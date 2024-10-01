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Программное обеспечение для редактирования аудио - Самые популярные приложения - Северные Марианские о-ва

Программное обеспечение для редактирования аудио позволяет пользователям создавать и изменять аудиофайлы. Аудиоредакторы и инженеры используют эти инструменты для микширования или удаления фрагментов аудио, настройки определенных регионов и разработки новых аудиокомпонентов. Эти программы часто включают эффекты для изменения звука аудиофайлов различными способами. Обычно они поддерживают несколько форматов файлов, таких как MP3, WAV, Windows Media и MPEG-4. Программное обеспечение для редактирования аудио широко используется звукоинженерами, музыкальными продюсерами, микшерами, редакторами и звукорежиссерами при производстве музыки, фильмов и телевидения. Он часто используется вместе с программным обеспечением для редактирования видео и в сотрудничестве с командами по производству видео.

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Speechify

Speechify

speechify.com

Speechify — это приложение для преобразования текста в речь, которое упрощает доступ к информации по всему миру. Более 20 миллионов человек используют наше расширение Google Chrome, веб-приложение, приложение для iOS и приложение для Android. Наша миссия — сделать так, чтобы чтение никогда не было п...

Soundtrap

Soundtrap

soundtrap.com

Создание музыки, редактирование аудио, петли, автонастройка, создание битов — все, что вам нужно для бесплатного создания музыки. Это онлайн и совместное использование — зарегистрируйте бесплатную учетную запись прямо сейчас!

Riverside.fm

Riverside.fm

riverside.fm

Riverside — это ваша онлайн-студия для высококачественной записи и молниеносного монтажа. Он работает на базе искусственного интеллекта, но создан для человеческого общения, поэтому все, от подкастов до видеомаркетинга, записывается с идеальным пиксельным видео 4K и кристально чистым звуком, независ...

Murf AI

Murf AI

murf.ai

Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...

Descript

Descript

descript.com

Descript — это новый вид видеоредактора, который так же прост, как документ. Функции Descript на базе искусственного интеллекта и интуитивно понятный интерфейс способствуют развитию каналов YouTube и TikTok, ведущих подкастов и компаний, использующих видео для маркетинга, продаж, внутреннего обучени...

Lalal.ai

Lalal.ai

lalal.ai

Сервис нового поколения для удаления вокала и разделения музыкальных источников для быстрого, простого и точного извлечения стеблей. Удалите треки вокала, инструментала, ударных, баса, фортепиано, электрогитары, акустической гитары и синтезатора без потери качества.

Podcastle

Podcastle

podcastle.ai

Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам с легкостью создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества. Платформа предоставляет пользователям набор инструментов дл...

Zencastr

Zencastr

zencastr.com

Zencastr создан для работы прямо в вашем браузере, поэтому вы можете записывать где угодно, ничего не устанавливая. Все, что нужно сделать вашим гостям, — это нажать на ссылку приглашения.

Dubverse

Dubverse

dubverse.ai

В быстро меняющемся мире создания цифрового контента Dubverse.ai меняет правила игры как для производителей видео, преподавателей, так и для бизнеса. Эта инновационная платформа использует возможности искусственного интеллекта для оптимизации и улучшения процесса производства видео, уделяя особое вн...

AudioStrip

AudioStrip

audiostrip.co.uk

AudioStrip — это бесплатный онлайн-инструмент, предназначенный для изоляции или удаления вокала из любой песни. Благодаря удобному интерфейсу этот инструмент идеально подходит для любителей музыки, любителей караоке, диджеев и музыкальных продюсеров. Используя сложные алгоритмы цифровой обработки с...

Typecast

Typecast

typecast.ai

Генератор голоса AI с эмоциональным преобразованием текста в речь от Typecast — это онлайн-инструмент, который позволяет пользователям преобразовывать текст в реалистичную речь. Благодаря библиотеке из более чем 400 гиперреалистичных голосов этот инструмент позволяет пользователям создавать контент ...

Soundation

Soundation

soundation.com

Создавайте музыку в бесплатной онлайн-студии в своем браузере. Сотрудничайте, создавайте биты, записывайте и редактируйте аудио. Используйте более 20 000 лупов и сэмплов, виртуальных инструментов и эффектов.

Ableton

Ableton

ableton.com

Ableton производит программное обеспечение, оборудование и другие творческие инструменты для мирового сообщества создателей музыки.

LANDR

LANDR

landr.com

Музыкальный мир изменился. Новые технологии позволили артистам легко и доступно создавать и делиться своими работами с полной независимостью, но последний шаг в превращении музыки в полностью самостоятельное предприятие — мастеринг — остается сложным и неуловимым шагом.

Auphonic

Auphonic

auphonic.com

Веб-сервис автоматической постобработки аудио, использующий методы обработки сигналов и машинного обучения.

Audiotool

Audiotool

audiotool.com

Начните создавать музыку в облаке. Audiotool — мощная онлайн-студия по производству музыки прямо в вашем браузере.

SoundPiece

SoundPiece

soundpiece.co

Создавайте красивую музыку с помощью ИИ. Просто укажите желаемое настроение, стиль и продолжительность и создайте новую песню за считанные секунды. Вы также можете редактировать песни или создавать столько вариаций, сколько захотите. Ищете ли вы оркестровую, электронную музыку или даже простой бит —...

Krotos

Krotos

krotos.studio

Krotos Studio, разработанная компанией Krotos, пионером в области аудиотехнологий, представляет собой революционное программное обеспечение, призванное произвести революцию в способах работы людей со звуковыми эффектами. Эта инновационная платформа оптимизирует процесс создания звука, предлагая идеа...

Alitu

Alitu

alitu.com

Alitu — это веб-инструмент для редактирования подкастов, который берет ваши необработанные записи и помогает превратить их в потрясающее шоу, привлекающее все большую аудиторию. Этот инструмент освобождает начинающих вещателей от технической части редактирования подкаста, чтобы они могли сосредоточи...

Numa Studio

Numa Studio

numastudio.io

Numa Studio переопределяет ландшафт управления музыкальными проектами, централизуя все аспекты вашего творческого процесса на одной интуитивно понятной платформе. С Numa Studio профессионалы в области музыки могут воспользоваться беспрецедентной организацией, что приводит к значительной экономии вре...

Narration Box

Narration Box

narrationbox.com

Narration Box — это компания, занимающаяся преобразованием текста в речь и озвучиванием на базе искусственного интеллекта, предлагающая более 700 рассказчиков с искусственным интеллектом, способных говорить на более чем 140 местных и гиперлокальных языках. Многие из этих рассказчиков с искусственным...

Avid

Avid

avid.com

Avid предоставляет создателям медиа инновационные технологии и инструменты для совместной работы, чтобы развлекать, информировать, обучать и просвещать мир. Они помогают медиа-провидцам создавать искусство, которое окрашивает их восприятие и обогащает их культуру. Они создают инновационные технолог...

Vollume

Vollume

vollume.com

Vollume Control — это инструмент для повышения производительности музыки, созданный для музыкантов и профессионалов в области музыки, чтобы упростить совместную работу над проектами. Объединение мощного управления списками воспроизведения, обмена сообщениями, обмена файлами и облачного хранилища в о...

Audiorista

Audiorista

audiorista.com

Раскройте потенциал своего контента с помощью Audiorista, идеального инструмента для создания собственного медиа-приложения. Легко преобразуйте свои аудиокниги, подкасты, электронные книги, курсы и многое другое в увлекательную платформу на основе подписки, которая обслуживает как вашу устоявшуюся а...

Deepsync

Deepsync

deepsync.com

Deepsync использует технологию клонирования голоса, чтобы помочь медиакомпаниям создавать аудиоконтент в 10 раз быстрее, чем вручную. Его цель — облегчить производственный процесс для подкастеров и продакшн-студий.

Notetracks

Notetracks

notetracks.com

Notetracks помогает создателям аудио и видео просматривать и утверждать творческие проекты (подкасты, музыку, видео, маркетинговый контент). Переписываться по электронной почте с просьбой внести изменения в черновики — это не лучший способ в современном мире удаленного сотрудничества (например, може...

Boomcaster

Boomcaster

boomcaster.com

Boomcaster совершает революцию в подкастинге, предлагая высококачественные возможности локальной записи для удаленных интервью, обеспечивая звук студийного уровня и разрешение видео до 4K. Ввод каждого участника фиксируется независимо, что защищает записи от нестабильности в Интернете и обеспечивает...

Audiohook

Audiohook

audiohook.com

Audiohook — это универсальный сервис, который позволяет компаниям обращаться к своим клиентам по всем цифровым и традиционным аудиоканалам.

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