Программное обеспечение для редактирования аудио - Самые популярные приложения - Ватикан

AudioStrip

audiostrip.co.uk

AudioStrip — это бесплатный онлайн-инструмент, предназначенный для изоляции или удаления вокала из любой песни. Благодаря удобному интерфейсу этот инструмент идеально подходит для любителей музыки, любителей караоке, диджеев и музыкальных продюсеров. Используя сложные алгоритмы цифровой обработки сигналов, AudioStrip может отделять вокальную составляющую от инструментальной части песни с впечатляющей точностью и полнотой. Его основная функция — создание инструментальных треков без вокала, идеально подходящих для караоке, минусовок или ремиксов. И наоборот, его также можно использовать для извлечения отдельных вокальных дорожек для других творческих целей. В основе технологии AudioStrip лежит ее способность разлагать сложную слуховую информацию на отдельные элементы, позволяя пользователям манипулировать изолированными вокальными или инструментальными партиями в соответствии со своими требованиями. Пользователи могут использовать этот инструмент, просто загрузив выбранную песню на платформу, после чего программное обеспечение эффективно обрабатывает звук и предоставляет трек без вокала. Хотя для работы AudioStrip требуется включение JavaScript, его функции доступны через любой широко используемый браузер и не требуют загрузки или установки какого-либо дополнительного программного обеспечения. Обратите внимание, что хотя AudioStrip доступен для бесплатного использования, могут иметься ограничения или дополнительные функции, которые могут быть изменены.