Программное обеспечение для редактирования аудио - Самые популярные приложения - Суринам

Speechify

speechify.com

Speechify — это приложение для преобразования текста в речь, которое упрощает доступ к информации по всему миру. Более 20 миллионов человек используют наше расширение Google Chrome, веб-приложение, приложение для iOS и приложение для Android. Наша миссия — сделать так, чтобы чтение никогда не было препятствием для обучения. Наши замечательные пользователи — студенты, профессионалы и любители продуктивности. У многих из них есть различия в обучении, такие как дислексия и СДВГ, а многие просто хотят читать быстрее и слушать на ходу. С помощью Speechify вы можете превратить любую книгу, документ или веб-сайт в аудиофайл и слушать, пока вы находитесь в машине, стираете, гуляете с собакой, готовите ужин, тренируетесь, прыгаете с парашютом — каким бы ни был ваш распорядок дня! Speechify также поддерживает Medium, Star Tribune, The Direct и другие. Легко добавьте преобразование текста в речь на свой сайт. Клифф Вайцман, наш бесстрашный генеральный директор, основал Speechify в 2017 году в комнате общежития Университета Брауна, чтобы поделиться с другими невероятным программным обеспечением для преобразования текста в речь, над которым он работал. У Клиффа дислексия, и его расстраивало то, сколько времени и энергии ему требовалось для чтения. Усовершенствованная технология TTS полностью изменила правила игры: она позволила ему закончить чтение в 3 раза быстрее, чем обычному читателю, а также лучше понимать и сохранять информацию. В Speechify наша цель — сделать так, чтобы чтение никогда не было препятствием для обучения. Ничто не должно мешать вам быстро и эффективно усваивать информацию. Всего за несколько лет в Speechify наняли более 100 членов команды по всему миру. Мы гордимся невероятной командой, члены которой ранее были руководителями и старшими инженерами в таких компаниях, как Snapchat, Apple, Spotify, Amazon и Uber. Мы все любим владение и отдаем ему приоритет, принося пользу за счет скорости, обучаясь как можно большему и давая нашим пользователям почувствовать себя более уверенными.