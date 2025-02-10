Программное обеспечение для редактирования аудио - Самые популярные приложения - Сомали

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Программное обеспечение для редактирования аудио позволяет пользователям создавать и изменять аудиофайлы. Аудиоредакторы и инженеры используют эти инструменты для микширования или удаления фрагментов аудио, настройки определенных регионов и разработки новых аудиокомпонентов. Эти программы часто включают эффекты для изменения звука аудиофайлов различными способами. Обычно они поддерживают несколько форматов файлов, таких как MP3, WAV, Windows Media и MPEG-4. Программное обеспечение для редактирования аудио широко используется звукоинженерами, музыкальными продюсерами, микшерами, редакторами и звукорежиссерами при производстве музыки, фильмов и телевидения. Он часто используется вместе с программным обеспечением для редактирования видео и в сотрудничестве с командами по производству видео.
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Riverside.fm
riverside.fm
Riverside — это ваша онлайн-студия для высококачественной записи и молниеносного монтажа. Он работает на базе искусственного интеллекта, но создан для человеческого общения, поэтому все, от подкастов до видеомаркетинга, записывается с идеальным пиксельным видео 4K и кристально чистым звуком, независимо от того, где вы находитесь, насколько нестабильно работает ваш Wi-Fi или не ваши гости умеют нажимать кнопки. Думайте об этом как о своем цифровом джинне в бутылке, но вместо трех желаний вы получаете бесконечные первоклассные записи и сверхпростое редактирование. От Хиллари Клинтон до представителей малого бизнеса и крупных игроков, таких как Spotify, Marvel и Verizon Media, Риверсайд стал выбранной площадкой для трансляции историй, никогда не теряя при этом качества.
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster революционизирует подкастинг, предлагая высококачественные локальные возможности для записи для удаленных интервью, обеспечивая аудио студийного уровня и до 4K видео разрешения. Boomcaster записывает аудио и видео с высокой четкой непосредственно из микрофона и камеры для каждого участника, одновременно позволяя вам в прямом эфире. Вход каждого участника запечатлен независимо, защищает записи от нестабильности в Интернете и обеспечивает непревзойденную ясность. Интуитивная платформа Boomcaster также включает в себя такие функции, как автоматическая пост-обработка, редактирование в реальном времени и прямые трансляции на крупные социальные платформы. Разработанный как для начинающих подкастеров, так и для опытных вещателей, Boomcaster упрощает технические проблемы производства подкастов, позволяя создателям сосредоточиться на предоставлении убедительного контента. Присоединяйтесь к сообществу подкастеров, которые доверяют Boomcaster, чтобы поднять свой опыт подкастинга аудио и видео.
Vollume
vollume.com
Vollume Control — это инструмент для повышения производительности музыки, созданный для музыкантов и профессионалов в области музыки, чтобы упростить совместную работу над проектами. Объединение мощного управления списками воспроизведения, обмена сообщениями, обмена файлами и облачного хранилища в одном простом в использовании приложении.
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio переопределяет ландшафт управления музыкальными проектами, централизуя все аспекты вашего творческого процесса на одной интуитивно понятной платформе. С Numa Studio профессионалы в области музыки могут воспользоваться беспрецедентной организацией, что приводит к значительной экономии времени и оптимизации совместной работы. Дизайн платформы устраняет необходимость в использовании множества инструментов и платформ, позволяя артистам, продюсерам и командам сосредоточиться на том, что действительно важно — создании исключительной музыки. Интегрируя расширенные функции совместного использования, комментирования и контроля версий, Numa гарантирует, что каждая деталь проекта будет под рукой, создавая среду для совместной работы, которая является одновременно эффективной и точной. Такой целостный подход не только упрощает управление проектами, но и повышает качество общения и обратной связи, что в конечном итоге повышает творческий потенциал и делает Numa незаменимым инструментом в музыкальной индустрии.
Notetracks
notetracks.com
Notetracks помогает создателям аудио и видео просматривать и утверждать творческие проекты (подкасты, музыку, видео, маркетинговый контент). Переписываться по электронной почте с просьбой внести изменения в черновики — это не лучший способ в современном мире удаленного сотрудничества (например, можем ли мы ответить «хм» и «а» в 1:20, 23:34, 15:13). Делание заметок и общение в электронных письмах, документах, чатах и звонках со ссылкой на временные метки с именами аудиофайлов приводят к пропущенным изменениям, неправомерным изменениям, недопониманию, бесконечным изменениям и, в конечном итоге, недовольству редакторов, членов команды и клиентов, теряющих мотивацию и импульс проекта. Обеспечьте четкое, плавное и продуктивное общение с помощью Notetracks — единой платформы, предназначенной для групп по производству аудио и видео, позволяющей обмениваться и собирать точные отзывы непосредственно о своих медиафайлах.
Audiorista
audiorista.com
Раскройте потенциал своего контента с помощью Audiorista, идеального инструмента для создания собственного медиа-приложения. Легко преобразуйте свои аудиокниги, подкасты, электронные книги, курсы и многое другое в увлекательную платформу на основе подписки, которая обслуживает как вашу устоявшуюся аудиторию, так и новых энтузиастов. Лучшая часть? Вам не нужны никакие знания в области кодирования! Доведите свое медиа-приложение до совершенства, дополнив его уникальным брендингом, интуитивно понятной навигацией и функциями плавного воспроизведения. Адаптируйте каждый аспект, чтобы создать отличный пользовательский опыт и заинтересовать вашу аудиторию. Выберите Audiorista и превратите свой бизнес в сенсацию по подписке.
SoundPiece
soundpiece.co
Создавайте красивую музыку с помощью ИИ. Просто укажите желаемое настроение, стиль и продолжительность и создайте новую песню за считанные секунды. Вы также можете редактировать песни или создавать столько вариаций, сколько захотите. Ищете ли вы оркестровую, электронную музыку или даже простой бит — Soundpiece может создать музыку в соответствии с вашими потребностями. Самое приятное то, что все созданные песни не требуют лицензионных отчислений.
Krotos
krotos.studio
Krotos Studio, разработанная компанией Krotos, пионером в области аудиотехнологий, представляет собой революционное программное обеспечение, призванное произвести революцию в способах работы людей со звуковыми эффектами. Эта инновационная платформа оптимизирует процесс создания звука, предлагая идеальное сочетание скорости, качества и творческой свободы, позволяя пользователям быстро создавать высококачественные, уникальные и бесплатные звуковые эффекты. Пользователи могут легко создавать собственные звуки простым щелчком мыши или взмахом мыши, избавляя от утомительного процесса поиска в библиотеках звуков или сложных этапов записи и редактирования. Krotos Studio — это не только эффективность; речь идет о предоставлении создателям возможности создавать звуки, которые действительно находят отклик у их аудитории. Благодаря более чем 200 звуковым пресетам в различных категориях и более, добавляемым каждый месяц, платформа гарантирует, что каждый звук будет уникальным, удовлетворяя широкий спектр проектов и творческих потребностей. Орфеас Ботеас, генеральный директор Krotos, подчеркивает, что Krotos Studio с ее возможностями на базе искусственного интеллекта предназначена для того, чтобы передать возможности профессионального звукового дизайна в руки создателей на всех уровнях, демократизируя доступ к звуковым эффектам высшего уровня и способствуя творческой свободе. . Будь то онлайн-контент, фильмы, телешоу или реклама, Krotos Studio предлагает универсальный и удобный инструмент для всех, кто хочет улучшить свой звуковой дизайн.
Audiohook
audiohook.com
Audiohook — это универсальный сервис, который позволяет компаниям обращаться к своим клиентам по всем цифровым и традиционным аудиоканалам.
Alitu
alitu.com
Alitu — это веб-инструмент для редактирования подкастов, который берет ваши необработанные записи и помогает превратить их в потрясающее шоу, привлекающее все большую аудиторию. Этот инструмент освобождает начинающих вещателей от технической части редактирования подкаста, чтобы они могли сосредоточиться на тех частях, которые им нравятся. Автоматизируйте технические части, такие как удаление фонового шума и выравнивание громкости. Наслаждайтесь набором инструментов перетаскивания, ориентированным на подкасты, для создания и брендирования своих выпусков. Легко обрезайте клипы и исключайте ошибки. Опубликуйте свое шоу всему миру. Загрузите готовый выпуск прямо на хост подкаста, не выходя из Alit. Начните свое шоу с нуля с помощью пакета курсов подкаста Alitu, чтобы вы могли перестать гадать. Позвольте Alitu сделать за вас тяжелую работу и присоединяйтесь к 1500 подкастерам, которые тратят меньше времени на редактирование и больше времени на создание.
Deepsync
deepsync.com
Deepsync использует технологию клонирования голоса, чтобы помочь медиакомпаниям создавать аудиоконтент в 10 раз быстрее, чем вручную. Его цель — облегчить производственный процесс для подкастеров и продакшн-студий.
Soundation
soundation.com
Создавайте музыку в бесплатной онлайн-студии в своем браузере. Сотрудничайте, создавайте биты, записывайте и редактируйте аудио. Используйте более 20 000 лупов и сэмплов, виртуальных инструментов и эффектов.
Audiotool
audiotool.com
Начните создавать музыку в облаке. Audiotool — мощная онлайн-студия по производству музыки прямо в вашем браузере.
Auphonic
auphonic.com
Веб-сервис автоматической постобработки аудио, использующий методы обработки сигналов и машинного обучения.
Ableton
ableton.com
Ableton производит программное обеспечение, оборудование и другие творческие инструменты для мирового сообщества создателей музыки.
Descript
descript.com
Descript — это новый вид видеоредактора, который так же прост, как документ. Функции Descript на базе искусственного интеллекта и интуитивно понятный интерфейс способствуют развитию каналов YouTube и TikTok, ведущих подкастов и компаний, использующих видео для маркетинга, продаж, внутреннего обучения и совместной работы. Цель Descript — сделать видео основным инструментом каждого коммуникатора, наряду с документами и слайдами.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — это компания, занимающаяся преобразованием текста в речь и озвучиванием на базе искусственного интеллекта, предлагающая более 700 рассказчиков с искусственным интеллектом, способных говорить на более чем 140 местных и гиперлокальных языках. Многие из этих рассказчиков с искусственным интеллектом обладают контекстной чувствительностью, что позволяет им создавать контекстуальные голоса с разными акцентами и эмоциями. С помощью Narration Box вы можете импортировать текст через URL-адрес или документ и управлять всеми своими текстовыми и голосовыми ресурсами в своей специальной студии. Каждый рассказчик с искусственным интеллектом обладает собственным набором функций, которые можно настроить в соответствии с вашими конкретными требованиями. Кроме того, Narration Box обеспечивает надежную и отзывчивую поддержку клиентов, которая поможет вам на протяжении всего процесса. Если вам нужен профессиональный закадровый голос для вашего проекта, привлекательный диктор для вашей аудиокниги или локализованный голос для вашего многоязычного контента, Narration Box предлагает комплексное решение с обширной библиотекой дикторов с искусственным интеллектом и удобной платформой.
Avid
avid.com
AVID позволяет медиа -создателям инновационными технологиями и совместными инструментами для развлечения, информирования, обучения и просвещения мира. Они помогают медиа -провидцам создавать искусство, которое окрашивает их восприятие и обогащает их культуру. Они делают инновационные технологии и совместные инструменты, которые вдохновляют и зажигают радость, чтобы создатели могли развлекать, информировать, обучать и просвещать мир. Они верят в своих художников. Они верят в своих лидеров отрасли. И они верят в будущее развлечений. У них богатая 30-летняя история питания СМИ и развлечение. Но они знают, что их история не определяет их будущее, поэтому они всегда развиваются, привержены хорошему и лучшему. Они делают много продуктов, но делают только одну вещь: максимизировать среды удивительных производителей. В Avid, каждую минуту, каждый день они питают больших создателей.
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip — это бесплатный онлайн-инструмент, предназначенный для изоляции или удаления вокала из любой песни. Благодаря удобному интерфейсу этот инструмент идеально подходит для любителей музыки, любителей караоке, диджеев и музыкальных продюсеров. Используя сложные алгоритмы цифровой обработки сигналов, AudioStrip может отделять вокальную составляющую от инструментальной части песни с впечатляющей точностью и полнотой. Его основная функция — создание инструментальных треков без вокала, идеально подходящих для караоке, минусовок или ремиксов. И наоборот, его также можно использовать для извлечения отдельных вокальных дорожек для других творческих целей. В основе технологии AudioStrip лежит ее способность разлагать сложную слуховую информацию на отдельные элементы, позволяя пользователям манипулировать изолированными вокальными или инструментальными партиями в соответствии со своими требованиями. Пользователи могут использовать этот инструмент, просто загрузив выбранную песню на платформу, после чего программное обеспечение эффективно обрабатывает звук и предоставляет трек без вокала. Хотя для работы AudioStrip требуется включение JavaScript, его функции доступны через любой широко используемый браузер и не требуют загрузки или установки какого-либо дополнительного программного обеспечения. Обратите внимание, что хотя AudioStrip доступен для бесплатного использования, могут иметься ограничения или дополнительные функции, которые могут быть изменены.
Dubverse
dubverse.ai
В быстро меняющемся мире создания цифрового контента Dubverse.ai меняет правила игры как для производителей видео, преподавателей, так и для бизнеса. Эта инновационная платформа использует возможности искусственного интеллекта для оптимизации и улучшения процесса производства видео, уделяя особое внимание преодолению языковых барьеров и обеспечению универсальной доступности контента. В основе предложений Dubverse.ai лежит надежный механизм Synthetic Media, который расширяет творческие способности человека с помощью передовых технологий искусственного интеллекта. Процесс прост, но эффективен: * Субтитры с искусственным интеллектом: автоматически генерируйте точные субтитры на разных языках, повышая вовлеченность и понимание зрителя. * Преобразование текста в речь: преобразуйте текст в естественную озвучку, делая ваши видео более динамичными и доступными для более широкой аудитории. Dubverse.ai включает в себя набор функций, предназначенных для удовлетворения различных потребностей в создании контента: * Многоязычная поддержка. Благодаря поддержке более чем 60 языков создатели контента могут охватить глобальную аудиторию без языковых ограничений. * Выбор динамиков: выбирайте из широкого спектра голосов искусственного интеллекта, чтобы найти идеальный вариант для тона и стиля вашего видео. * Редактор сценариев: интуитивно понятный редактор сценариев с переводом в реальном времени упрощает процесс редактирования. * Человеческие голоса: механизм преобразования текста в речь Dubverse.ai обеспечивает голоса, которые звучат естественно и привлекательно. * Встроенный общий доступ: легко сотрудничайте с другими и собирайте отзывы в одном месте. * Загружаемые субтитры: улучшите SEO и доступность вашего видео с помощью многоязычных субтитров.
Typecast
typecast.ai
Генератор голоса AI с эмоциональным преобразованием текста в речь от Typecast — это онлайн-инструмент, который позволяет пользователям преобразовывать текст в реалистичную речь. Благодаря библиотеке из более чем 400 гиперреалистичных голосов этот инструмент позволяет пользователям создавать контент так, как они этого хотят. Он предлагает различные функции и возможности для различных целей, включая рассказывание историй, презентации, маркетинг продуктов, обучающие видеоролики, видеоролики на YouTube и образование. AI Voice Generator от Typecast предназначен для создания реалистичных голосов и аватаров AI, что позволяет пользователям наполнять свой видеоконтент захватывающими и привлекательный звук. Пользователи могут легко выбрать персонажа, ввести желаемый текст, выбрать стиль голоса и загрузить сгенерированный звук. Инструмент также предлагает шаблоны преобразования текста в голос для различных категорий, таких как аудиокниги, образование, продажи, документальные фильмы, обучение и игры, что облегчает пользователям начало работы. Одним из ключевых преимуществ использования AI Voice Generator от Typecast является его способность Чтобы сэкономить время и устранить хлопоты, связанные с производственными затратами. Пользователям не нужно нанимать актеров, управлять съемочными группами или арендовать студию, поскольку инструмент исключает необходимость записи экрана и постпродакшн-монтажа. Он предлагает простой и удобный интерфейс, позволяющий пользователям вводить, вставлять или импортировать письменный контент непосредственно на платформу. В целом, AI Voice Generator от Typecast — это веб-платформа, которая предоставляет пользователям широкий спектр возможностей для создания высококачественный видеоконтент с человекоподобными виртуальными аватарами. Он предлагает эмоциональные настройки преобразования текста в голос, обширную библиотеку актеров озвучивания и удобные возможности редактирования. AI Voice Generator от Typecast с удобным интерфейсом и мощными функциями является ценным инструментом для создателей контента, которые хотят улучшить свои видео с помощью реалистичного и привлекательного звука.
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Murf.ai — это инструмент, который преобразует текст в речь, создает видео и субтитры и предлагает различные голоса для настройки. * Рецензентам нравится интуитивно понятный интерфейс, разнообразие доступных голосов, возможность настройки произношения и плавная интеграция с другими платформами, такими как Canva. * Рецензенты упомянули такие проблемы, как голоса, которые иногда звучат как роботы, необходимость большего количества голосов на разных языках и с разными акцентами, а также высокая стоимость дополнительных функций.
Zencastr
zencastr.com
Zencastr создан для работы прямо в вашем браузере, поэтому вы можете записывать где угодно, ничего не устанавливая. Все, что нужно сделать вашим гостям, — это нажать на ссылку приглашения.
Speechify
speechify.com
Speechify — это приложение для преобразования текста в речь, которое упрощает доступ к информации по всему миру. Более 20 миллионов человек используют наше расширение Google Chrome, веб-приложение, приложение для iOS и приложение для Android. Наша миссия — сделать так, чтобы чтение никогда не было препятствием для обучения. Наши замечательные пользователи — студенты, профессионалы и любители продуктивности. У многих из них есть различия в обучении, такие как дислексия и СДВГ, а многие просто хотят читать быстрее и слушать на ходу. С помощью Speechify вы можете превратить любую книгу, документ или веб-сайт в аудиофайл и слушать, пока вы находитесь в машине, стираете, гуляете с собакой, готовите ужин, тренируетесь, прыгаете с парашютом — каким бы ни был ваш распорядок дня! Speechify также поддерживает Medium, Star Tribune, The Direct и другие. Легко добавьте преобразование текста в речь на свой сайт. Клифф Вайцман, наш бесстрашный генеральный директор, основал Speechify в 2017 году в комнате общежития Университета Брауна, чтобы поделиться с другими невероятным программным обеспечением для преобразования текста в речь, над которым он работал. У Клиффа дислексия, и его расстраивало то, сколько времени и энергии ему требовалось для чтения. Усовершенствованная технология TTS полностью изменила правила игры: она позволила ему закончить чтение в 3 раза быстрее, чем обычному читателю, а также лучше понимать и сохранять информацию. В Speechify наша цель — сделать так, чтобы чтение никогда не было препятствием для обучения. Ничто не должно мешать вам быстро и эффективно усваивать информацию. Всего за несколько лет в Speechify наняли более 100 членов команды по всему миру. Мы гордимся невероятной командой, члены которой ранее были руководителями и старшими инженерами в таких компаниях, как Snapchat, Apple, Spotify, Amazon и Uber. Мы все любим владение и отдаем ему приоритет, принося пользу за счет скорости, обучаясь как можно большему и давая нашим пользователям почувствовать себя более уверенными.
Soundtrap
soundtrap.com
Создание музыки, редактирование аудио, петли, автонастройка, создание битов — все, что вам нужно для бесплатного создания музыки. Это онлайн и совместное использование — зарегистрируйте бесплатную учетную запись прямо сейчас!
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам с легкостью создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества. Платформа предоставляет пользователям набор инструментов для записи и редактирования аудио и видео, а также создания подкастов на основе удаленных интервью с участием до 10 участников. Записи студийного качества, редактирование с помощью искусственного интеллекта и плавный экспорт могут быть достигнуты на единой веб-платформе. Инструменты включают в себя многодорожечную запись, транскрипцию звука, интуитивное редактирование, преобразование текста в речь, Magic Dust, Revoice и удаление тишины, а также набор инструментов на базе искусственного интеллекта, таких как удаление фонового шума, обнаружение слов-вставок, преобразование звука в текст. , запись подкастов, преобразование MP3 в текст и преобразование формата. Podcastle также предлагает приложения для iOS и Android, обеспечивающие возможность записи на ходу. Платформа предназначена для того, чтобы пользователи могли легко создавать подкасты, делиться историями и общаться со своей аудиторией, независимо от уровня опыта.
LANDR
landr.com
Музыкальный мир изменился. Новая технология сделала легкую и доступную для артистов создавать и делиться своей работой с полной независимостью, но последний шаг в том, чтобы сделать музыку полностью предприятием DIY - Mastering - остался сложным и неуловимым шагом.
Lalal.ai
lalal.ai
Сервис нового поколения для удаления вокала и разделения музыкальных источников для быстрого, простого и точного извлечения стеблей. Удалите треки вокала, инструментала, ударных, баса, фортепиано, электрогитары, акустической гитары и синтезатора без потери качества.
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