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Программное обеспечение для редактирования аудио - Самые популярные приложения
Программное обеспечение для редактирования аудио позволяет пользователям создавать и изменять аудиофайлы. Аудиоредакторы и инженеры используют эти инструменты для микширования или удаления фрагментов аудио, настройки определенных регионов и разработки новых аудиокомпонентов. Эти программы часто включают эффекты для изменения звука аудиофайлов различными способами. Обычно они поддерживают несколько форматов файлов, таких как MP3, WAV, Windows Media и MPEG-4. Программное обеспечение для редактирования аудио широко используется звукоинженерами, музыкальными продюсерами, микшерами, редакторами и звукорежиссерами при производстве музыки, фильмов и телевидения. Он часто используется вместе с программным обеспечением для редактирования видео и в сотрудничестве с командами по производству видео.
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Speechify
speechify.com
Читайте умнее, а не сложнее. Просматривайте документы, статьи, PDF-файлы, электронную почту — все, что вы читаете, — слушая с помощью нашей ведущей программы для преобразования текста в речь.
Soundtrap
soundtrap.com
Создание музыки, редактирование аудио, петли, автонастройка, создание битов — все, что вам нужно для бесплатного создания музыки. Это онлайн и совместное использование — зарегистрируйте бесплатную учетную запись прямо сейчас!
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside.fm позволяет подкастерам и медиакомпаниям легко записывать удаленные интервью в студийном качестве. Конечный результат? Видео 4K и аудиоконтент в формате WAV.
Murf AI
murf.ai
Переходите от текста к речи с помощью универсального генератора голоса с искусственным интеллектом. Поддержка искусственного интеллекта, голоса реальных людей. Создавайте озвучку студийного качества за считанные минуты. Используйте реалистичные голоса искусственного интеллекта Мерфа для подкастов,...
Descript
descript.com
Записывайте, транскрибируйте, редактируйте, микшируйте, сотрудничайте и совершенствуйте свои аудио и видео с помощью Descript. Скачать бесплатно →.
Lalal.ai
lalal.ai
Первый в мире дровокол с 8 стержнями🏆 Извлечение вокала, аккомпанемента и различных музыкальных инструментов с помощью искусственного интеллекта из любых аудио- и видеофайлов.
Zencastr
zencastr.com
Zencastr создан для работы прямо в вашем браузере, поэтому вы можете записывать где угодно, ничего не устанавливая. Все, что нужно сделать вашим гостям, — это нажать на ссылку приглашения.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества за считанные секунды. Миссия компании — демократизировать доступ к телеве...
AudioStrip
audiostrip.co.uk
Почти идеальная инструментальная и вокальная изоляция бесплатно! Лучший онлайн-инструмент, используемый музыкантами для отделения вокала от аккомпанемента в аудиофайлах. Используйте AudioStrip бесплатно или заплатите премиум, чтобы получить пакетную загрузку, изоляцию в 10 раз быстрее и многое дру...
Dubverse
dubverse.ai
Самый простой (и волшебный) способ дублировать видео. Сделайте свой контент многоязычным одним нажатием кнопки и охватите больше людей.
Typecast
typecast.ai
Онлайн-генератор голоса с искусственным интеллектом, который может превратить ваш текст в реалистичную речь. Более 300+ гиперреалистичных голосов. Создавайте свой контент так, как вы этого хотите!
LANDR
landr.com
LANDR — единственная онлайн-платформа, которая поддерживает артистов на протяжении всего жизненного цикла их музыки. Создавать. Сеть. Владелец. Выпускать. Быть услышанным. Криз. Коллаборез. Мастеризез. Распространение. Союз écoute.
Soundation
soundation.com
Создавайте музыку в бесплатной онлайн-студии в своем браузере. Сотрудничайте, создавайте биты, записывайте и редактируйте аудио. Используйте более 20 000 лупов и сэмплов, виртуальных инструментов и эффектов.
Ableton
ableton.com
Ableton производит программное обеспечение, оборудование и другие творческие инструменты для мирового сообщества создателей музыки.
Vollume
vollume.com
Vollume Control — это инструмент для повышения производительности музыки, созданный для музыкантов и профессионалов в области музыки, чтобы упростить совместную работу над проектами. Объединение мощного управления списками воспроизведения, обмена сообщениями, обмена файлами и облачного хранилища в о...
SoundPiece
soundpiece.co
Создавайте красивую музыку с помощью ИИ. Просто укажите желаемое настроение, стиль и продолжительность и создайте новую песню за считанные секунды. Вы также можете редактировать песни или создавать столько вариаций, сколько захотите. Ищете ли вы оркестровую, электронную музыку или даже простой бит —...
Alitu
alitu.com
Alitu — это веб-инструмент для редактирования подкастов, который берет ваши необработанные записи и помогает превратить их в потрясающее шоу, привлекающее все большую аудиторию. Этот инструмент освобождает начинающих вещателей от технической части редактирования подкаста, чтобы они могли сосредоточи...
Avid
avid.com
Avid предоставляет создателям медиа инновационные технологии и инструменты для совместной работы, чтобы развлекать, информировать, обучать и просвещать мир.
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio переопределяет ландшафт управления музыкальными проектами, централизуя все аспекты вашего творческого процесса на одной интуитивно понятной платформе. С Numa Studio профессионалы в области музыки могут воспользоваться беспрецедентной организацией, что приводит к значительной экономии вре...
Notetracks
notetracks.com
Notetracks помогает создателям аудио и видео просматривать и утверждать творческие проекты (подкасты, музыку, видео, маркетинговый контент). Переписываться по электронной почте с просьбой внести изменения в черновики — это не лучший способ в современном мире удаленного сотрудничества (например, може...
Audiorista
audiorista.com
Раскройте потенциал своего контента с помощью Audiorista, идеального инструмента для создания собственного медиа-приложения. Легко преобразуйте свои аудиокниги, подкасты, электронные книги, курсы и многое другое в увлекательную платформу на основе подписки, которая обслуживает как вашу устоявшуюся а...
Krotos
krotos.studio
Krotos Studio, разработанная компанией Krotos, пионером в области аудиотехнологий, представляет собой революционное программное обеспечение, призванное произвести революцию в способах работы людей со звуковыми эффектами. Эта инновационная платформа оптимизирует процесс создания звука, предлагая идеа...
Audiohook
audiohook.com
Audiohook — это универсальный сервис, который позволяет компаниям обращаться к своим клиентам по всем цифровым и традиционным аудиоканалам.
Deepsync
deepsync.com
Deepsync использует технологию клонирования голоса, чтобы помочь медиакомпаниям создавать аудиоконтент в 10 раз быстрее, чем вручную. Его цель — облегчить производственный процесс для подкастеров и продакшн-студий.
Audiotool
audiotool.com
Начните создавать музыку в облаке. Audiotool — мощная онлайн-студия по производству музыки прямо в вашем браузере.
Auphonic
auphonic.com
Веб-сервис автоматической постобработки аудио, использующий методы обработки сигналов и машинного обучения.
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster совершает революцию в подкастинге, предлагая высококачественные возможности локальной записи для удаленных интервью, обеспечивая звук студийного уровня и разрешение видео до 4K. Ввод каждого участника фиксируется независимо, что защищает записи от нестабильности в Интернете и обеспечивает...
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — это компания, занимающаяся преобразованием текста в речь и озвучиванием на базе искусственного интеллекта, предлагающая более 700 рассказчиков с искусственным интеллектом, способных говорить на более чем 140 местных и гиперлокальных языках. Многие из этих рассказчиков с искусственным...