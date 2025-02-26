Программное обеспечение для редактирования аудио - Самые популярные приложения - Тунис

Speechify

speechify.com

Speeringify-это приложение для текста в речь, которое позволяет миру получить доступ к информации. 20+ миллионов человек используют наше приложение Google Chrome, веб -приложение, приложение для iOS и Android. Наша миссия состоит в том, чтобы убедиться, что чтение никогда не является препятствием для обучения. Наши удивительные пользователи - это студенты, профессионалы и любители производительности. Многие из них имеют различия в обучении, такие как дислексия и СДВГ, в то время как многие просто хотят читать быстрее и слушать в пути. С помощью Speechify вы можете превратить любую книгу, документ или веб -сайт в аудио, и слушать, пока вы находитесь в машине, стираете, ходите по собаке, готовите ужин, тренируются, прыгаете с парашютом - какова ваша повседневная рутина! Speeringify также способствует Medium, Star Tribune, The Direct и многое другое. Легко добавить текст в речь на ваш сайт. Клифф Вайцман, наш бесстрашный генеральный директор, основал Shipifific в 2017 году в комнате в общежитии в Университете Брауна, чтобы он мог поделиться с другими невероятным программным обеспечением для текста в речь, над которым он работал. У Клиффа дислексия, и он был разочарован тем, сколько времени и энергии потребовалось для его чтения. Advanced TTS Technology была полным игроком, это позволило ему закончить свои чтения в 3 раза быстрее, чем обычный читатель и лучше понять и сохранить информацию. В речи, наша цель состоит в том, чтобы чтение никогда не стало препятствием для обучения для кого -либо. Ничто не должно удерживать вас от обучения информации быстро и эффективно. Shipify выросла, чтобы нанять более 100 членов команды, разбросанных по всему миру всего за несколько коротких лет. Мы гордимся невероятной командой с членами, которые ранее были лидерами и старшими инженерами в таких компаниях, как Snapchat, Apple, Spotify, Amazon & Uber. Мы все любим и расставляем приоритеты в собственности, обеспечивая ценность со скоростью, обучаясь как можно больше, и заставляя наших пользователей чувствовать себя уполномоченными.