания аудиоконтента, облегчая процесс для подкастеров и студий звукозаписи.
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio - это платформа для управления музыкальными проектами, которая объединяет организацию, совместную работу и управление версиями в одном инструменте.
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster — платформа для записи и прямой трансляции подкастов с высоким качеством аудио и видео для удаленных интервью.
Vollume
vollume.com
Vollume — это инструмент для музыкантов и профессионалов, объединяющий управление плейлистами, обмен сообщениями и файлами, а также облачное хранилище в одном приложении.
Audiorista
audiorista.com
Audiorista позволяет создавать персонализированные медиа-приложения для аудиокниг, подкастов и курсов без навыков программирования.
Avid
avid.com
Avid – это набор инструментов для поддержки медиа-креаторов в производстве, редактировании и сотрудничестве, включая решение для живого звука и цифровых новостей.
Audiohook
audiohook.com
Audiohook — это приложение, которое помогает компаниям взаимодействовать с клиентами через все аудиоканалы, как цифровые, так и традиционные.
Notetracks
notetracks.com
Notetracks — это онлайн-платформа для аудиосоздателей, позволяющая добавлять заметки и маркеры к аудиофайлам для упрощения совместной работы.
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