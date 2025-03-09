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Программное обеспечение для редактирования аудио
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Программное обеспечение для редактирования аудио - Самые популярные приложения - Ватикан

Программное обеспечение для редактирования аудио позволяет пользователям создавать и изменять аудиофайлы. Аудиоредакторы и инженеры используют эти инструменты для микширования или удаления фрагментов аудио, настройки определенных регионов и разработки новых аудиокомпонентов. Эти программы часто включают эффекты для изменения звука аудиофайлов различными способами. Обычно они поддерживают несколько форматов файлов, таких как MP3, WAV, Windows Media и MPEG-4. Программное обеспечение для редактирования аудио широко используется звукоинженерами, музыкальными продюсерами, микшерами, редакторами и звукорежиссерами при производстве музыки, фильмов и телевидения. Он часто используется вместе с программным обеспечением для редактирования видео и в сотрудничестве с командами по производству видео.

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Boomcaster

Boomcaster

boomcaster.com

Boomcaster революционизирует подкастинг, предлагая высококачественные локальные возможности для записи для удаленных интервью, обеспечивая аудио студийного уровня и до 4K видео разрешения. Boomcaster записывает аудио и видео с высокой четкой непосредственно из микрофона и камеры для каждого участника, одновременно позволяя вам в прямом эфире. Вход каждого участника запечатлен независимо, защищает записи от нестабильности в Интернете и обеспечивает непревзойденную ясность. Интуитивная платформа Boomcaster также включает в себя такие функции, как автоматическая пост-обработка, редактирование в реальном времени и прямые трансляции на крупные социальные платформы. Разработанный как для начинающих подкастеров, так и для опытных вещателей, Boomcaster упрощает технические проблемы производства подкастов, позволяя создателям сосредоточиться на предоставлении убедительного контента. Присоединяйтесь к сообществу подкастеров, которые доверяют Boomcaster, чтобы поднять свой опыт подкастинга аудио и видео.

Vollume

Vollume

vollume.com

Vollume Control — это инструмент для повышения производительности музыки, созданный для музыкантов и профессионалов в области музыки, чтобы упростить совместную работу над проектами. Объединение мощного управления списками воспроизведения, обмена сообщениями, обмена файлами и облачного хранилища в одном простом в использовании приложении.

Numa Studio

Numa Studio

numastudio.io

Numa Studio - это платформа для управления музыкальными проектами, которая объединяет организацию, совместную работу и управление версиями в одном инструменте.

Notetracks

Notetracks

notetracks.com

Notetracks помогает создателям аудио и видео просматривать и утверждать творческие проекты (подкасты, музыку, видео, маркетинговый контент). Переписываться по электронной почте с просьбой внести изменения в черновики — это не лучший способ в современном мире удаленного сотрудничества (например, можем ли мы ответить «хм» и «а» в 1:20, 23:34, 15:13). Делание заметок и общение в электронных письмах, документах, чатах и ​​звонках со ссылкой на временные метки с именами аудиофайлов приводят к пропущенным изменениям, неправомерным изменениям, недопониманию, бесконечным изменениям и, в конечном итоге, недовольству редакторов, членов команды и клиентов, теряющих мотивацию и импульс проекта. Обеспечьте четкое, плавное и продуктивное общение с помощью Notetracks — единой платформы, предназначенной для групп по производству аудио и видео, позволяющей обмениваться и собирать точные отзывы непосредственно о своих медиафайлах.

Audiorista

Audiorista

audiorista.com

Раскройте потенциал своего контента с помощью Audiorista, идеального инструмента для создания собственного медиа-приложения. Легко преобразуйте свои аудиокниги, подкасты, электронные книги, курсы и многое другое в увлекательную платформу на основе подписки, которая обслуживает как вашу устоявшуюся аудиторию, так и новых энтузиастов. Лучшая часть? Вам не нужны никакие знания в области кодирования! Доведите свое медиа-приложение до совершенства, дополнив его уникальным брендингом, интуитивно понятной навигацией и функциями плавного воспроизведения. Адаптируйте каждый аспект, чтобы создать отличный пользовательский опыт и заинтересовать вашу аудиторию. Выберите Audiorista и превратите свой бизнес в сенсацию по подписке.

SoundPiece

SoundPiece

soundpiece.co

Создавайте красивую музыку с помощью ИИ. Просто укажите желаемое настроение, стиль и продолжительность и создайте новую песню за считанные секунды. Вы также можете редактировать песни или создавать столько вариаций, сколько захотите. Ищете ли вы оркестровую, электронную музыку или даже простой бит — Soundpiece может создать музыку в соответствии с вашими потребностями. Самое приятное то, что все созданные песни не требуют лицензионных отчислений.

Krotos

Krotos

krotos.studio

Krotos Studio — это приложение для создания и редактирования звуковых эффектов с помощью ИИ, облегчая процесс звукорежиссуры и аудио-дизайна.

Audiohook

Audiohook

audiohook.com

Audiohook — это универсальный сервис, который позволяет компаниям обращаться к своим клиентам по всем цифровым и традиционным аудиоканалам.

Alitu

Alitu

alitu.com

Alitu — это веб-инструмент для редактирования подкастов, позволяющий легко обрабатывать записи, удалять шум и публиковать эпизоды без технических сложностей.

Deepsync

Deepsync

deepsync.com

Deepsync использует технологию клонирования голоса, чтобы помочь медиакомпаниям создавать аудиоконтент в 10 раз быстрее, чем вручную. Его цель — облегчить производственный процесс для подкастеров и продакшн-студий.

Soundation

Soundation

soundation.com

Soundation — бесплатная онлайн-студия для создания музыки, записи и редактирования аудио, поддерживающая совместную работу в реальном времени.

Audiotool

Audiotool

audiotool.com

Audiotool — облачная платформа для создания и редактирования музыки с набором инструментов и эффектов, доступная в браузере на любом устройстве.

Auphonic

Auphonic

auphonic.com

Auphonic - это веб-сервис для автоматической пост-продакшн обработки аудио с использованием ИИ, сокращающий шум и нормализующий звук.

Ableton

Ableton

ableton.com

Ableton - это цифровая аудио рабочая станция для создания музыки и живых выступлений с поддержкой MIDI и аудио секвенирования.

Descript

Descript

descript.com

Descript - это платформа для редактирования видео и аудио, позволяющая работать с контентом так же просто, как с текстом, с функциями транскрипции и сотрудничества в реальном времени.

Narration Box

Narration Box

narrationbox.com

Narration Box — это компания, занимающаяся преобразованием текста в речь и озвучиванием на базе искусственного интеллекта, предлагающая более 700 рассказчиков с искусственным интеллектом, способных говорить на более чем 140 местных и гиперлокальных языках. Многие из этих рассказчиков с искусственным интеллектом обладают контекстной чувствительностью, что позволяет им создавать контекстуальные голоса с разными акцентами и эмоциями. С помощью Narration Box вы можете импортировать текст через URL-адрес или документ и управлять всеми своими текстовыми и голосовыми ресурсами в своей специальной студии. Каждый рассказчик с искусственным интеллектом обладает собственным набором функций, которые можно настроить в соответствии с вашими конкретными требованиями. Кроме того, Narration Box обеспечивает надежную и отзывчивую поддержку клиентов, которая поможет вам на протяжении всего процесса. Если вам нужен профессиональный закадровый голос для вашего проекта, привлекательный диктор для вашей аудиокниги или локализованный голос для вашего многоязычного контента, Narration Box предлагает комплексное решение с обширной библиотекой дикторов с искусственным интеллектом и удобной платформой.

Avid

Avid

avid.com

AVID позволяет медиа -создателям инновационными технологиями и совместными инструментами для развлечения, информирования, обучения и просвещения мира. Они помогают медиа -провидцам создавать искусство, которое окрашивает их восприятие и обогащает их культуру. Они производят инновационные технологии и совместные инструменты, которые вдохновляют и зажигают радость, чтобы создатели могли развлекать, информировать, обучать и просвещать мир. Они верят в своих художников. Они верят в своих лидеров отрасли. И они верят в будущее развлечений. У них богатая 30-летняя история питания СМИ и развлечение. Но они знают, что их история не определяет их будущее, поэтому они всегда развиваются, привержены хорошему и лучшему. Они делают много продуктов, но делают только одну вещь: максимизировать среды удивительных производителей. В Avid, каждую минуту, каждый день они питают больших создателей.

AudioStrip

AudioStrip

audiostrip.co.uk

AudioStrip — это бесплатный онлайн-инструмент, предназначенный для изоляции или удаления вокала из любой песни. Благодаря удобному интерфейсу этот инструмент идеально подходит для любителей музыки, любителей караоке, диджеев и музыкальных продюсеров. Используя сложные алгоритмы цифровой обработки сигналов, AudioStrip может отделять вокальную составляющую от инструментальной части песни с впечатляющей точностью и полнотой. Его основная функция — создание инструментальных треков без вокала, идеально подходящих для караоке, минусовок или ремиксов. И наоборот, его также можно использовать для извлечения отдельных вокальных дорожек для других творческих целей. В основе технологии AudioStrip лежит ее способность разлагать сложную слуховую информацию на отдельные элементы, позволяя пользователям манипулировать изолированными вокальными или инструментальными партиями в соответствии со своими требованиями. Пользователи могут использовать этот инструмент, просто загрузив выбранную песню на платформу, после чего программное обеспечение эффективно обрабатывает звук и предоставляет трек без вокала. Хотя для работы AudioStrip требуется включение JavaScript, его функции доступны через любой широко используемый браузер и не требуют загрузки или установки какого-либо дополнительного программного обеспечения. Обратите внимание, что хотя AudioStrip доступен для бесплатного использования, могут иметься ограничения или дополнительные функции, которые могут быть изменены.

Dubverse

Dubverse

dubverse.ai

Dubverse - это платформа для дублирования видео на более чем 60 языках с использованием ИИ для создания субтитров и озвучки, упрощая процесс локализации.

Typecast

Typecast

typecast.ai

Typecast - это онлайн-инструмент для преобразования текста в речь с использованием реалистичных голосов для различных мультимедийных проектов.

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI - это платформа для преобразования текста в речь, предлагающая более 120 AI-голосов на 20 языках для создания голосовых озвучек и локализации контента.

Zencastr

Zencastr

zencastr.com

Zencastr - это платформа для записи и редактирования подкастов, позволяющая пользователям записывать удаленные сеансы через браузер без установки ПО.

Speechify

Speechify

speechify.com

Speechify - приложение для преобразования текста в речь, поддерживающее различные форматы файлов и позволяющее пользователям слушать контент на ходу.

Soundtrap

Soundtrap

soundtrap.com

Soundtrap — онлайн-студия для создания музыки и записи подкастов. Поддерживает совместную работу и облачное хранение проектов.

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside.fm — это платформа для записи подкастов и видео в высоком качестве с возможностью совместной работы и простого редактирования.

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle — это платформа для создания и редактирования подкастов, поддерживающая записи аудио и видео, а также автоматизированное редактирование и распространение.

LANDR

LANDR

landr.com

Ландр - платформа для музыкантов, предлагающая мастеринговые услуги, дистрибуцию музыки и инструменты для написания песен с AI.

Lalal.ai

Lalal.ai

lalal.ai

Lalal.ai - сервис удаления вокала и разделения музыки с использованием искусственного интеллекта для точного извлечения аудиотреков.

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