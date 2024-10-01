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Программное обеспечение для редактирования аудио - Самые популярные приложения - Чили
Программное обеспечение для редактирования аудио позволяет пользователям создавать и изменять аудиофайлы. Аудиоредакторы и инженеры используют эти инструменты для микширования или удаления фрагментов аудио, настройки определенных регионов и разработки новых аудиокомпонентов. Эти программы часто включают эффекты для изменения звука аудиофайлов различными способами. Обычно они поддерживают несколько форматов файлов, таких как MP3, WAV, Windows Media и MPEG-4. Программное обеспечение для редактирования аудио широко используется звукоинженерами, музыкальными продюсерами, микшерами, редакторами и звукорежиссерами при производстве музыки, фильмов и телевидения. Он часто используется вместе с программным обеспечением для редактирования видео и в сотрудничестве с командами по производству видео.
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Soundtrap
soundtrap.com
Создание музыки, редактирование аудио, петли, автонастройка, создание битов — все, что вам нужно для бесплатного создания музыки. Это онлайн и совместное использование — зарегистрируйте бесплатную учетную запись прямо сейчас!
Speechify
speechify.com
Speechify — это приложение для преобразования текста в речь, которое упрощает доступ к информации по всему миру. Более 20 миллионов человек используют наше расширение Google Chrome, веб-приложение, приложение для iOS и приложение для Android. Наша миссия — сделать так, чтобы чтение никогда не было п...
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside — это ваша онлайн-студия для высококачественной записи и молниеносного монтажа. Он работает на базе искусственного интеллекта, но создан для человеческого общения, поэтому все, от подкастов до видеомаркетинга, записывается с идеальным пиксельным видео 4K и кристально чистым звуком, независ...
Murf AI
murf.ai
Murf AI работает над упрощением голосового звука и созданием высококачественной озвучки, доступной каждому, с помощью искусственного интеллекта. Murf помогает пользователям создавать реалистичные голоса за считанные минуты без необходимости использования какого-либо записывающего оборудования. * Mu...
Zencastr
zencastr.com
Zencastr создан для работы прямо в вашем браузере, поэтому вы можете записывать где угодно, ничего не устанавливая. Все, что нужно сделать вашим гостям, — это нажать на ссылку приглашения.
Descript
descript.com
Descript — это новый вид видеоредактора, который так же прост, как документ. Функции Descript на базе искусственного интеллекта и интуитивно понятный интерфейс способствуют развитию каналов YouTube и TikTok, ведущих подкастов и компаний, использующих видео для маркетинга, продаж, внутреннего обучени...
Lalal.ai
lalal.ai
Сервис нового поколения для удаления вокала и разделения музыкальных источников для быстрого, простого и точного извлечения стеблей. Удалите треки вокала, инструментала, ударных, баса, фортепиано, электрогитары, акустической гитары и синтезатора без потери качества.
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle — это платформа для создания аудио и видео на базе искусственного интеллекта, которая помогает профессиональным и любительским подкастерам с легкостью создавать, редактировать и распространять подкасты производственного качества. Платформа предоставляет пользователям набор инструментов дл...
AudioStrip
audiostrip.co.uk
AudioStrip — это бесплатный онлайн-инструмент, предназначенный для изоляции или удаления вокала из любой песни. Благодаря удобному интерфейсу этот инструмент идеально подходит для любителей музыки, любителей караоке, диджеев и музыкальных продюсеров. Используя сложные алгоритмы цифровой обработки с...
Dubverse
dubverse.ai
В быстро меняющемся мире создания цифрового контента Dubverse.ai меняет правила игры как для производителей видео, преподавателей, так и для бизнеса. Эта инновационная платформа использует возможности искусственного интеллекта для оптимизации и улучшения процесса производства видео, уделяя особое вн...
Typecast
typecast.ai
Генератор голоса AI с эмоциональным преобразованием текста в речь от Typecast — это онлайн-инструмент, который позволяет пользователям преобразовывать текст в реалистичную речь. Благодаря библиотеке из более чем 400 гиперреалистичных голосов этот инструмент позволяет пользователям создавать контент ...
Soundation
soundation.com
Создавайте музыку в бесплатной онлайн-студии в своем браузере. Сотрудничайте, создавайте биты, записывайте и редактируйте аудио. Используйте более 20 000 лупов и сэмплов, виртуальных инструментов и эффектов.
LANDR
landr.com
Музыкальный мир изменился. Новые технологии позволили артистам легко и доступно создавать и делиться своими работами с полной независимостью, но последний шаг в превращении музыки в полностью самостоятельное предприятие — мастеринг — остается сложным и неуловимым шагом.
Ableton
ableton.com
Ableton производит программное обеспечение, оборудование и другие творческие инструменты для мирового сообщества создателей музыки.
Alitu
alitu.com
Alitu — это веб-инструмент для редактирования подкастов, который берет ваши необработанные записи и помогает превратить их в потрясающее шоу, привлекающее все большую аудиторию. Этот инструмент освобождает начинающих вещателей от технической части редактирования подкаста, чтобы они могли сосредоточи...
Numa Studio
numastudio.io
Numa Studio переопределяет ландшафт управления музыкальными проектами, централизуя все аспекты вашего творческого процесса на одной интуитивно понятной платформе. С Numa Studio профессионалы в области музыки могут воспользоваться беспрецедентной организацией, что приводит к значительной экономии вре...
SoundPiece
soundpiece.co
Создавайте красивую музыку с помощью ИИ. Просто укажите желаемое настроение, стиль и продолжительность и создайте новую песню за считанные секунды. Вы также можете редактировать песни или создавать столько вариаций, сколько захотите. Ищете ли вы оркестровую, электронную музыку или даже простой бит —...
Auphonic
auphonic.com
Веб-сервис автоматической постобработки аудио, использующий методы обработки сигналов и машинного обучения.
Avid
avid.com
Avid предоставляет создателям медиа инновационные технологии и инструменты для совместной работы, чтобы развлекать, информировать, обучать и просвещать мир.
Vollume
vollume.com
Vollume Control — это инструмент для повышения производительности музыки, созданный для музыкантов и профессионалов в области музыки, чтобы упростить совместную работу над проектами. Объединение мощного управления списками воспроизведения, обмена сообщениями, обмена файлами и облачного хранилища в о...
Krotos
krotos.studio
Krotos Studio, разработанная компанией Krotos, пионером в области аудиотехнологий, представляет собой революционное программное обеспечение, призванное произвести революцию в способах работы людей со звуковыми эффектами. Эта инновационная платформа оптимизирует процесс создания звука, предлагая идеа...
Deepsync
deepsync.com
Deepsync использует технологию клонирования голоса, чтобы помочь медиакомпаниям создавать аудиоконтент в 10 раз быстрее, чем вручную. Его цель — облегчить производственный процесс для подкастеров и продакшн-студий.
Audiotool
audiotool.com
Начните создавать музыку в облаке. Audiotool — мощная онлайн-студия по производству музыки прямо в вашем браузере.
Narration Box
narrationbox.com
Narration Box — это компания, занимающаяся преобразованием текста в речь и озвучиванием на базе искусственного интеллекта, предлагающая более 700 рассказчиков с искусственным интеллектом, способных говорить на более чем 140 местных и гиперлокальных языках. Многие из этих рассказчиков с искусственным...
Audiorista
audiorista.com
Раскройте потенциал своего контента с помощью Audiorista, идеального инструмента для создания собственного медиа-приложения. Легко преобразуйте свои аудиокниги, подкасты, электронные книги, курсы и многое другое в увлекательную платформу на основе подписки, которая обслуживает как вашу устоявшуюся а...
Boomcaster
boomcaster.com
Boomcaster совершает революцию в подкастинге, предлагая высококачественные возможности локальной записи для удаленных интервью, обеспечивая звук студийного уровня и разрешение видео до 4K. Ввод каждого участника фиксируется независимо, что защищает записи от нестабильности в Интернете и обеспечивает...
Notetracks
notetracks.com
Notetracks помогает создателям аудио и видео просматривать и утверждать творческие проекты (подкасты, музыку, видео, маркетинговый контент). Переписываться по электронной почте с просьбой внести изменения в черновики — это не лучший способ в современном мире удаленного сотрудничества (например, може...
Audiohook
audiohook.com
Audiohook — это универсальный сервис, который позволяет компаниям обращаться к своим клиентам по всем цифровым и традиционным аудиоканалам.