Программное обеспечение для редактирования аудио - Самые популярные приложения

Notetracks

notetracks.com

Notetracks помогает создателям аудио и видео просматривать и утверждать творческие проекты (подкасты, музыку, видео, маркетинговый контент). Переписываться по электронной почте с просьбой внести изменения в черновики — это не лучший способ в современном мире удаленного сотрудничества (например, можем ли мы ответить «хм» и «а» в 1:20, 23:34, 15:13). Делание заметок и общение в электронных письмах, документах, чатах и ​​звонках со ссылкой на временные метки с именами аудиофайлов приводят к пропущенным изменениям, неправомерным изменениям, недопониманию, бесконечным изменениям и, в конечном итоге, недовольству редакторов, членов команды и клиентов, теряющих мотивацию и импульс проекта. Обеспечьте четкое, плавное и продуктивное общение с помощью Notetracks — единой платформы, предназначенной для групп по производству аудио и видео, позволяющей обмениваться и собирать точные отзывы непосредственно о своих медиафайлах.